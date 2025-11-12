Після двох років лікування Саакашвілі повернули за ґрати
Колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі виписали з приватної клініки "Вівамед", де він перебував під наглядом лікарів з 2022 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, політика повернули до пенітенціарної установи №12 для подальшого відбування покарання.
Причина виписки з лікарні
Пенітенціарна служба Грузії пояснила, що медики оцінили стан Саакашвілі як задовільний і вирішили, що він більше не потребує стаціонарного лікування.
"Оскільки стан здоров’я засудженого Міхеїла Саакашвілі задовільний, він повернутий до виправної установи, де продовжить відбувати покарання на загальних підставах", — йдеться у заяві грузинської служби.
Справи проти Саакашвілі
У Грузії Саакашвілі засудили за кількома кримінальними справами, зокрема за:
-
розкрадання державних коштів;
-
незаконний перетин державного кордону;
-
заклики до повалення влади (нова справа, відкрита в листопаді).
Крім того, влада Грузії ініціювала процес визнання неконституційною партії "Єдиний національний рух", яку очолює Саакашвілі.
Згідно з вироком, Міхеіл Саакашвілі залишиться в ув'язненні до 1 квітня 2034 року.
Раніше ми повідомляли, що Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка.
Також читайте: Євроінтеграція Грузії "супроводжується негативним ставленням України", - МЗС країни
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо кабачок Міхо, вона ще довго не побаче!
😂
Міг би поділитися своїм досвідом перебування за гратами з Зеленським.
Олександровичу це знадобиться!
Попал в больницу 12 мая 2022 года, покинул больницу 12 ноября 2025 года. Получается, 3,5 года. А хотя, год туда, год сюда - какая разница!
Маломуж,який в рад часи керував відділом кгб по роботі з інтелігенцією, заявив в прямому ефірі,що С.після закінчення вузу працював резидентом кгб.
На запитання ведучого,а як Порошенко,відповів,що йому нічого невідомо про співпрацю ПО.з кгб.
Доля резидента і його фініш.
Вигадали,як тут по Червінському?
Їдьте в Грузію!
Час визволяти Міхо!!!
Добре, що відео збереглися.
Можна подивитися, як виглядають ідіоти поза межами спеціальної установи.😂