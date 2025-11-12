УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10278 відвідувачів онлайн
Новини Справа Саакашвілі
4 382 26

Після двох років лікування Саакашвілі повернули за ґрати

Саакашвілі перевели у тюрму

Колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі виписали з приватної клініки "Вівамед", де він перебував під наглядом лікарів з 2022 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, політика повернули до пенітенціарної установи №12 для подальшого відбування покарання.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Причина виписки з лікарні

Пенітенціарна служба Грузії пояснила, що медики оцінили стан Саакашвілі як задовільний і вирішили, що він більше не потребує стаціонарного лікування.

"Оскільки стан здоров’я засудженого Міхеїла Саакашвілі задовільний, він повернутий до виправної установи, де продовжить відбувати покарання на загальних підставах", — йдеться у заяві грузинської служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Грузія почала купувати нафту для свого нового НПЗ в Росії, – Reuters

Справи проти Саакашвілі

У Грузії Саакашвілі засудили за кількома кримінальними справами, зокрема за:

  • розкрадання державних коштів;

  • незаконний перетин державного кордону;

  • заклики до повалення влади (нова справа, відкрита в листопаді).

Крім того, влада Грузії ініціювала процес визнання неконституційною партії "Єдиний національний рух", яку очолює Саакашвілі.

Згідно з вироком, Міхеіл Саакашвілі залишиться в ув'язненні до 1 квітня 2034 року.

Раніше ми повідомляли, що Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка.

Також читайте: Євроінтеграція Грузії "супроводжується негативним ставленням України", - МЗС країни

Автор: 

Грузія (1854) Саакашвілі Міхеіл (2117) кримінальна справа (518)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Так, Міхеїл Саакашвілі агітував за Володимира Зеленського на виборах 2019 року, привітавши його перемогу та назвавши його майбутнє президентство «історичним шансом для України».
показати весь коментар
12.11.2025 20:19 Відповісти
+10
Міхо - лошара світового маштабу. В Україні бігав по кришам чим виводив з себе земіндича і Ко з себе. Нассяли йому в уші, їдь в Грузію - тебе там на руках занесуть в президентський палас і той лошара повівся. Живим він з тюрьми не вийде
показати весь коментар
12.11.2025 20:31 Відповісти
+8
А де Ліза Ясько?
показати весь коментар
12.11.2025 20:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так, Міхеїл Саакашвілі агітував за Володимира Зеленського на виборах 2019 року, привітавши його перемогу та назвавши його майбутнє президентство «історичним шансом для України».
показати весь коментар
12.11.2025 20:19 Відповісти
По дахам Сікашвілі ганяв Аваков, який не балотувався у президенти.
показати весь коментар
13.11.2025 01:12 Відповісти
Хто ж так жорстоко наіПав Міху?
показати весь коментар
12.11.2025 20:30 Відповісти
сам себе. чогось нанюхавсь та поїхав до Грузії революцію робити.
показати весь коментар
12.11.2025 20:32 Відповісти
Та ніііі... Хтось його авторитетно запевнив, що в Грузії все готово до революції, а на ділі виявилось що не так...
показати весь коментар
12.11.2025 20:46 Відповісти
А де Ліза Ясько?
показати весь коментар
12.11.2025 20:31 Відповісти
Сидить вдома і плаче😭
Бо кабачок Міхо, вона ще довго не побаче!
😂
показати весь коментар
12.11.2025 21:21 Відповісти
Міхо - лошара світового маштабу. В Україні бігав по кришам чим виводив з себе земіндича і Ко з себе. Нассяли йому в уші, їдь в Грузію - тебе там на руках занесуть в президентський палас і той лошара повівся. Живим він з тюрьми не вийде
показати весь коментар
12.11.2025 20:31 Відповісти
Він так не виглядає.Сам ж не голодував і влаштував клоунадую.Це перший Карлсон,а є ше інший,який виїхав в Ізраїль.Нам тут не потрібні гастролери.Нехай сидитиь в Грузії.Його посадили законно.
показати весь коментар
12.11.2025 20:34 Відповісти
Так, це йому не по елітним кабакам в нас бігати і не по готелям жити на п'ять зірок за державний кошт.
показати весь коментар
12.11.2025 20:43 Відповісти
Щось Міхо в Грузії не так гарно виглядає, як виглядав коли був в Україні.
Міг би поділитися своїм досвідом перебування за гратами з Зеленським.
Олександровичу це знадобиться!
показати весь коментар
12.11.2025 20:51 Відповісти
"Після двох років лікування Саакашвілі повернули за ґрати". Джерело: https://censor.net/ua/n3584747

Попал в больницу 12 мая 2022 года, покинул больницу 12 ноября 2025 года. Получается, 3,5 года. А хотя, год туда, год сюда - какая разница!
показати весь коментар
12.11.2025 20:52 Відповісти
Вчився разом з Порохом в одному вузі.
Маломуж,який в рад часи керував відділом кгб по роботі з інтелігенцією, заявив в прямому ефірі,що С.після закінчення вузу працював резидентом кгб.
На запитання ведучого,а як Порошенко,відповів,що йому нічого невідомо про співпрацю ПО.з кгб.
Доля резидента і його фініш.
показати весь коментар
12.11.2025 20:53 Відповісти
Порох навчався в Вінниці, Саакашвілі в Києві.
показати весь коментар
13.11.2025 14:00 Відповісти
Якраз НІ...
показати весь коментар
13.11.2025 15:11 Відповісти
Саакашвілі - це проект Заходу. Незграбний і погано-спланований. Так вони нам намагались показати нову політичну фігуру. Саакашвілі,який зробив успішні,хоч і непопулярні реформи в Грузії. Особливо антикорупційні. Але ні. Під час президенства Петра Порошенко, останній зробив все,щоб Саакашвілі спочатку зник з органів управління,потім з ефіру. А потім взагалі брутально викинув його з країни. Ну а далі русняві спецслужби зробили свою справу.
показати весь коментар
12.11.2025 21:35 Відповісти
Викинув, бо Саак став брати гроші у росіян
показати весь коментар
12.11.2025 22:12 Відповісти
Це Порошенко так сказав? Саакашвілі,вже за гратами завдяки кацапні. Не обов'язково напружуватися в брехні.
показати весь коментар
12.11.2025 22:42 Відповісти
Саакашвілі брав гроші від фсб на підривну работу в нашому тилу. Нафіг нам такий "громадяднин" потрібен. Його на законних підставах викинули з країни.
показати весь коментар
13.11.2025 14:04 Відповісти
І за що сидить?
Вигадали,як тут по Червінському?
показати весь коментар
13.11.2025 15:21 Відповісти
А де зараз парубки і мужчини, котрі допомагали Саакашвілі прориватися через ПП "Шегині" до України з Польщі?

Їдьте в Грузію!
Час визволяти Міхо!!!

Добре, що відео збереглися.
Можна подивитися, як виглядають ідіоти поза межами спеціальної установи.😂
показати весь коментар
12.11.2025 21:42 Відповісти
Для тих , хто в майбутньому піде шляхом реформ - добровільно , віддавати владу не можна . Бо в такому випадку недобита контрреволюція тебе обов'язково знищить !
показати весь коментар
12.11.2025 21:48 Відповісти
Він ні чим не кращий, за недобитих контрреволюціонерів
показати весь коментар
12.11.2025 22:06 Відповісти
 
 