РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12840 посетителей онлайн
Новости Дело Саакашвили
2 084 15

После двух лет лечения Саакашвили вернули за решетку

Саакашвили перевели в тюрьму

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили выписали из частной клиники "Вивамед", где он находился под наблюдением врачей с 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, политика вернули в пенитенциарное учреждение №12 для дальнейшего отбывания наказания.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Причина выписки из больницы

Пенитенциарная служба Грузии пояснила, что медики оценили состояние Саакашвили как удовлетворительное и решили, что он больше не нуждается в стационарном лечении.

"Поскольку состояние здоровья осужденного Михеила Саакашвили удовлетворительное, он возвращен в исправительное учреждение, где продолжит отбывать наказание на общих основаниях", — говорится в заявлении грузинской службы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грузия начала покупать нефть для своего нового НПЗ в России, – Reuters

Дела против Саакашвили

В Грузии Саакашвили осудили по нескольким уголовным делам, в частности за:

  • хищение государственных средств;

  • незаконное пересечение государственной границы;

  • призывы к свержению власти (новое дело, возбужденное в ноябре).

Кроме того, власти Грузии инициировали процесс признания неконституционной партии "Единое национальное движение", которую возглавляет Саакашвили.

Согласно приговору, Михеил Саакашвили останется в заключении до 1 апреля 2034 года.

Ранее мы сообщали, что Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко.

Читайте также: Евроинтеграция Грузии "сопровождается негативным отношением Украины", - МИД страны

Автор: 

Грузия (4525) Саакашвили Михеил (3307) уголовное дело (2441)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Міхо - лошара світового маштабу. В Україні бігав по кришам чим виводив з себе земіндича і Ко з себе. Нассяли йому в уші, їдь в Грузію - тебе там на руках занесуть в президентський палас і той лошара повівся. Живим він з тюрьми не вийде
показать весь комментарий
12.11.2025 20:31 Ответить
+4
якби тебе хтось по дахах ганяв ти б теж підтримав його суперника
показать весь комментарий
12.11.2025 20:32 Ответить
+3
Так, Міхеїл Саакашвілі агітував за Володимира Зеленського на виборах 2019 року, привітавши його перемогу та назвавши його майбутнє президентство «історичним шансом для України».
показать весь комментарий
12.11.2025 20:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так, Міхеїл Саакашвілі агітував за Володимира Зеленського на виборах 2019 року, привітавши його перемогу та назвавши його майбутнє президентство «історичним шансом для України».
показать весь комментарий
12.11.2025 20:19 Ответить
якби тебе хтось по дахах ганяв ти б теж підтримав його суперника
показать весь комментарий
12.11.2025 20:32 Ответить
Хто ж так жорстоко наіПав Міху?
показать весь комментарий
12.11.2025 20:30 Ответить
сам себе. чогось нанюхавсь та поїхав до Грузії революцію робити.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:32 Ответить
Та ніііі... Хтось його авторитетно запевнив, що в Грузії все готово до революції, а на ділі виявилось що не так...
показать весь комментарий
12.11.2025 20:46 Ответить
бебебе
показать весь комментарий
12.11.2025 20:41 Ответить
А де Ліза Ясько?
показать весь комментарий
12.11.2025 20:31 Ответить
Сидить вдома і плаче😭
Бо кабачок Міхо, вона ще довго не побаче!
😂
показать весь комментарий
12.11.2025 21:21 Ответить
Міхо - лошара світового маштабу. В Україні бігав по кришам чим виводив з себе земіндича і Ко з себе. Нассяли йому в уші, їдь в Грузію - тебе там на руках занесуть в президентський палас і той лошара повівся. Живим він з тюрьми не вийде
показать весь комментарий
12.11.2025 20:31 Ответить
Він так не виглядає.Сам ж не голодував і влаштував клоунадую.Це перший Карлсон,а є ше інший,який виїхав в Ізраїль.Нам тут не потрібні гастролери.Нехай сидитиь в Грузії.Його посадили законно.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:34 Ответить
сломило миху бремя одесского губернатора
показать весь комментарий
12.11.2025 20:43 Ответить
Так, це йому не по елітним кабакам в нас бігати і не по готелям жити на п'ять зірок за державний кошт.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:43 Ответить
Щось Міхо в Грузії не так гарно виглядає, як виглядав коли був в Україні.
Міг би поділитися своїм досвідом перебування за гратами з Зеленським.
Олександровичу це знадобиться!
показать весь комментарий
12.11.2025 20:51 Ответить
"Після двох років лікування Саакашвілі повернули за ґрати". Джерело: https://censor.net/ua/n3584747

Попал в больницу 12 мая 2022 года, покинул больницу 12 ноября 2025 года. Получается, 3,5 года. А хотя, год туда, год сюда - какая разница!
показать весь комментарий
12.11.2025 20:52 Ответить
Вчився разом з Порохом в одному вузі.
Маломуж,який в рад часи керував відділом кгб по роботі з інтелігенцією, заявив в прямому ефірі,що С.після закінчення вузу працював резидентом кгб.
На запитання ведучого,а як Порошенко,відповів,що йому нічого невідомо про співпрацю ПО.з кгб.
Доля резидента і його фініш.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:53 Ответить
 
 