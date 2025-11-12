После двух лет лечения Саакашвили вернули за решетку
Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили выписали из частной клиники "Вивамед", где он находился под наблюдением врачей с 2022 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, политика вернули в пенитенциарное учреждение №12 для дальнейшего отбывания наказания.
Причина выписки из больницы
Пенитенциарная служба Грузии пояснила, что медики оценили состояние Саакашвили как удовлетворительное и решили, что он больше не нуждается в стационарном лечении.
"Поскольку состояние здоровья осужденного Михеила Саакашвили удовлетворительное, он возвращен в исправительное учреждение, где продолжит отбывать наказание на общих основаниях", — говорится в заявлении грузинской службы.
Дела против Саакашвили
В Грузии Саакашвили осудили по нескольким уголовным делам, в частности за:
-
хищение государственных средств;
-
незаконное пересечение государственной границы;
-
призывы к свержению власти (новое дело, возбужденное в ноябре).
Кроме того, власти Грузии инициировали процесс признания неконституционной партии "Единое национальное движение", которую возглавляет Саакашвили.
Согласно приговору, Михеил Саакашвили останется в заключении до 1 апреля 2034 года.
Бо кабачок Міхо, вона ще довго не побаче!
😂
Міг би поділитися своїм досвідом перебування за гратами з Зеленським.
Олександровичу це знадобиться!
Попал в больницу 12 мая 2022 года, покинул больницу 12 ноября 2025 года. Получается, 3,5 года. А хотя, год туда, год сюда - какая разница!
Маломуж,який в рад часи керував відділом кгб по роботі з інтелігенцією, заявив в прямому ефірі,що С.після закінчення вузу працював резидентом кгб.
На запитання ведучого,а як Порошенко,відповів,що йому нічого невідомо про співпрацю ПО.з кгб.
Доля резидента і його фініш.