На улице польского города избивают мужчину, которого считают россиянином: "Ruska kurwa. Jesteś j#banym ruskim cwelem". ВИДЕО

В польском городке избили мужчину, которого приняли за россиянина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом драки опубликована в соцсетях. На записи видно нескольких мужчин. Двое из них конфликтуют. Один из них ругается и бьет другого: "Ruska kurva... Ruskim cwelem jesteś, jesteś j#banym ruskim cwelem". Тот постоянно выкрикивает "jaka ruska?". Взамен получает новые удары.

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