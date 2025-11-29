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Новини Мирні перемовини
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Буданов прямує до США: можливо, як глава переговорної делегації, - The Economist

Буданов вирушає до США

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України генерал Кирило Буданов вирушає до Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст The Economist Олівер Керролл.

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Генерал Буданов може очолити українську делегацію в США

Журналіст зазначив, що Буданов може прямувати до США як глава української переговорної делегації. Це свідчить про те, що перемовини, ймовірно, тривають.

Наразі офіційна мета поїздки не розголошується. Представники української влади публічно ситуацію не коментували.

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Що передувало

Секретар РНБО Рустем Умєров та перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця вирушили до США для переговорів з командою президента США Дональда Трампа.

Напередодні стало відомо, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу Президента за день до того, як мав вирушити на переговори у США щодо "мирної угоди". Він мав провести переговори з Віткоффом і Кушнером.

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Автор: 

Буданов Кирило (631) США (26726)
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Топ коментарі
+11
Не вірю цьому вгодованому пану. Краще б поїхав звільнений ним Червінський.
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29.11.2025 10:22 Відповісти
+8
Оце ж переговорники....ну нахрена?
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29.11.2025 10:19 Відповісти
+6
буданов та умеров?
штірліц, ще ніколи не був так близько біля провалу....
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29.11.2025 10:16 Відповісти
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буданов та умеров?
штірліц, ще ніколи не був так близько біля провалу....
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29.11.2025 10:16 Відповісти
Оце ж переговорники....ну нахрена?
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29.11.2025 10:19 Відповісти
А ти кращий,тоді дивись в дзеркало
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29.11.2025 10:24 Відповісти
Вау...
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29.11.2025 11:23 Відповісти
мабуть щоб вплинути на того Вітька і зятя Чуба не робити дурниць перед їхнім візитом до кацапів. таких як визнання Криму (юридичне) і Донбасу за кацапами. і добре що у цій делегації є Кислиця, він досить непоганий дипломат. не Сибіга, Єрмаковський протеже, туди їде, а саме Кислиця. мабуть невдовзі за Єрмаком звільнять і Сибігу, а на його місце призначать Кислицю.
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29.11.2025 10:25 Відповісти
шо ***? ти перепив вчора? хто на кого впливати буде?
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29.11.2025 10:26 Відповісти
впливати повинна наша делегація. принаймні вони це повинні спробувати робити. на виклики Вітька, вони повинні нагадати йому, що на Вітька впливає ху йло, сам Вітько стелиться перед ху йлом. тож якщо Вітько буде гнути пальці перед нашою деоегацією, наша делегація повинна йому це нагадати.
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29.11.2025 21:34 Відповісти
Яким чином Буданов може вплинути?Розкаже що ***** скоро здохне?Про каву в Криму?Видасть новий прогноз закінчення війни?
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29.11.2025 11:22 Відповісти
досить буде нагадати Вітьку, що на нього впливає ху йло і ху йловські посланці. і поставити того Вітька на місце якщо він буде гнути пальці і тиснути на нашу делегацію. бо реальний спецпредставник повинен бути рівновіддалним від сторін конфлікту. а то перед однією стороною він стелиться, а на другу намагається тиснути. так не має бути. і це повинна чітко пояснити йому наша делегація.
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29.11.2025 21:38 Відповісти
мабуть теж Сівкович призначив...???
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29.11.2025 10:20 Відповісти
Не вірю цьому вгодованому пану. Краще б поїхав звільнений ним Червінський.
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29.11.2025 10:22 Відповісти
попри все ) Буданов то найменьше зло)
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29.11.2025 10:29 Відповісти
Буданов і Умеров люди Ермака. Ніяк не доходить що треба просто поставити професійних дипломатів
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29.11.2025 10:30 Відповісти
А де їх взяти?
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29.11.2025 10:52 Відповісти
ми ще цього не знаємо ...час покаже ...
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29.11.2025 10:31 Відповісти
Враховуючи склад переговорної команди Трампа переговори будуть задля переговорів, якщо знову не будуть мусолити 28 пунктів.
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29.11.2025 10:41 Відповісти
Треба ще в догонку абхазьку макаку (агрохімію) відправити.
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29.11.2025 10:59 Відповісти
І алкаша-шизофреника, любителя придумувати нові податки...
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29.11.2025 12:19 Відповісти
*********
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29.11.2025 11:10 Відповісти
Добре хоч не баканов
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29.11.2025 12:46 Відповісти
Пішки, чи на попутках
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29.11.2025 12:54 Відповісти
Цей наппереговорює.... Що можна очікувати від того хто вже третій рік п є каву в Ялті? Що він там може притомного сказати на переговорах?
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29.11.2025 14:00 Відповісти
 
 