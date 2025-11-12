После двух лет лечения Саакашвили вернули за решетку

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили выписали из частной клиники "Вивамед", где он находился под наблюдением врачей с 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, политика вернули в пенитенциарное учреждение №12 для дальнейшего отбывания наказания.

Причина выписки из больницы

Пенитенциарная служба Грузии пояснила, что медики оценили состояние Саакашвили как удовлетворительное и решили, что он больше не нуждается в стационарном лечении.

"Поскольку состояние здоровья осужденного Михеила Саакашвили удовлетворительное, он возвращен в исправительное учреждение, где продолжит отбывать наказание на общих основаниях", — говорится в заявлении грузинской службы.

Дела против Саакашвили

В Грузии Саакашвили осудили по нескольким уголовным делам, в частности за:

хищение государственных средств;

незаконное пересечение государственной границы;

призывы к свержению власти (новое дело, возбужденное в ноябре).

Кроме того, власти Грузии инициировали процесс признания неконституционной партии "Единое национальное движение", которую возглавляет Саакашвили.

Согласно приговору, Михеил Саакашвили останется в заключении до 1 апреля 2034 года.

