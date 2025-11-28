Продавец в грузинском магазине обслуживает клиентку из РФ: "Слава Украине!... Мы не разговариваем на русском. Русский военный корабль пошел бы ты нах#й!". ВИДЕО
Продавец в грузинском магазине встретил клиентку из России лозунгом "Слава Украине", заявил, что в заведении не говорят на русском языке, и перешел на английский.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом примера грузинского гостеприимства для россиян опубликована в соцсетях. В конце концов, мужчина включил громко песню со словами "Русский военный корабль пошел бы ты нах#й!".
Топ комментарии
+85 Старый зольдат
показать весь комментарий28.11.2025 13:33 Ответить Ссылка
+55 Алекс Мышкевич
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+36 Ярослав Кийко
показать весь комментарий28.11.2025 13:40 Ответить Ссылка
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а в Києві досі разговарівают патрузькі....
.
.
але між собою багато, дуже багато киян розмовляють російською
.
московити в цьому набагато наполегливіші, одне слово українською і ти в буцегарні з підозрою...
наша толерантність наш ворог
Міміно
грузинка вимагає розмовляти кацапською
таке, шановний, навіть в Україні вже рідко де зустрінеш
.
.
молода жінка осетинка чи ще будь хто, яка живе в Сакартвело і не знає грузинської ?
це лише в Україні можна було прожити все життя і не знати української
.
тому що там НЕ розмовляють по рузьки!
молодь НЕ знає!
і це правда, пощасливилось побувати в гостинному Сакартвело за кілька років до війни - молоденька офіціантка хотіла мене обслужити, але НЕ знала російської.
я залишився голодний, але щасливий !
тому в Сакартвело НЕ буде кацапських солдат !
а в Україні - можуть бути...
.
клятий замінник слів!
.
ще про саркозі - зупиняльщика буйла забули.
у світі дрсі є нєпугані баклани, пічаль...
.
thank you!
"Украініше зольдатен аух офіцірен
По "наццисстки" шпацірен...."
і виплигнула геть, курка кацапська
.
а не скажімо 18000 чи 20000?
якийсь може в зелених сакрал в тієї циферюгі?
нарешті хоть якесь логічне пояснення.
- meeting officer i'm already late.
- warning you got, next time will be no warnings, have a good day...
я там півроку жив
не варто, краще в Альпи поїдь
хоча в Гудаурі непогані гори для лиж...
Молодець.