1 679 23

Спикер парламента Грузии Папуашвили обвинил Украину в "неблагодарности" к грузинскому народу. МИД ответил

Спикер МИД Украины Георгий Тихий

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обвинения в "неблагодарности" грузинскому народу со стороны спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили.

Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Обвинения властей Грузии

Ранее Папуашвили обвинил украинскую власть в "неблагодарности" по отношению к грузинскому народу, заявив, что "желает Украине мира" и хочет, чтобы украинский народ "был представлен достойной властью".

"К сожалению, власть [президента Владимира] Зеленского отличается неблагодарностью по отношению к грузинскому народу", - сказал он.

Папуашвили добавил, что "украинская власть уже получала замечания в кабинете одного из президентов" по вопросам "благодарности" и "признательности", вероятно, имея в виду спор между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в феврале в Овальном кабинете.

Реакция Украины

"Спасибо грузинским властям за все, в частности за невведение санкций против РФ за вторжение в Украину и помощь общему агрессору в их обходе, разворот своей страны с пути интеграции в ЕС и НАТО в российское иго, постоянные пренебрежительные комментарии в сторону Украины", - ответил Тихий.

Спикер МИД добавил, что Украина искренне желает грузинскому народу мирного и европейского будущего, безопасности и процветания, несмотря на пророссийскую политику действующего правительства.

  • Напомним, 6 ноября министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Украина якобы выступала против предоставления Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

+5
Як раз вдячний тій невеликій частині народу, який добровільно допомагає захищати нашу країну. А на всіляких Папуасшвілі і тих, хто привів їх до влади - глибоко начхати!
17.11.2025 16:42 Ответить
+4
А чому речник Тихий не згадав українські екіпажі і бойові розоахунки, які воювали за Грузію і були перекинуті з Укра'ни разом з бойовими машинчми за розпоряджннням президентп Ющенка, коли кацапи рвалися до Тбілісі? Чому Тихий речник не згадав добровольців з УНА-УНСО, які пролили кров за грузинську незалежність? Хоча справжні грузини це пам' ятають і цінують на відміну від папуаса швілі.
17.11.2025 16:46 Ответить
+4
Можу забитися на пляшку кефіра, шо цей Маямуно Бабашвілі якраз грузинських добровольців не вважає грузинським народом.
17.11.2025 16:47 Ответить
Брехни!
Я лично не один раз подходила к бойцам
ГРУЗИНСКОГО ЛЕГИОНА
И говорила : Дякую!
Что помогаете мочить кацапов
17.11.2025 16:39 Ответить
Це папуашвіллі про Гогішвіллі, так лайном понесло??!?
Ну так це ж не Грузинський Народ, а такаж істота, як і та, що обвинувачення вкидає у вигрібну яму московії!!
17.11.2025 16:51 Ответить
Людина з таким прізвищем гарного не скаже
17.11.2025 16:40 Ответить
на знак дячності ми вам ******* сцикашвілі повернули
17.11.2025 16:41 Ответить
Саня, так це ти Міху наІПав?
17.11.2025 16:47 Ответить
на какай прєдмєт інтєрісуєтєсь?
17.11.2025 16:48 Ответить
ЧістА раді інтьЄрьЄсу
17.11.2025 16:56 Ответить
а ти не чув добродію, ****** перестав кокаїн вживати? відучили його?
17.11.2025 16:59 Ответить
Не чув. А хто про це сказав?
17.11.2025 17:00 Ответить
так він же нюхачем був як і зєля. зі стажем.
17.11.2025 17:02 Ответить
Я не питав ким він був, я питав хто це казав?
17.11.2025 17:11 Ответить
один близький товариш *******
17.11.2025 17:12 Ответить
Ага, будемо вдячні. Всі хором скажемо цьому парламентарію "спасібо, россія!".
17.11.2025 16:42 Ответить
* Маямуно Вірішвілі.
17.11.2025 17:08 Ответить
А що спільного між цим пополу швілі і грузинським народом???
17.11.2025 16:42 Ответить
А за шо Україна має бути вдячна? Може я чого не знаю? Міг би і перерахувати на пальцях...
17.11.2025 16:45 Ответить
Наші так нічому і не навчились ...((
Нащо МЗС на все це відповідати ? Краще нехай Грузинський Легіон їм відповість !
17.11.2025 16:45 Ответить
Папуа? Цікаве у нього прізвище. Тобто він син папуаса? Ну бо "швілі" це син
17.11.2025 16:45 Ответить
А чому речник Тихий не згадав українські екіпажі і бойові розоахунки, які воювали за Грузію і були перекинуті з Укра'ни разом з бойовими машинчми за розпоряджннням президентп Ющенка, коли кацапи рвалися до Тбілісі? Чому Тихий речник не згадав добровольців з УНА-УНСО, які пролили кров за грузинську незалежність? Хоча справжні грузини це пам' ятають і цінують на відміну від папуаса швілі.
17.11.2025 16:46 Ответить
Справжня шалава в попуашлвілі.
17.11.2025 16:49 Ответить
Носорог впопушвілі зрівняв себе з янкі?
17.11.2025 16:57 Ответить
 
 