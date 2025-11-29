Обстрел РФ: приветствие кремлевского мясника для делегатов из США, - Браже

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже прокомментировала ночную атаку РФ, гибель трех человек и десятки пострадавших, а также запланированный визит американских делегатов в Кремль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Браже в соцсети Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Она отметила, что эти удары происходят именно на фоне подготовки американской делегации к визиту в Москву на следующей неделе.

Браже отметила, что в то время, когда большинство людей в мире наслаждается выходными и празднованием Дня благодарения в США, "обычные украинцы выходят из бомбоубежищ после ночи российских бомбардировок".

По ее словам, такие действия России являются прямым сигналом накануне возможных новых раундов мирных переговоров.

"Это подготовка к следующему раунду мирных переговоров и приветствие кремлевского мясника для делегатов из США", – подчеркнула министр.

Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард заявила, что новый российский удар по Украине свидетельствует о нежелании Кремля прекратить войну. Необходимо усилить давление на РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Стенергард в Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Очевидно, что Россия не хочет мира. Те страны мира, которые все еще верят в мировой порядок, основанный на правилах, должны немедленно усилить поддержку Украины и усилить давление на Россию", - подчеркнула она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уничтожено 19 из 36 ракет и 558 дронов. Основное направление удара – Киевская область, – Воздушные силы

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковской области.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой ночью Россия выпустила 36 ракет и почти 600 дронов. Главными целями стали энергетика и гражданские объекты. Трое погибших и десятки раненых.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Швеции Стенергард об обстреле: РФ не заинтересована в мире в Украине