Буданов прямує до США: можливо, як глава переговорної делегації, - The Economist

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України генерал Кирило Буданов вирушає до Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст The Economist Олівер Керролл.

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Журналіст зазначив, що Буданов може прямувати до США як глава української переговорної делегації. Це свідчить про те, що перемовини, ймовірно, тривають.

Наразі офіційна мета поїздки не розголошується. Представники української влади публічно ситуацію не коментували.

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Що передувало

Секретар РНБО Рустем Умєров та перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця вирушили до США для переговорів з командою президента США Дональда Трампа.

Напередодні стало відомо, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу Президента за день до того, як мав вирушити на переговори у США щодо "мирної угоди". Він мав провести переговори з Віткоффом і Кушнером.

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