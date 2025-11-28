Склад аккумуляторов горит в Татарстане на территории Алабуги, где собирают "Шахеды", - росСМИ

В российском Татарстане на территории особой экономической зоны "Алабуга", где производят "Шахеды", горит склад хранения аккумуляторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

В этой экономической зоне собирают и модифицируют ударные дроны-камикадзе "Шахеды" и дроны "Герань".

Отмечается, что горит около 25 тыс. м². С предприятия эвакуировали более 300 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военный городок полка Росгвардии "Ахмат-Север" горит в Грозном после атаки БПЛА. ВИДЕО

Справка

"Алабуга" – особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан. Ее площадь составляет почти 4000 га.

На территории зоны россияне производят ударные беспилотники типа Shahed (российское название "Герань-2"), которые применяют для ударов по Украине. Предприятие запустили в 2023 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия планирует привлечь 12 тысяч работников из КНДР для "сбора шахедов", - ГУР МО