Склад акумуляторів палає в Татарстані на території Алабуги, де збирають "Шахеди", - росЗМІ

У російському Татарстані на території особливої економічної зони "Алабуга", де виробляють "Шахеди", горить склад зберігання акумуляторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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Що відомо

У цій економічній зоні збирають та модифікують ударні дрони-камікадзе "Шахеди" та дрони "Герані".

Зазначається, що палає близько 25 тис. м². З підприємства евакуювали понад 300 осіб.

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Довідка

"Алабуга" – особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Республіки Татарстан. Її площа становить майже 4000 га.

На території зони росіяни виготовляють ударні безпілотники типу Shahed (російська назва "Герань-2"), які застосовують для ударів по Україні. Підприємство запустили у 2023 році.

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