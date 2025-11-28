4 978 23
Склад акумуляторів палає в Татарстані на території Алабуги, де збирають "Шахеди", - росЗМІ
У російському Татарстані на території особливої економічної зони "Алабуга", де виробляють "Шахеди", горить склад зберігання акумуляторів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Що відомо
У цій економічній зоні збирають та модифікують ударні дрони-камікадзе "Шахеди" та дрони "Герані".
Зазначається, що палає близько 25 тис. м². З підприємства евакуювали понад 300 осіб.
Довідка
- "Алабуга" – особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Республіки Татарстан. Її площа становить майже 4000 га.
- На території зони росіяни виготовляють ударні безпілотники типу Shahed (російська назва "Герань-2"), які застосовують для ударів по Україні. Підприємство запустили у 2023 році.
Топ коментарі
+30 Сергей121
показати весь коментар28.11.2025 21:23 Відповісти Посилання
+26 Юрій #592310
показати весь коментар28.11.2025 21:35 Відповісти Посилання
+23 Tommy Lee
показати весь коментар28.11.2025 21:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Боже!
Можна щоб сьогодні ще й путін вова здохло?