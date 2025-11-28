На фронте зафиксировано 230 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 230.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

Захватчики наносят удары по районам приграничных с РФ населенных пунктов Белая Береза, Кучеровка, Бобылевка, Стариково, Бунякино, Бруски, Бувалино, Новая Слобода Сумской области; Сеньковка, Клюсы, Михальчина Слобода, Заречье Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны остановили четыре вражеские атаки. Враг нанес три авиационных удара, применив пять управляемых авиационных бомб, и осуществил 107 обстрелов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

Шесть атак отразили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Лиман и в направлении населенных пунктов Двуречанское и Колодезное на Южно-Слобожанском направлении. До сих пор продолжаются еще четыре боевых столкновения.

На Купянском направлении враг восемь раз пытался продвинуться на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и Кругляковка. Еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении сегодня агрессор 32 раза атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Ольговка, Твердохлебово, Шийковка, Дружелюбровка, Среднее, Карповка, Дробышево, Новоселовка, Коровий Яр, Заречное, Ставки и Торское. Сейчас продолжаются 22 боевых столкновения.

На Славянском направлении Силы обороны остановили десять наступательных действий захватчиков в районах Дибровы, Ямполя, Дроновки, Васюковки и Северска. Еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении украинские воины отбили три атаки в районах Часового Яра и Ступочек. Одно боевое столкновеление продолжается.

На Константиновском направлении наши защитники успешно остановили 21 вражескую попытку продвинуться вперед в районах Константиновки, Александро-Шультиного, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Николайполья и Софиевки.

На Покровском направлении сегодня враг 54 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Федоровка, Родинское, Белицкое, Новое Шаховое, Шаховое, Новоекономичное, Никаноровка, Мирноград, Гришино, Зверовое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Новопавловка. Двенадцать боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении наши защитники отбили атаки врага в районах населенных пунктов Ялта, Толстой, Ивановка, Андреевка-Клевцово, Александроград, Снежное, Вороне, Сосновка, Степовое, Вербовое, Вишневое, Злагода, Привольное, Красногорское и Егоровка. Двадцать четыре наступательных действия врага отбиты, еще 13 боевых столкновений продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили десять попыток вражеских подразделений продвинуться вперед в направлении Варваровки, Доброполья, Затишья, районов Гуляйполя и Зеленого. Авиация противника нанесла удар по Гуляйполю.

На Ореховском направлении захватчики шесть раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Степовое, Щербаки, Новоандреевка и Каменское. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлении противник предпринял две попытки продвинуться вперед в направлении Антоновского моста, успеха не имел.