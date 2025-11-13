Саакашвілі просить Зеленського внести його до списку цивільних полонених війни з РФ

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, якого повернули за ґрати, звернувся до Володимира Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених війни РФ проти України. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Звернення до Зеленського

Саакашвілі заявив, що вдячний українському президенту за підтримку, але він намагається "не турбувати своїми питаннями, адже у [нього] і так дуже багато роботи".

Він повідомив, що "змушений звернутися" до Зеленського, оскільки учора — 12 листопада — його перевезли із тюремної лікарні, де він лікувався від важкого отруєння, назад до в’язниці.

Моє отруєння у березні 2022 року сталося невдовзі після початку повномасштабної війни. Факт отруєння встановили американські та німецькі лабораторії. Розправи наді мною від самого початку вимагав (лідер Кремля Володимир - ред.) Путін, а (заступник голови радбезу РФ Дмитро - ред.) Медведєв і (міністр закордонних справ РФ Сергій - ред.) Лавров не раз вихвалялися моїм ув’язненням", - розповів Саакашвілі.

Просить включити до списку полонених

Він додав, що у новій кримінальній справі, яку нещодавно порушили, його звинувачують у "саботажі на користь іноземної ворожої держави". За його словами, в матеріалах справи містяться заяви Зеленського, а також Михайла Подоляка.

"Тобто незаконна грузинська влада прямо оголошує Україну ворожою іноземною державою. І це не дивно, адже від самого початку цієї великої війни російський олігарх Іванішвілі та його прислужники відкрито стали на бік Росії. У цьому контексті абсолютно очевидно, що мої переслідування і моя доля пов’язані з війною", - зауважив експрезидент Грузії.

Саакашвілі наголосив, що він –– громадянин України й голова Виконавчого комітету Національної Ради Реформ.

"Я хочу попросити вас, так само як у 2019 році, коли ви повернули мені незаконно відібране громадянство, включіть мене, будь ласка, як колишнього голову Одеської ОДА, як голову Виконавчого комітету Національної Ради Реформ, якого незаконно утримує проросійський режим Грузії, до списку цивільних полонених цієї війни з відповідними юридичними наслідками. Я знаю, що українці своїх не полишають, і розраховую на вас", - резюмував він.

Справи проти Саакашвілі

У Грузії Саакашвілі засудили за кількома кримінальними справами, зокрема за:

  • розкрадання державних коштів;

  • незаконний перетин державного кордону;

  • заклики до повалення влади (нова справа, відкрита в листопаді).

Крім того, влада Грузії ініціювала процес визнання неконституційною партії "Єдиний національний рух", яку очолює Саакашвілі.

Згідно з вироком, Міхеїл Саакашвілі залишиться в ув'язненні до 1 квітня 2034 року.

Топ коментарі
+18
А про "міндічів" Саакашвілі не хоче щось прокоментувати?

Адже при Порошенкові був таким запальним.

А тут: ...визнайте мене полоненим...

з якої бригади й на якому відтинку фронту пан Саакашвілі потрапив до полону? Хіба ми воюємо з Скартвело?
13.11.2025 16:43 Відповісти
+14
двох карлслонів Україна не потягне
13.11.2025 16:43 Відповісти
+12
Хіба виправдано, щоб замість українського патріота обміняли оцей непотріб?
13.11.2025 16:46 Відповісти
Мабуть, не до кінця... Бо знову меле дурниці...
13.11.2025 16:50 Відповісти
Миша, что ещё тебе остаётся просить? Теперь место Карлсона плотно занято Миндичем.
13.11.2025 16:42 Відповісти
13.11.2025 16:43 Відповісти
І доставити в Україну у бідоні з молоком!
13.11.2025 16:42 Відповісти
А не боїться, що з цим статусом кацапи його заберуть в рашку і знищать там як свого Навального?
13.11.2025 16:45 Відповісти
еще 1 Навальный, поехал власть брать, а взял ...
Образився, що він по дахам бігав, а Карлсоном другого назвали.
Ещё этого деятеля не хватало . Михо , Вове сейчас не до тебя .
за сто бійців віддати в рашку.
феєричний ідіот.
Обісрати Саакашвіли не важко, для чуваків, яким зеля і порошенко справжній кумир. Тим більше, коли вся інформація від самого зелі і просто її перасказують. Боти вони такі.
А що сталось? ****** недостатньо вилизував зеленому лідору? Буває...
і без нього, як виявилося, ідіотів-карлосів по кришах бігати достає
*карлcонсів
Да!!!Грузію після революціі "троянд" ставили в приклад для України.Після перемоги майдану довірили керувати Одеською областю.Але після деякого часу він перетаорився в кишенькову маріонетку.Ну що їдопоміг скинути "бариг"?А зараз клянчиш у кацапсько-алігархичного блазня,щоб вніс до списку полонених рашки.Так полонили не рашка,а твої опоненти в Грузіі.
Ніякою кишеньковою маріонеткою Міхо не був. Просто він сподівався, залишивши владу в Грузії (2 строки і все!), взяти її в Україні. Тому він страшенно образився, що отримав тільки "якусь" Одеську область, а не всю країну, потім почав вичавлювати Яценюка, щоб хоча б прем'єром бути, а коли Яценюка Міхо вичавив, а прем'єром все одно не став, то ще більше образився, і почав вичавлювати вже Порошенка.
Зробив що міг, як отой глист, що жере своє середовище... Ну а вже коли Україна йому не дісталася, воно вирішило знов податися до Грузії, щоби знов вилізти до влади. А там і буцегарня...
И що він тепер хоче? У кого та на кого Україна повинна його міняти?! У Грузії?!
Останні мізки десь загубив, їй-бо!
Треба забирати , громадянин України і патріот України...
забирай. якщо маєш вільних полонених русаків яких сам наловив.
а як ні - то перетопчешся разом зі своїм обісраним зеленим сраколизом-Карлсоном.
довбойобів не перевелось.
Ну навіщо українцям цей ******? Зеля по повній використав висери ******* в боротьбі з Порохом. Тим більше, якщо міняти кацапню на наших полонених воїнів, то кокаїновий Мухуїл ніякої цінності не вартий. Нехай сидить в горах, пьє чачу, якщо дадуть і не мислить вернутись в Україну, нам таке лайно як ****** не потрібне
Позно Міха, позно... НєКуй було їхати в лапи прокацаплених підарасів в Грузію...
ДУРЕНЬ!!!!
Ніт, у Зе є тільки один шаблон на різного виду санкції.
наші єфективні менеджери насилу його здихалися
Таке враження що зайшов на орківський сайт де в коментаторах засіли вихованці соловйова та скабєєвой... Куди скотився цензор .. Жуть)))
В вони і є парашники,
А в полоні його тримають у Грузії, так? Тобто Міхо замало проблем для України з ЄС щодо його громадянства, втечі за кордон та назад, полум'яних речей та дій за повалення Яценюка а потім і Порошенка? Йому ще потрібно стравити Україну та Грузію?! Як його може обміняти рашка, якщо він сидить у тюрмі іншої (НЕЗАЛЕЖНОЇ, чи що?) країни?
Багато шуму та пилу, як завжди. Фантик від цукерки. Без цукерки...
Його вчора повернули з лікарні на нари і "руфер" Міхо вже почав скиглити😭
Хоче статус цивільного полоненого.
Взагалі там йо.🤬.нувся???
Косар є.🤬.аний!
В Володі і без тебе проблем вище покрівлі😂
Спочатку Чернишова взяли за дупу.
Тепер ще викрили корупційну схему в "Енергоатомі" з Міндічем, Галущенком і Гринчук.
Володя сам сидить на ізмєні.
Боїться кожного скрипу дверей.
Єрмак спіднє міняє по кілька разів на день.
