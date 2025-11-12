Після двох років лікування Саакашвілі повернули за ґрати

Колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі виписали з приватної клініки "Вівамед", де він перебував під наглядом лікарів з 2022 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, політика повернули до пенітенціарної установи №12 для подальшого відбування покарання.

Причина виписки з лікарні

Пенітенціарна служба Грузії пояснила, що медики оцінили стан Саакашвілі як задовільний і вирішили, що він більше не потребує стаціонарного лікування.

"Оскільки стан здоров’я засудженого Міхеїла Саакашвілі задовільний, він повернутий до виправної установи, де продовжить відбувати покарання на загальних підставах", — йдеться у заяві грузинської служби.

Справи проти Саакашвілі

У Грузії Саакашвілі засудили за кількома кримінальними справами, зокрема за:

розкрадання державних коштів;

незаконний перетин державного кордону;

заклики до повалення влади (нова справа, відкрита в листопаді).

Крім того, влада Грузії ініціювала процес визнання неконституційною партії "Єдиний національний рух", яку очолює Саакашвілі.

Згідно з вироком, Міхеіл Саакашвілі залишиться в ув'язненні до 1 квітня 2034 року.

