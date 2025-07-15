На вулиці польського міста б’ють чоловіка, якого вважають росіянином: "Ruska kurwa. Jesteś j#banym ruskim cwelem". ВIДЕО

У польському містечку побили чоловіка, якого прийняли за росіянина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бійки опублікований у соцмережах. На записі видно кількох чоловіків. Двоє із них конфліктують. Один із них лається і б'є іншого: "Ruska kurva... Ruskim cwelem jesteś, jesteś j#banym ruskim cwelem". Той постійно викрикує "jaka ruska?". Натомість отримує нові удари.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поляки в Туреччині побили росіян через війну в Україні. Турки не втрутились. ФОТО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Кадирівці" б’ють російського військового, який перевіряє у них документи: "Ох#ели бл#дь! Я командир батальйона! Вон отсюда!". ВIДЕО