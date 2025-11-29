Глава МИД Швеции Стенергард об обстреле: РФ не заинтересована в мире в Украине

Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард заявила, что новый российский удар по Украине свидетельствует о нежелании Кремля прекратить войну. Необходимо усилить давление на РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Стенергард в Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Очевидно, что Россия не хочет мира. Те страны мира, которые все еще верят в мировой порядок, основанный на правилах, должны немедленно усилить поддержку Украины и усилить давление на Россию", - подчеркнула она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уничтожено 19 из 36 ракет и 558 дронов. Основное направление удара – Киевская область, – Воздушные силы

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковской области.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой ночью Россия выпустила 36 ракет и почти 600 дронов. Главными целями стали энергетика и гражданские объекты. Трое погибших и десятки раненых.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига о ночном обстреле: Россия продолжает реализовывать свой "военный план", состоящий из двух пунктов: убивать и разрушать