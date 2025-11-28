РУС
Новости Пожары в РФ
2 787 22

Склад аккумуляторов горит в Татарстане на территории Алабуги, где собирают "Шахеды", - росСМИ

На территории Алабуги в Татарстане, где собирают Шахеды, горит склад аккумуляторов

В российском Татарстане на территории особой экономической зоны "Алабуга", где производят "Шахеды", горит склад хранения аккумуляторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Что известно

В этой экономической зоне собирают и модифицируют ударные дроны-камикадзе "Шахеды" и дроны "Герань".

Отмечается, что горит около 25 тыс. м². С предприятия эвакуировали более 300 человек.

Справка

  • "Алабуга" – особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан. Ее площадь составляет почти 4000 га.
  • На территории зоны россияне производят ударные беспилотники типа Shahed (российское название "Герань-2"), которые применяют для ударов по Украине. Предприятие запустили в 2023 году.

+24
Боже, щоб тільки дощу не було!!
28.11.2025 21:23 Ответить
+20
Дермак звільнився,танкери горять,завод шахедів палає!
Боже!
Можна щоб сьогодні ще й путін вова здохло?
28.11.2025 21:35 Ответить
+19
...бензиновий дощ на них!
28.11.2025 21:24 Ответить
Боже, щоб тільки дощу не було!!
28.11.2025 21:23 Ответить
...бензиновий дощ на них!
28.11.2025 21:24 Ответить
І якщо зберуться гасити то тільки газом.
28.11.2025 21:35 Ответить
акумулятори літієві, воно буде ще краще горіти
28.11.2025 21:28 Ответить
Ти ніколи не пробував посцять на акумулятр? Вони ж зберігаються у "сухозарядженому" стані...
28.11.2025 21:40 Ответить
Або зарядка акума самопальним зарядним пристроєм...Чи відремонтованим кацапом. Як там не було -правду поглинуло полум"я. Спишуть на суху траву.
28.11.2025 21:44 Ответить
Скоріш всього - "рукожопість" ... У нас в полку було подібне. Кацап Єрмолаєв працював на зарядній станції. Заряджав АКБ 15-СЦС-45Б. (срібно-цинкові). А вони бояться перезаряду - треба постійно слідкувать. А це теля дурне, десь "ковтнуло горівочки", і лягло спать... Була пожежа. Угробив більш півсотні АКБ...
28.11.2025 21:53 Ответить
"рускожопість"
28.11.2025 22:00 Ответить
Випускайте кореспондента якому нравиця як воно горить...
28.11.2025 21:27 Ответить
Татарам треба якомога швидше виходити зі складу рф.
28.11.2025 21:29 Ответить
Курять у невідведених місцях, от і наслідки.
28.11.2025 21:33 Ответить
Дермак звільнився,танкери горять,завод шахедів палає!
Боже!
Можна щоб сьогодні ще й путін вова здохло?
28.11.2025 21:35 Ответить
то картінка. завтра призначать такогож єрмака
28.11.2025 22:14 Ответить
Забыл про ракету "сармат", рухнувшую на роssии
28.11.2025 22:32 Ответить
Боже доходять молитви дякую тобі хай там всяпарашка згорить
28.11.2025 22:32 Ответить
це зовсім не значить що цей склад акумуляторів має якесь відношення до виробництва шахедів. СЕЗ "Алабуга" має велику площу, на якій крім інших заводів є ще і два автозавода - Аурус" і "Соллєрз Форд".
28.11.2025 21:38 Ответить
мабуть швидко загасили, або пожежа була незначна, бо мапи NASA не показують там ніякої пожежі за останні дні.
28.11.2025 21:43 Ответить
А що з того Навіть якщо у кацапів просто корова здохне - це теж їм проблеми... А ці заводи цілком можуть комплектувать цими акумуляторами свою автотехніку для військового використання...
28.11.2025 21:45 Ответить
Все одно добре. Ще б вітер посильніше.
28.11.2025 21:45 Ответить
Та на 4 рік війни вже можна не тільки склад акумуляторів винести, а чортовий завод в Алабугі, який висирає шахедів!
28.11.2025 21:42 Ответить
Так далеко асфальт не докинути
28.11.2025 21:46 Ответить
Молодці! Шкода тільки, що падаль встигли евакуювати!!
28.11.2025 21:44 Ответить
 
 