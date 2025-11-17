Спікер парламенту Грузії Папуашвілі звинуватив Україну у "невдячності" до грузинського народу. МЗС відповіло

Міністерство закордонних справ України відреагувало на закиди у "невдячності" до грузинського народу з боку спікера парламенту Грузії Шалви Папуашвілі.

Про це в коментарі журналістам повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Звинувачення влади Грузії

Раніше Папуашвілі звинуватив українську владу у "невдячності" до грузинського народу, заявивши, що "бажає Україні миру" і хоче, щоб український народ "був представлений гідною владою".

"На жаль, влада [президента Володимира] Зеленського відрізняється невдячністю щодо грузинського народу", - сказав він.

Папуашвілі додав, що "українська влада вже отримувала зауваження в кабінеті одного з президентів" щодо питань "подяки" та "вдячності", ймовірно, маючи на увазі суперечку між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у лютому в Овальному кабінеті.

Реакція України

"Дякуємо грузинській владі за все, зокрема за невведення санкцій проти РФ за вторгнення в Україну та допомогу спільному агресору в їхньому обході, розворот своєї країни зі шляху інтеграції до ЄС і НАТО в російське ярмо, постійні зневажливі коментарі в бік України", - відповів Тихий.

Речник МЗС додав, що Україна щиро бажає грузинському народу мирного та європейського майбутнього, безпеки та достатку, попри проросійську політику чинного уряду.

