Глава МЗС Швеції Стенергард про обстріл: РФ не зацікавлена у мирі в Україні

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард заявила, що новий російський удар по Україні свідчить про небажання Кремля припинити війну. Потрібно посилити тиск на РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Стенергард у Х.

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"Очевидно, що Росія не хоче миру. Ті країни світу, які все ще вірять у світовий порядок, заснований на правилах, повинні негайно посилити підтримку України та посилити тиск на Росію", – підкреслила вона.

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Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи - росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

Президент України Володимир Зеленський заявив що цієї ночі Росія випустила 36 ракет і майже 600 дронів. Головними цілями стали енергетика та цивільні об’єкти. Троє загиблих і десятки поранених.

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