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Новини Пожежі в РФ
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Склад акумуляторів палає в Татарстані на території Алабуги, де збирають "Шахеди", - росЗМІ

На території Алабуги в Татарстані, де збирають Шахеди, горить склад акумуляторів

У російському Татарстані на території особливої економічної зони "Алабуга", де виробляють "Шахеди", горить склад зберігання акумуляторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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Що відомо

У цій економічній зоні збирають та модифікують ударні дрони-камікадзе "Шахеди" та дрони "Герані".

Зазначається, що палає близько 25 тис. м². З підприємства евакуювали понад 300 осіб.

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Довідка

  • "Алабуга" – особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Республіки Татарстан. Її площа становить майже 4000 га.
  • На території зони росіяни виготовляють ударні безпілотники типу Shahed (російська назва "Герань-2"), які застосовують для ударів по Україні. Підприємство запустили у 2023 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія планує залучити 12 тисяч працівників з КНДР для "збирання шахедів", - ГУР МО

Автор: 

пожежа (4482) росія (70393) Татарстан (46)
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Топ коментарі
+30
Боже, щоб тільки дощу не було!!
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28.11.2025 21:23 Відповісти
+26
Дермак звільнився,танкери горять,завод шахедів палає!
Боже!
Можна щоб сьогодні ще й путін вова здохло?
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28.11.2025 21:35 Відповісти
+23
...бензиновий дощ на них!
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28.11.2025 21:24 Відповісти
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Боже, щоб тільки дощу не було!!
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28.11.2025 21:23 Відповісти
...бензиновий дощ на них!
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28.11.2025 21:24 Відповісти
І якщо зберуться гасити то тільки газом.
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28.11.2025 21:35 Відповісти
акумулятори літієві, воно буде ще краще горіти
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28.11.2025 21:28 Відповісти
Ти ніколи не пробував посцять на акумулятр? Вони ж зберігаються у "сухозарядженому" стані...
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28.11.2025 21:40 Відповісти
Або зарядка акума самопальним зарядним пристроєм...Чи відремонтованим кацапом. Як там не було -правду поглинуло полум"я. Спишуть на суху траву.
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28.11.2025 21:44 Відповісти
Скоріш всього - "рукожопість" ... У нас в полку було подібне. Кацап Єрмолаєв працював на зарядній станції. Заряджав АКБ 15-СЦС-45Б. (срібно-цинкові). А вони бояться перезаряду - треба постійно слідкувать. А це теля дурне, десь "ковтнуло горівочки", і лягло спать... Була пожежа. Угробив більш півсотні АКБ...
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28.11.2025 21:53 Відповісти
"рускожопість"
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28.11.2025 22:00 Відповісти
Випускайте кореспондента якому нравиця як воно горить...
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28.11.2025 21:27 Відповісти
Татарам треба якомога швидше виходити зі складу рф.
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28.11.2025 21:29 Відповісти
Курять у невідведених місцях, от і наслідки.
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28.11.2025 21:33 Відповісти
Дермак звільнився,танкери горять,завод шахедів палає!
Боже!
Можна щоб сьогодні ще й путін вова здохло?
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28.11.2025 21:35 Відповісти
то картінка. завтра призначать такогож єрмака
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28.11.2025 22:14 Відповісти
Забыл про ракету "сармат", рухнувшую на роssии
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28.11.2025 22:32 Відповісти
Боже доходять молитви дякую тобі хай там всяпарашка згорить
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28.11.2025 22:32 Відповісти
це зовсім не значить що цей склад акумуляторів має якесь відношення до виробництва шахедів. СЕЗ "Алабуга" має велику площу, на якій крім інших заводів є ще і два автозавода - Аурус" і "Соллєрз Форд".
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28.11.2025 21:38 Відповісти
мабуть швидко загасили, або пожежа була незначна, бо мапи NASA не показують там ніякої пожежі за останні дні.
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28.11.2025 21:43 Відповісти
А що з того Навіть якщо у кацапів просто корова здохне - це теж їм проблеми... А ці заводи цілком можуть комплектувать цими акумуляторами свою автотехніку для військового використання...
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28.11.2025 21:45 Відповісти
Все одно добре. Ще б вітер посильніше.
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28.11.2025 21:45 Відповісти
Та на 4 рік війни вже можна не тільки склад акумуляторів винести, а чортовий завод в Алабугі, який висирає шахедів!
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28.11.2025 21:42 Відповісти
Так далеко асфальт не докинути
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28.11.2025 21:46 Відповісти
Молодці! Шкода тільки, що падаль встигли евакуювати!!
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28.11.2025 21:44 Відповісти
Це добра новина,все що пов'язано з війною на кацапстані має горіти
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29.11.2025 07:19 Відповісти
 
 