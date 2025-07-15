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Новини Відео Росіяни за кордоном
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На вулиці польського міста б’ють чоловіка, якого вважають росіянином: "Ruska kurwa. Jesteś j#banym ruskim cwelem". ВIДЕО

У польському містечку побили чоловіка, якого прийняли за росіянина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бійки опублікований у соцмережах. На записі видно кількох чоловіків. Двоє із них конфліктують. Один із них лається і б'є іншого: "Ruska kurva... Ruskim cwelem jesteś, jesteś j#banym ruskim cwelem". Той постійно викрикує "jaka ruska?". Натомість отримує нові удари.

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Автор: 

бійка (747) Польща (8693) туристи (277)


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Топ коментарі
+37
Сегодня гордиться тем, что ты русский, всё равно что гордиться сифилисом, нормальный человек на такое может только жаловаться.
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15.07.2025 16:17 Відповісти
+18
Це для шанувальників "вялікаго і магучєго язика " ще один наглядний приклад того, що треба вчити українську мову, щоб не отримати по пиці, бо подумають, що кацап, або, принаймні, володіти іноземною мовою
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15.07.2025 16:29 Відповісти
+14
А мені нравиться як його 3,14...ть.
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15.07.2025 16:25 Відповісти
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Сегодня гордиться тем, что ты русский, всё равно что гордиться сифилисом, нормальный человек на такое может только жаловаться.
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15.07.2025 16:17 Відповісти
Не хочу вас розчаровувати, але поляки руськими називають нас - українців. Це насправді наша назва. московити вкрали у нас цю назву. А поляки пам'ятають що московити це московити, а руські це українці. Так що б'ють ті поляки українця.
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15.07.2025 18:11 Відповісти
100 відсотків,ляхи українців називають рускій
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15.07.2025 18:26 Відповісти
То просто робота була...
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15.07.2025 16:29 Відповісти
Approved
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15.07.2025 16:18 Відповісти
Було б добре, якби ця мокшанська худоба вже на свої кечі не встала.
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15.07.2025 16:20 Відповісти
Це не кацап,це українець,а ляхи в загальній масі українців називають рускій.Скільки цим підарам солярки не возив,бо мешкаю на прикордонні з Польщею,і самі човникували в Україну за ропою і папірусами всеодно руській.Це в них загальне ототожнення українців і кацапів.
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15.07.2025 18:29 Відповісти
Ютуб -- канал заспокійливого ( ) контенту -- https://www.youtube.com/@state24media/videos
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15.07.2025 16:23 Відповісти
Ну, хоч так. Це вам не ракети збивати.
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15.07.2025 16:23 Відповісти
А мені нравиться як його 3,14...ть.
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15.07.2025 16:25 Відповісти
Декацапізація по-польському
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15.07.2025 16:40 Відповісти
Ще б трішечки....
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15.07.2025 17:40 Відповісти
Та хіба то те ? Погладив ...
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15.07.2025 18:36 Відповісти
Це для шанувальників "вялікаго і магучєго язика " ще один наглядний приклад того, що треба вчити українську мову, щоб не отримати по пиці, бо подумають, що кацап, або, принаймні, володіти іноземною мовою
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15.07.2025 16:29 Відповісти
Може то російськомовний українець?
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15.07.2025 16:32 Відповісти
клятий російський *****
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15.07.2025 16:36 Відповісти
російськомовний манкурт ,чи то васал,але вже не українець
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15.07.2025 16:46 Відповісти
взагалі-то там цілком чутно, як він вимовляє:
- я не русский, я белорус.
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15.07.2025 17:32 Відповісти
Не має різниці. Кацапською? Курва!
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15.07.2025 17:55 Відповісти
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15.07.2025 18:40 Відповісти
та не може. то скоріш за все так і є. з ймовірністю 97% це якийсь рюскоязичний біженець з України. він же кричав тому поляку, що я "не" руский. був би він кацапом, то крисав би тоді - я "нє" рускій...
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15.07.2025 17:36 Відповісти
на курву він не образився
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15.07.2025 16:35 Відповісти
cwelem - придурок
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15.07.2025 16:38 Відповісти
Без курви лях навіть срати не сідає.O kurwa zesrawsie,o kurwa jedzenie,o kurwa idzie descz.... У ляхів кожне речення починається з KURWA.
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15.07.2025 18:32 Відповісти
Сколько сейчас дают на западе за русский рубль ?

за русский рубыль сейчас за границей дают по морде.
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15.07.2025 16:40 Відповісти
А може це русскоязичний поціновувач Пушкіна і Єсєніна,знедолений бугай-біженець з юга-вастока України?
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15.07.2025 16:40 Відповісти
Також про це подумав)
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15.07.2025 17:08 Відповісти
**** русню (с) Лавров
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15.07.2025 16:49 Відповісти
Говорят, у него в кармане автобусный билет до Львова.
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15.07.2025 16:50 Відповісти
Говорят что у него в кармане была георгиевская лента и портрет путина..
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15.07.2025 17:50 Відповісти
Ну, вот, вдруг что, во Львове его и встретят.
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15.07.2025 18:30 Відповісти
"Той постійно викрикує "jaka ruska?"

ЯКА, а не КАКАЯ. Мову згадав чи що?..
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15.07.2025 17:04 Відповісти
Что-то мало руссофашисту вломили, не хромает даже, тварь..
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15.07.2025 17:48 Відповісти
Не хочу вас розчаровувати, але поляки руськими називають нас - українців. Це насправді наша назва. московити вкрали у нас цю назву. А поляки пам'ятають що московити це московити, а руські це українці. Так що б'ють ті поляки українця.
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15.07.2025 18:09 Відповісти
Можливо це наше "какая-разница" с харьківським чи одеським особенним рускім.
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15.07.2025 18:19 Відповісти
 
 