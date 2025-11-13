Саакашвили просит Зеленского внести его в список гражданских пленных войны с РФ

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, которого вернули за решетку, обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных войны РФ против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Обращение к Зеленскому

Саакашвили заявил, что благодарен украинскому президенту за поддержку, но он старается "не беспокоить своими вопросами, ведь у [него] и так очень много работы".

Он сообщил, что "вынужден обратиться" к Зеленскому, поскольку вчера — 12 ноября — его перевезли из тюремной больницы, где он лечился от тяжелого отравления, обратно в тюрьму.

Мое отравление в марте 2022 года произошло вскоре после начала полномасштабной войны. Факт отравления установили американские и немецкие лаборатории. Расправы надо мной с самого начала требовал (лидер Кремля Владимир - ред.) Путин, а (заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий - ред.) Медведев и (министр иностранных дел РФ Сергей - ред.) Лавров не раз хвастались моим заключением", - рассказал Саакашвили.

Просит включить в список пленных

Он добавил, что в новом уголовном деле, которое недавно возбудили, его обвиняют в "саботаже в пользу иностранного вражеского государства". По его словам, в материалах дела содержатся заявления Зеленского, а также Михаила Подоляка.

"То есть незаконная грузинская власть прямо объявляет Украину враждебным иностранным государством. И это неудивительно, ведь с самого начала этой большой войны российский олигарх Иванишвили и его прислужники открыто встали на сторону России. В этом контексте абсолютно очевидно, что мои преследования и моя судьба связаны с войной", - отметил экс-президент Грузии.

Саакашвили подчеркнул, что он – гражданин Украины и председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ.

"Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включить меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как главу Исполнительного комитета Национального совета реформ, которого незаконно удерживает пророссийский режим Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями. Я знаю, что украинцы своих не бросают, и рассчитываю на вас", - резюмировал он.

Дела против Саакашвили

В Грузии Саакашвили осудили по нескольким уголовным делам, в частности:

растрата государственных средств;

незаконное пересечение государственной границы;

призывы к свержению власти (новое дело, открытое в ноябре).

Кроме того, власти Грузии инициировали процесс признания неконституционной партии "Единое национальное движение", которую возглавляет Саакашвили.

Согласно приговору, Михеил Саакашвили останется заключен до 1 апреля 2034 года.

