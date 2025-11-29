РУС
Буданов направляется в США: возможно, как глава переговорной делегации, - The Economist

Буданов отправляется в США

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов отправляется в Соединенные Штаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналистThe Economist Оливер Керролл.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Генерал Буданов может возглавить украинскую делегацию в США

Журналист отметил, что Буданов может отправиться в США в качестве главы украинской переговорной делегации. Это свидетельствует о том, что переговоры, вероятно, продолжаются.

На данный момент официальная цель поездки не разглашается. Представители украинской власти публично ситуацию не комментировали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умеров встретится с посланцами Трампа в Майами на этой неделе, - FT

Что предшествовало

Секретарь СНБО Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отправились в США для переговоров с командой президента США Дональда Трампа.

Накануне стало известно, что Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса Президента за день до того, как должен был отправиться на переговоры в США по "мирному соглашению". Он должен был провести переговоры с Виткоффом и Кушнером.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия сейчас ведет переговоры по Украине только с США, - Песков

Топ комментарии
+6
буданов та умеров?
штірліц, ще ніколи не був так близько біля провалу....
29.11.2025 10:16 Ответить
+5
Оце ж переговорники....ну нахрена?
29.11.2025 10:19 Ответить
+5
Не вірю цьому вгодованому пану. Краще б поїхав звільнений ним Червінський.
29.11.2025 10:22 Ответить
А ти кращий,тоді дивись в дзеркало
29.11.2025 10:24 Ответить
мабуть щоб вплинути на того Вітька і зятя Чуба не робити дурниць перед їхнім візитом до кацапів. таких як визнання Криму (юридичне) і Донбасу за кацапами. і добре що у цій делегації є Кислиця, він досить непоганий дипломат. не Сибіга, Єрмаковський протеже, туди їде, а саме Кислиця. мабуть невдовзі за Єрмаком звільнять і Сибігу, а на його місце призначать Кислицю.
29.11.2025 10:25 Ответить
шо ***? ти перепив вчора? хто на кого впливати буде?
29.11.2025 10:26 Ответить
мабуть теж Сівкович призначив...???
29.11.2025 10:20 Ответить
попри все ) Буданов то найменьше зло)
29.11.2025 10:29 Ответить
Буданов і Умеров люди Ермака. Ніяк не доходить що треба просто поставити професійних дипломатів
29.11.2025 10:30 Ответить
А де їх взяти?
29.11.2025 10:52 Ответить
ми ще цього не знаємо ...час покаже ...
29.11.2025 10:31 Ответить
Враховуючи склад переговорної команди Трампа переговори будуть задля переговорів, якщо знову не будуть мусолити 28 пунктів.
29.11.2025 10:41 Ответить
Треба ще в догонку абхазьку макаку (агрохімію) відправити.
29.11.2025 10:59 Ответить
*********
29.11.2025 11:10 Ответить
 
 