Новости Массированный комбинированный удар
Глава МИД Швеции Стенергард об обстреле: РФ не заинтересована в мире в Украине

Швеция призывает мир усилить поддержку Украины после ударов РФ

Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард заявила, что новый российский удар по Украине свидетельствует о нежелании Кремля прекратить войну. Необходимо усилить давление на РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Стенергард в Х.

"Очевидно, что Россия не хочет мира. Те страны мира, которые все еще верят в мировой порядок, основанный на правилах, должны немедленно усилить поддержку Украины и усилить давление на Россию", - подчеркнула она.

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковской области.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой ночью Россия выпустила 36 ракет и почти 600 дронов. Главными целями стали энергетика и гражданские объекты. Трое погибших и десятки раненых.

А Трамп каже зацікавлена, а хто не згоден можуть поцілувати його в дупу
показать весь комментарий
29.11.2025 11:13 Ответить
Та хватить вже ******* вашу азабоченість
показать весь комментарий
29.11.2025 11:50 Ответить
 
 