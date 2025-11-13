Саакашвілі просить Зеленського внести його до списку цивільних полонених війни з РФ
Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, якого повернули за ґрати, звернувся до Володимира Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених війни РФ проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй Facebook-сторінці.
Звернення до Зеленського
Саакашвілі заявив, що вдячний українському президенту за підтримку, але він намагається "не турбувати своїми питаннями, адже у [нього] і так дуже багато роботи".
Він повідомив, що "змушений звернутися" до Зеленського, оскільки учора — 12 листопада — його перевезли із тюремної лікарні, де він лікувався від важкого отруєння, назад до в’язниці.
Моє отруєння у березні 2022 року сталося невдовзі після початку повномасштабної війни. Факт отруєння встановили американські та німецькі лабораторії. Розправи наді мною від самого початку вимагав (лідер Кремля Володимир - ред.) Путін, а (заступник голови радбезу РФ Дмитро - ред.) Медведєв і (міністр закордонних справ РФ Сергій - ред.) Лавров не раз вихвалялися моїм ув’язненням", - розповів Саакашвілі.
Просить включити до списку полонених
Він додав, що у новій кримінальній справі, яку нещодавно порушили, його звинувачують у "саботажі на користь іноземної ворожої держави". За його словами, в матеріалах справи містяться заяви Зеленського, а також Михайла Подоляка.
"Тобто незаконна грузинська влада прямо оголошує Україну ворожою іноземною державою. І це не дивно, адже від самого початку цієї великої війни російський олігарх Іванішвілі та його прислужники відкрито стали на бік Росії. У цьому контексті абсолютно очевидно, що мої переслідування і моя доля пов’язані з війною", - зауважив експрезидент Грузії.
Саакашвілі наголосив, що він –– громадянин України й голова Виконавчого комітету Національної Ради Реформ.
"Я хочу попросити вас, так само як у 2019 році, коли ви повернули мені незаконно відібране громадянство, включіть мене, будь ласка, як колишнього голову Одеської ОДА, як голову Виконавчого комітету Національної Ради Реформ, якого незаконно утримує проросійський режим Грузії, до списку цивільних полонених цієї війни з відповідними юридичними наслідками. Я знаю, що українці своїх не полишають, і розраховую на вас", - резюмував він.
Справи проти Саакашвілі
У Грузії Саакашвілі засудили за кількома кримінальними справами, зокрема за:
-
розкрадання державних коштів;
-
незаконний перетин державного кордону;
-
заклики до повалення влади (нова справа, відкрита в листопаді).
Крім того, влада Грузії ініціювала процес визнання неконституційною партії "Єдиний національний рух", яку очолює Саакашвілі.
Згідно з вироком, Міхеїл Саакашвілі залишиться в ув'язненні до 1 квітня 2034 року.
Адже при Порошенкові був таким запальним.
А тут: ...визнайте мене полоненим...
з якої бригади й на якому відтинку фронту пан Саакашвілі потрапив до полону? Хіба ми воюємо з Скартвело?
феєричний ідіот.
Зробив що міг, як отой глист, що жере своє середовище... Ну а вже коли Україна йому не дісталася, воно вирішило знов податися до Грузії, щоби знов вилізти до влади. А там і буцегарня...
И що він тепер хоче? У кого та на кого Україна повинна його міняти?! У Грузії?!
Останні мізки десь загубив, їй-бо!
а як ні - то перетопчешся разом зі своїм обісраним зеленим сраколизом-Карлсоном.
Багато шуму та пилу, як завжди. Фантик від цукерки. Без цукерки...
Хоче статус цивільного полоненого.
Взагалі там йо.🤬.нувся???
Косар є.🤬.аний!
В Володі і без тебе проблем вище покрівлі😂
