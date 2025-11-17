Спикер парламента Грузии Папуашвили обвинил Украину в "неблагодарности" к грузинскому народу. МИД ответил

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обвинения в "неблагодарности" грузинскому народу со стороны спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили.

Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Обвинения властей Грузии

Ранее Папуашвили обвинил украинскую власть в "неблагодарности" по отношению к грузинскому народу, заявив, что "желает Украине мира" и хочет, чтобы украинский народ "был представлен достойной властью".

"К сожалению, власть [президента Владимира] Зеленского отличается неблагодарностью по отношению к грузинскому народу", - сказал он.

Папуашвили добавил, что "украинская власть уже получала замечания в кабинете одного из президентов" по вопросам "благодарности" и "признательности", вероятно, имея в виду спор между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в феврале в Овальном кабинете.

Реакция Украины

"Спасибо грузинским властям за все, в частности за невведение санкций против РФ за вторжение в Украину и помощь общему агрессору в их обходе, разворот своей страны с пути интеграции в ЕС и НАТО в российское иго, постоянные пренебрежительные комментарии в сторону Украины", - ответил Тихий.

Спикер МИД добавил, что Украина искренне желает грузинскому народу мирного и европейского будущего, безопасности и процветания, несмотря на пророссийскую политику действующего правительства.

