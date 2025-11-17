Спикер парламента Грузии Папуашвили обвинил Украину в "неблагодарности" к грузинскому народу. МИД ответил
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обвинения в "неблагодарности" грузинскому народу со стороны спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили.
Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Обвинения властей Грузии
Ранее Папуашвили обвинил украинскую власть в "неблагодарности" по отношению к грузинскому народу, заявив, что "желает Украине мира" и хочет, чтобы украинский народ "был представлен достойной властью".
"К сожалению, власть [президента Владимира] Зеленского отличается неблагодарностью по отношению к грузинскому народу", - сказал он.
Папуашвили добавил, что "украинская власть уже получала замечания в кабинете одного из президентов" по вопросам "благодарности" и "признательности", вероятно, имея в виду спор между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в феврале в Овальном кабинете.
Реакция Украины
"Спасибо грузинским властям за все, в частности за невведение санкций против РФ за вторжение в Украину и помощь общему агрессору в их обходе, разворот своей страны с пути интеграции в ЕС и НАТО в российское иго, постоянные пренебрежительные комментарии в сторону Украины", - ответил Тихий.
Спикер МИД добавил, что Украина искренне желает грузинскому народу мирного и европейского будущего, безопасности и процветания, несмотря на пророссийскую политику действующего правительства.
- Напомним, 6 ноября министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Украина якобы выступала против предоставления Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
Я лично не один раз подходила к бойцам
ГРУЗИНСКОГО ЛЕГИОНА
И говорила : Дякую!
Что помогаете мочить кацапов
Ну так це ж не Грузинський Народ, а такаж істота, як і та, що обвинувачення вкидає у вигрібну яму московії!!
Нащо МЗС на все це відповідати ? Краще нехай Грузинський Легіон їм відповість !