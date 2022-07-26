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Поляки в Турции избили россиян из-за войны в Украине. Турки не вмешались. ФОТО

Польские туристы избили российских отдыхающих за то, что они не высказались против войны в Украине. Персонал отеля просто наблюдал за дракой. Полицию вызвали другие туристы.

Как сообщают российские телеграм-каналы, драка произошла 13 июля на курорте Алания, в отеле Quattro Beach, сообщает Цензор.НЕТ.

Группа из четырех поляков днем в ресторане пригласила пообщаться супружескую пару из РФ. Поначалу общение было дружеским. Но потом поляки спросили, как россияне относятся к войне в Украине. Те не захотели об этом говорить – и началась драка.

Персонал отеля не вмешивался, полицию вызвали другие отдыхающие. До приезда стражей порядка поляки успели уйти.

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Поляки в Турции избили россиян из-за войны в Украине. Турки не вмешались 01

Избитому российскому туристу даже не оказали медицинскую помощь. Вместо этого его отвезли в ближайший участок, где посадили в камеру и заставляли признаться в том, что он сознательно спровоцировал агрессию в свой адрес, оскорбив постоянных гостей.

Позвонить ему не дали, а утром, когда он добрался до гостиницы, медицинскую помощь ему оказал не гостиничный врач, а жена.

Также смотрите: Пьяные российские военные избивают россиян в Воронежской области: "На, нах#й! Ты че, бл#!". ВИДЕО

Позже россиян попросили написать отказ от каких-либо претензий к гостинице.

драка (2021) отдых (390) Польша (8424) россия (95629) туризм (1543) Турция (3379) туристы (98)


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Топ комментарии
+114
Полякам респект!
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26.07.2022 11:58
+110
После нападения козломордых кацапов на Украину их ненавидит вся Европа.
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26.07.2022 11:58
+81
Польська русофобія практично довершена!!! Слава полякам!
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26.07.2022 12:05
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Я проти побиття людей за етнічними чі національними ознаками, але, оскільки кацапські окупанти це не люди, то щиро дякую полякам.
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26.07.2022 17:00 Ответить
Вибили 10 зубів?
В них шо, по 5 на кожного було, через це всього 10?
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26.07.2022 19:28 Ответить
Лайк!
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26.07.2022 20:11 Ответить
Хай рускі свині привикають.
Це тепер буде звичайне їх життя в Європі.
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26.07.2022 20:13 Ответить
Недолюди.Толпой одного.Чем вы гордитесь.Причем тут рядовые граждане.
Между прочим я с Украины.Действительно у людей если их так можно назвать крыши сорвало в голове.У меня у знакомого по отцовской линии пра пра деда поляки убили так что теперь всем поляками морды бить.Бред.Сажать за такое надо Это самосуд.А это уголовно наказуемо.
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26.07.2022 23:14 Ответить
Ні, твої висновки хибні! Поляки вбили того діда, бо воно приперлося до чужої країни. Тобто, тепер треба і твого знайомого, і тебе, любітєля кацапів, ******* всюди, де ви висунетесь
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27.07.2022 09:49 Ответить
Таки да....
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27.07.2022 10:28 Ответить
Бодя Юки. Иди вслед за русским кораблем. Ты такой моралист как твой путлер
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31.07.2022 22:34 Ответить
Гріхом не пиз....ити орка!
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26.07.2022 23:31 Ответить
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО !) ПОРА ОТПРАВЛЯТЬ ПО МИРУ ГРУППЫ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПРОПУТИНСКИХ !!!
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28.07.2022 23:58 Ответить
ГЛАВНОЕ ЭТО ТО ЧТО ОНИ НЕ ЗНАЮТ КТО !)
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28.07.2022 23:59 Ответить
Польша стала воистину братским народом для нас,оказивая огромную помощь Украине!Кацапский каганат должен пасть!
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29.07.2022 22:45 Ответить
Поляки супер. ❤Добре зробили.
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11.08.2022 19:18 Ответить
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