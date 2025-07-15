8 897 40
На улице польского города избивают мужчину, которого считают россиянином: "Ruska kurwa. Jesteś j#banym ruskim cwelem". ВИДЕО
В польском городке избили мужчину, которого приняли за россиянина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом драки опубликована в соцсетях. На записи видно нескольких мужчин. Двое из них конфликтуют. Один из них ругается и бьет другого: "Ruska kurva... Ruskim cwelem jesteś, jesteś j#banym ruskim cwelem". Тот постоянно выкрикивает "jaka ruska?". Взамен получает новые удары.
Топ комментарии
+39 Inna vid
показать весь комментарий15.07.2025 16:17 Ответить Ссылка
+18 Vujko Donetski
показать весь комментарий15.07.2025 16:29 Ответить Ссылка
+15 Старый зольдат
показать весь комментарий15.07.2025 16:25 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- я не русский, я белорус.
за русский рубыль сейчас за границей дают по морде.
ЯКА, а не КАКАЯ. Мову згадав чи що?..
Для всіх! А хто це не розуміє має бути пи*д*ений.