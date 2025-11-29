Буданов направляется в США: возможно, как глава переговорной делегации, - The Economist
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов отправляется в Соединенные Штаты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналистThe Economist Оливер Керролл.
Журналист отметил, что Буданов может отправиться в США в качестве главы украинской переговорной делегации. Это свидетельствует о том, что переговоры, вероятно, продолжаются.
На данный момент официальная цель поездки не разглашается. Представители украинской власти публично ситуацию не комментировали.
Что предшествовало
Секретарь СНБО Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отправились в США для переговоров с командой президента США Дональда Трампа.
Накануне стало известно, что Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса Президента за день до того, как должен был отправиться на переговоры в США по "мирному соглашению". Он должен был провести переговоры с Виткоффом и Кушнером.
