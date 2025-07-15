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На вулиці польського міста б’ють чоловіка, якого вважають росіянином: "Ruska kurwa. Jesteś j#banym ruskim cwelem". ВIДЕО
У польському містечку побили чоловіка, якого прийняли за росіянина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бійки опублікований у соцмережах. На записі видно кількох чоловіків. Двоє із них конфліктують. Один із них лається і б'є іншого: "Ruska kurva... Ruskim cwelem jesteś, jesteś j#banym ruskim cwelem". Той постійно викрикує "jaka ruska?". Натомість отримує нові удари.
Топ коментарі
+37 Inna vid
показати весь коментар15.07.2025 16:17 Відповісти Посилання
+18 Vujko Donetski
показати весь коментар15.07.2025 16:29 Відповісти Посилання
+14 Старый зольдат
показати весь коментар15.07.2025 16:25 Відповісти Посилання
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- я не русский, я белорус.
за русский рубыль сейчас за границей дают по морде.
ЯКА, а не КАКАЯ. Мову згадав чи що?..