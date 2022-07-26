Поляки в Турции избили россиян из-за войны в Украине. Турки не вмешались. ФОТО

Польские туристы избили российских отдыхающих за то, что они не высказались против войны в Украине. Персонал отеля просто наблюдал за дракой. Полицию вызвали другие туристы.

Как сообщают российские телеграм-каналы, драка произошла 13 июля на курорте Алания, в отеле Quattro Beach, сообщает Цензор.НЕТ.

Группа из четырех поляков днем в ресторане пригласила пообщаться супружескую пару из РФ. Поначалу общение было дружеским. Но потом поляки спросили, как россияне относятся к войне в Украине. Те не захотели об этом говорить – и началась драка.

Персонал отеля не вмешивался, полицию вызвали другие отдыхающие. До приезда стражей порядка поляки успели уйти.

Также смотрите: "Эти ситуации могут повторяться до бесконечности", - нардеп Дмитрук рассказал о драке в горсовете Одессы. ВИДЕО

Избитому российскому туристу даже не оказали медицинскую помощь. Вместо этого его отвезли в ближайший участок, где посадили в камеру и заставляли признаться в том, что он сознательно спровоцировал агрессию в свой адрес, оскорбив постоянных гостей.

Позвонить ему не дали, а утром, когда он добрался до гостиницы, медицинскую помощь ему оказал не гостиничный врач, а жена.

Также смотрите: Пьяные российские военные избивают россиян в Воронежской области: "На, нах#й! Ты че, бл#!". ВИДЕО

Позже россиян попросили написать отказ от каких-либо претензий к гостинице.