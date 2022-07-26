Поляки в Турции избили россиян из-за войны в Украине. Турки не вмешались. ФОТО
Польские туристы избили российских отдыхающих за то, что они не высказались против войны в Украине. Персонал отеля просто наблюдал за дракой. Полицию вызвали другие туристы.
Как сообщают российские телеграм-каналы, драка произошла 13 июля на курорте Алания, в отеле Quattro Beach, сообщает Цензор.НЕТ.
Группа из четырех поляков днем в ресторане пригласила пообщаться супружескую пару из РФ. Поначалу общение было дружеским. Но потом поляки спросили, как россияне относятся к войне в Украине. Те не захотели об этом говорить – и началась драка.
Персонал отеля не вмешивался, полицию вызвали другие отдыхающие. До приезда стражей порядка поляки успели уйти.
Избитому российскому туристу даже не оказали медицинскую помощь. Вместо этого его отвезли в ближайший участок, где посадили в камеру и заставляли признаться в том, что он сознательно спровоцировал агрессию в свой адрес, оскорбив постоянных гостей.
Позвонить ему не дали, а утром, когда он добрался до гостиницы, медицинскую помощь ему оказал не гостиничный врач, а жена.
Позже россиян попросили написать отказ от каких-либо претензий к гостинице.
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В них шо, по 5 на кожного було, через це всього 10?
Це тепер буде звичайне їх життя в Європі.
Между прочим я с Украины.Действительно у людей если их так можно назвать крыши сорвало в голове.У меня у знакомого по отцовской линии пра пра деда поляки убили так что теперь всем поляками морды бить.Бред.Сажать за такое надо Это самосуд.А это уголовно наказуемо.