Спікер парламенту Грузії Папуашвілі звинуватив Україну у "невдячності" до грузинського народу. МЗС відповіло

Речник МЗС України Георгій Тихий

Міністерство закордонних справ України відреагувало на закиди у "невдячності" до грузинського народу з боку спікера парламенту Грузії Шалви Папуашвілі.

Про це в коментарі журналістам повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Звинувачення влади Грузії

Раніше Папуашвілі звинуватив українську владу у "невдячності" до грузинського народу, заявивши, що "бажає Україні миру" і хоче, щоб український народ "був представлений гідною владою".

"На жаль, влада [президента Володимира] Зеленського відрізняється невдячністю щодо грузинського народу", - сказав він.

Папуашвілі додав, що "українська влада вже отримувала зауваження в кабінеті одного з президентів" щодо питань "подяки" та "вдячності", ймовірно, маючи на увазі суперечку між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у лютому в Овальному кабінеті.

Реакція України

"Дякуємо грузинській владі за все, зокрема за невведення санкцій проти РФ за вторгнення в Україну та допомогу спільному агресору в їхньому обході, розворот своєї країни зі шляху інтеграції до ЄС і НАТО в російське ярмо, постійні зневажливі коментарі в бік України", - відповів Тихий.

Речник МЗС додав, що Україна щиро бажає грузинському народу мирного та європейського майбутнього, безпеки та достатку, попри проросійську політику чинного уряду.

  • Нагадаємо, 6 листопада міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що Україна нібито виступала проти надання Грузії статусу кандидата на членство в Євросоюзі.
Топ коментарі
+14
А чому речник Тихий не згадав українські екіпажі і бойові розоахунки, які воювали за Грузію і були перекинуті з Укра'ни разом з бойовими машинчми за розпоряджннням президентп Ющенка, коли кацапи рвалися до Тбілісі? Чому Тихий речник не згадав добровольців з УНА-УНСО, які пролили кров за грузинську незалежність? Хоча справжні грузини це пам' ятають і цінують на відміну від папуаса швілі.
17.11.2025 16:46 Відповісти
+13
Це папуашвіллі про Гогішвіллі, так лайном понесло??!?
Ну так це ж не Грузинський Народ, а такаж істота, як і та, що обвинувачення вкидає у вигрібну яму московії!!
17.11.2025 16:51 Відповісти
+11
Брехни!
Я лично не один раз подходила к бойцам
ГРУЗИНСКОГО ЛЕГИОНА
И говорила : Дякую!
Что помогаете мочить кацапов
17.11.2025 16:39 Відповісти
Людина з таким прізвищем гарного не скаже
17.11.2025 16:40 Відповісти
на знак дячності ми вам ******* сцикашвілі повернули
17.11.2025 16:41 Відповісти
на какай прєдмєт інтєрісуєтєсь?
17.11.2025 16:48 Відповісти
Ага, будемо вдячні. Всі хором скажемо цьому парламентарію "спасібо, россія!".
17.11.2025 16:42 Відповісти
Як раз вдячний тій невеликій частині народу, який добровільно допомагає захищати нашу країну. А на всіляких Папуасшвілі і тих, хто привів їх до влади - глибоко начхати!
17.11.2025 16:42 Відповісти
Можу забитися на пляшку кефіра, шо цей Маямуно Бабашвілі якраз грузинських добровольців не вважає грузинським народом.
17.11.2025 16:47 Відповісти
* Маямуно Вірішвілі.
17.11.2025 17:08 Відповісти
А що спільного між цим пополу швілі і грузинським народом???
17.11.2025 16:42 Відповісти
А за шо Україна має бути вдячна? Може я чого не знаю? Міг би і перерахувати на пальцях...
17.11.2025 16:45 Відповісти
Наші так нічому і не навчились ...((
Нащо МЗС на все це відповідати ? Краще нехай Грузинський Легіон їм відповість !
17.11.2025 16:45 Відповісти
Папуа? Цікаве у нього прізвище. Тобто він син папуаса? Ну бо "швілі" це син
17.11.2025 16:45 Відповісти
Справжня шалава в попуашлвілі.
17.11.2025 16:49 Відповісти
Носорог впопушвілі зрівняв себе з янкі?
17.11.2025 16:57 Відповісти
Треба вводити візовий режим з Грузією...
17.11.2025 17:20 Відповісти
17.11.2025 17:57 Відповісти
Народу Сакартвелу ми як раз вдячні. Ми не вдячні іхньому прем'єру і уряду. Президент України прилетів в Тбілісі в серпні 2008, щоб своєю присутністю хоч трохи захистити Тбілісі від ударів. Президент України надав зброю - ППО. А що зробив прем'єр Сакартвелу? Чим віддячив? Може прилетів в Київ? Ні. Надав зброю? Ні. Невдячна курва!
17.11.2025 18:33 Відповісти
 
 