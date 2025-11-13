РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12243 посетителя онлайн
Новости Дело Саакашвили Задержание Саакашвили в Грузии
1 732 24

Саакашвили просит Зеленского внести его в список гражданских пленных войны с РФ

Саакашвілі

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, которого вернули за решетку, обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных войны РФ против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Обращение к Зеленскому

Саакашвили заявил, что благодарен украинскому президенту за поддержку, но он старается "не беспокоить своими вопросами, ведь у [него] и так очень много работы".

Он сообщил, что "вынужден обратиться" к Зеленскому, поскольку вчера — 12 ноября — его перевезли из тюремной больницы, где он лечился от тяжелого отравления, обратно в тюрьму.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После двух лет лечения Саакашвили вернули за решетку

Мое отравление в марте 2022 года произошло вскоре после начала полномасштабной войны. Факт отравления установили американские и немецкие лаборатории. Расправы надо мной с самого начала требовал (лидер Кремля Владимир - ред.) Путин, а (заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий - ред.) Медведев и (министр иностранных дел РФ Сергей - ред.) Лавров не раз хвастались моим заключением", - рассказал Саакашвили.

Просит включить в список пленных

Он добавил, что в новом уголовном деле, которое недавно возбудили, его обвиняют в "саботаже в пользу иностранного вражеского государства". По его словам, в материалах дела содержатся заявления Зеленского, а также Михаила Подоляка.

"То есть незаконная грузинская власть прямо объявляет Украину враждебным иностранным государством. И это неудивительно, ведь с самого начала этой большой войны российский олигарх Иванишвили и его прислужники открыто встали на сторону России. В этом контексте абсолютно очевидно, что мои преследования и моя судьба связаны с войной", - отметил экс-президент Грузии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили объявили еще один приговор - 4 с половиной года тюрьмы за незаконное пересечение границы

Саакашвили подчеркнул, что он – гражданин Украины и председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ.

"Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включить меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как главу Исполнительного комитета Национального совета реформ, которого незаконно удерживает пророссийский режим Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями. Я знаю, что украинцы своих не бросают, и рассчитываю на вас", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние Саакашвили постепенно ухудшается, - группа экспертов

Саакашвили попросил Зеленского внести его в список гражданских пленных

Дела против Саакашвили

В Грузии Саакашвили осудили по нескольким уголовным делам, в частности:

  • растрата государственных средств;

  • незаконное пересечение государственной границы;

  • призывы к свержению власти (новое дело, открытое в ноябре).

Кроме того, власти Грузии инициировали процесс признания неконституционной партии "Единое национальное движение", которую возглавляет Саакашвили.

Согласно приговору, Михеил Саакашвили останется заключен до 1 апреля 2034 года.

Читайте: Госдеп о Саакашвили: "Мы внимательно следим за делом и очень обеспокоены его состоянием здоровья"

Автор: 

Грузия (4525) Зеленский Владимир (22571) Саакашвили Михеил (3308)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
А про "міндічів" Саакашвілі не хоче щось прокоментувати?

Адже при Порошенкові був таким запальним.

А тут: ...визнайте мене полоненим...

з якої бригади й на якому відтинку фронту пан Саакашвілі потрапив до полону? Хіба ми воюємо з Скартвело?
показать весь комментарий
13.11.2025 16:43 Ответить
+4
Хіба виправдано, щоб замість українського патріота обміняли оцей непотріб?
показать весь комментарий
13.11.2025 16:46 Ответить
+4
Мабуть, не до кінця... Бо знову меле дурниці...
показать весь комментарий
13.11.2025 16:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що його, від кокаїну почистили?
показать весь комментарий
13.11.2025 16:40 Ответить
Мабуть, не до кінця... Бо знову меле дурниці...
показать весь комментарий
13.11.2025 16:50 Ответить
эта гнида особенно виновата в том,что гнидычи сейчас у руля.хай сидить там,де сидить
показать весь комментарий
13.11.2025 17:37 Ответить
Миша, что ещё тебе остаётся просить? Теперь место Карлсона плотно занято Миндичем.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:42 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2025 16:43 Ответить
І доставити в Україну у бідоні з молоком!
показать весь комментарий
13.11.2025 16:42 Ответить
А про "міндічів" Саакашвілі не хоче щось прокоментувати?

Адже при Порошенкові був таким запальним.

А тут: ...визнайте мене полоненим...

з якої бригади й на якому відтинку фронту пан Саакашвілі потрапив до полону? Хіба ми воюємо з Скартвело?
показать весь комментарий
13.11.2025 16:43 Ответить
двох карлслонів Україна не потягне
показать весь комментарий
13.11.2025 16:43 Ответить
А не боїться, що з цим статусом кацапи його заберуть в рашку і знищать там як свого Навального?
показать весь комментарий
13.11.2025 16:45 Ответить
еще 1 Навальный, поехал власть брать, а взял ...
показать весь комментарий
13.11.2025 16:45 Ответить
Образився, що він по дахам бігав, а Карлсоном другого назвали.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:46 Ответить
Хіба виправдано, щоб замість українського патріота обміняли оцей непотріб?
показать весь комментарий
13.11.2025 16:46 Ответить
Ещё этого деятеля не хватало . Михо , Вове сейчас не до тебя .
показать весь комментарий
13.11.2025 16:46 Ответить
за сто бійців віддати в рашку.
феєричний ідіот.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:50 Ответить
Обісрати Саакашвіли не важко, для чуваків, яким зеля і порошенко справжній кумир. Тим більше, коли вся інформація від самого зелі і просто її перасказують. Боти вони такі.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:54 Ответить
А що сталось? ****** недостатньо вилизував зеленому лідору? Буває...
показать весь комментарий
13.11.2025 17:03 Ответить
і без нього, як виявилося, ідіотів-карлосів по кришах бігати достає
показать весь комментарий
13.11.2025 17:09 Ответить
*карлcонсів
показать весь комментарий
13.11.2025 17:12 Ответить
Да!!!Грузію після революціі "троянд" ставили в приклад для України.Після перемоги майдану довірили керувати Одеською областю.Але після деякого часу він перетаорився в кишенькову маріонетку.Ну що їдопоміг скинути "бариг"?А зараз клянчиш у кацапсько-алігархичного блазня,щоб вніс до списку полонених рашки.Так полонили не рашка,а твої опоненти в Грузіі.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:58 Ответить
Треба забирати , громадянин України і патріот України...
показать весь комментарий
13.11.2025 16:59 Ответить
забирай. якщо маєш вільних полонених русаків яких сам наловив.
а як ні - то перетопчешся разом зі своїм обісраним зеленим сраколизом-Карлсоном.
показать весь комментарий
13.11.2025 17:05 Ответить
Ну навіщо українцям цей ******? Зеля по повній використав висери ******* в боротьбі з Порохом. Тим більше, якщо міняти кацапню на наших полонених воїнів, то кокаїновий Мухуїл ніякої цінності не вартий. Нехай сидить в горах, пьє чачу, якщо дадуть і не мислить вернутись в Україну, нам таке лайно як ****** не потрібне
показать весь комментарий
13.11.2025 17:19 Ответить
Позно Міха, позно... НєКуй було їхати в лапи прокацаплених підарасів в Грузію...
показать весь комментарий
13.11.2025 17:21 Ответить
 
 