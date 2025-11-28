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Продавец в грузинском магазине обслуживает клиентку из РФ: "Слава Украине!... Мы не разговариваем на русском. Русский военный корабль пошел бы ты нах#й!". ВИДЕО

Продавец в грузинском магазине встретил клиентку из России лозунгом "Слава Украине", заявил, что в заведении не говорят на русском языке, и перешел на английский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом примера грузинского гостеприимства для россиян опубликована в соцсетях. В конце концов, мужчина включил громко песню со словами "Русский военный корабль пошел бы ты нах#й!".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На улице польского города избивают мужчину, которого считают русским: "Ruska kurwa. Jesteś j#banym ruskim cwelem". ВИДЕО

Читайте: Спикер парламента Грузии Папуашвили обвинил Украину в "неблагодарности" к грузинскому народу. МИД ответил

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Грузия (4451) россия (97878) туристы (98)
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Топ комментарии
+85
Респект Сакартвело.
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28.11.2025 13:33 Ответить
+55
Слава Сакартвело !

а в Києві досі разговарівают патрузькі....

.
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28.11.2025 13:35 Ответить
+36
В цьому короткому відео прекрасно все!
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28.11.2025 13:40 Ответить
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Респект Сакартвело.
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28.11.2025 13:33 Ответить
Красунчик!
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28.11.2025 14:57 Ответить
Довели либералы страну
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29.11.2025 03:08 Ответить
Слава Сакартвело !

а в Києві досі разговарівают патрузькі....

.
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28.11.2025 13:35 Ответить
Та ы нафта з росії качається до європ
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28.11.2025 13:42 Ответить
і не кому небудь, а відвертим друзям хутіна !
.
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28.11.2025 13:49 Ответить
Це іньше.
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28.11.2025 13:43 Ответить
Це катастрофа , барани не розуміють без штрафу 17 тис перший і 34 тис другий
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28.11.2025 13:46 Ответить
в обслуговуванні немає проблем - гарною українською,
але між собою багато, дуже багато киян розмовляють російською

.
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28.11.2025 13:51 Ответить
москворотим не можна допомагати і обслуговувати це несвідомі вороги України.

московити в цьому набагато наполегливіші, одне слово українською і ти в буцегарні з підозрою...

наша толерантність наш ворог
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28.11.2025 13:57 Ответить
Сакартвело - країна, картвело - це типо "грузин", так що ще й можна сказати, звертаючись до цього вельмишановного пана, "респект, картвело".
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28.11.2025 14:17 Ответить
уяви собі на фронті майже половина українських військових розмовляє російською!
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28.11.2025 14:51 Ответить
а в Адєссє голосять за пам"ятниками Пушкуну та Каті-німфоманці....
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28.11.2025 15:37 Ответить
А в США до сих пор разговаривают по-английски. Мало того , американский язык даже не собираются придумывать !
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29.11.2025 00:29 Ответить
Це тут до чого?
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01.12.2025 17:17 Ответить
красаучік!
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28.11.2025 13:36 Ответить
Сакартвело - красавело)
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28.11.2025 13:49 Ответить
В цьому короткому відео прекрасно все!
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28.11.2025 13:40 Ответить
Вона не схожа на кацапку, скоріше на грузинку.
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28.11.2025 13:40 Ответить
"я там так расхохоталься !"
Міміно
грузинка вимагає розмовляти кацапською

таке, шановний, навіть в Україні вже рідко де зустрінеш

.
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28.11.2025 13:54 Ответить
Да, он это тоже понял. Троллит местную соседку скорей всего...
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28.11.2025 14:21 Ответить
....яка за 30 років незалежності Сакартвело не вивчили.... української, наприклад.

.
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28.11.2025 14:31 Ответить
вона з роскавказу,може осетинка або даговка...
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28.11.2025 15:38 Ответить
ну вот що ти несеш ?

молода жінка осетинка чи ще будь хто, яка живе в Сакартвело і не знає грузинської ?

це лише в Україні можна було прожити все життя і не знати української

.
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28.11.2025 16:06 Ответить
nobody here's speaking occupation ізик...
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28.11.2025 13:42 Ответить
а хлопак такий красунчіку ❤️ Дякуємо Сакартвело !!! 🇬🇪🇺🇦...
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28.11.2025 13:43 Ответить
вот чому *****, зупинившись лише в 20 км від Тбілісі, сам !!!, без контрнаступу гризинів, забрався геть із Сакартвело!

тому що там НЕ розмовляють по рузьки!
молодь НЕ знає!
і це правда, пощасливилось побувати в гостинному Сакартвело за кілька років до війни - молоденька офіціантка хотіла мене обслужити, але НЕ знала російської.
я залишився голодний, але щасливий !

тому в Сакартвело НЕ буде кацапських солдат !
а в Україні - можуть бути...

.
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28.11.2025 13:47 Ответить
вибачаюсь, грузинів

клятий замінник слів!

.
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28.11.2025 14:05 Ответить
По перше, не путін а Медведев. По друге, він зупинився завдяки США. Так і сам Медведев був більше договороздібний ніж це *****.
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28.11.2025 15:30 Ответить
США зупинили "мєдвєдєва"?
ще про саркозі - зупиняльщика буйла забули.

у світі дрсі є нєпугані баклани, пічаль...

.
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28.11.2025 16:10 Ответить
І один з них Алекс Мышкевич
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28.11.2025 16:37 Ответить
that guy made my day!
thank you!
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28.11.2025 13:50 Ответить
От так бі вони у себе в парламенті рашиську погань вишвирнули. Да, і Саакашвілі най звільнять.
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28.11.2025 13:50 Ответить
а кацапка навіть пісню цю знає, паскуда, відразу зригнула з крамниці.
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28.11.2025 13:51 Ответить
може й не знає, але зрозуміла, що

"Украініше зольдатен аух офіцірен
По "наццисстки" шпацірен...."

і виплигнула геть, курка кацапська

.
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28.11.2025 14:00 Ответить
Зато клиентов с рассеи там дохера и больше. Как они туда попали, нипаятна)
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28.11.2025 13:58 Ответить
Газета "Правда" за червень 1941-го: "Пленный немецкий солдат заявил: "Гитлер капут!"
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28.11.2025 13:59 Ответить
до речі завжди хотів запитати чому штрафи в Україні саме 17000,
а не скажімо 18000 чи 20000?
якийсь може в зелених сакрал в тієї циферюгі?
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28.11.2025 14:05 Ответить
Пам'ятаю часи коли були 17 гривень. Інфляція.
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28.11.2025 14:14 Ответить
так і не зрозумів чому саме 17, а не 20 але то таке - проїхали...
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28.11.2025 14:31 Ответить
Неоподатковуваний мінімум доходів -17 грн.🤣🤣🤣 Тут кратно 17.
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28.11.2025 15:17 Ответить
дякую,
нарешті хоть якесь логічне пояснення.
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28.11.2025 15:25 Ответить
Дякую притомним грузинам за підтримку Української боротьби проти руснявої мразоти!
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28.11.2025 14:07 Ответить
Видно что ждали и хорошо подготовились.
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28.11.2025 14:10 Ответить
А що їх очікувати, якщо лаптєй у Грузії, як гівна за рузкай банєй.
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28.11.2025 14:45 Ответить
- where you speeding?
- meeting officer i'm already late.
- warning you got, next time will be no warnings, have a good day...
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28.11.2025 14:13 Ответить
Гамарджоба, красень!
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28.11.2025 14:43 Ответить
Мені вже 40 років, а я ще ні разу не був в Грузії... Після війни обов'язково!
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28.11.2025 14:52 Ответить
фіга собі ви старий пень.... 🤣
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28.11.2025 15:12 Ответить
там переважно злидні якщо не гуляти по проспекту руставелі
я там півроку жив
не варто, краще в Альпи поїдь

хоча в Гудаурі непогані гори для лиж...
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29.11.2025 06:59 Ответить
З лаптєногими потрібно тільки так
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28.11.2025 15:39 Ответить
Красава!
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28.11.2025 17:30 Ответить
Повага.
Молодець.
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28.11.2025 18:02 Ответить
А в Україні покупцю - рюському так ніхто не зробить
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28.11.2025 18:05 Ответить
Здається це дуже давнє відео,але можу помилитись,коли скажу 23й рік.Підйом людям патріотизму це добре!
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28.11.2025 21:57 Ответить
На видео написано 2023.
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29.11.2025 08:49 Ответить
..красава!!!
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29.11.2025 09:18 Ответить
 
 