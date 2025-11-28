Продавец в грузинском магазине обслуживает клиентку из РФ: "Слава Украине!... Мы не разговариваем на русском. Русский военный корабль пошел бы ты нах#й!". ВИДЕО

Продавец в грузинском магазине встретил клиентку из России лозунгом "Слава Украине", заявил, что в заведении не говорят на русском языке, и перешел на английский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом примера грузинского гостеприимства для россиян опубликована в соцсетях. В конце концов, мужчина включил громко песню со словами "Русский военный корабль пошел бы ты нах#й!".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На улице польского города избивают мужчину, которого считают русским: "Ruska kurwa. Jesteś j#banym ruskim cwelem". ВИДЕО

Читайте: Спикер парламента Грузии Папуашвили обвинил Украину в "неблагодарности" к грузинскому народу. МИД ответил