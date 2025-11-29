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Новини Масований комбінований удар
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Обстріл РФ: вітання кремлівського м’ясника для делегатів із США, - Браже

байба,браже

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже прокоментувала нічну атаку РФ, загибель трьох людей та десятки постраждалих, а також планований візит американських делегатів до Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Браже у соцмережі Х.

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Вона зауважила, що ці удари відбуваються саме на тлі підготовки американської делегації до візиту в Москву наступного тижня.

Браже зазначила, що у той час, коли більшість людей у світі насолоджується вихідними та святкуванням Дня подяки у США, "звичайні українці виходять із бомбосховищ після ночі російських бомбардувань".

За її словами, такі дії Росії є прямим сигналом напередодні можливих нових раундів мирних переговорів.

"Це підготовка до наступного раунду мирних переговорів і вітання кремлівського м’ясника для делегатів із США", – підкреслила міністерка.

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Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи - росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

Президент України Володимир Зеленський заявив що цієї ночі Росія випустила 36 ракет і майже 600 дронів. Головними цілями стали енергетика та цивільні об’єкти. Троє загиблих і десятки поранених.

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Латвія (1496) обстріл (34445) росія (70404)
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Топ коментарі
+8
То не делегати від США то шістки Трампа, завербованого агента кремля.
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29.11.2025 12:17 Відповісти
+7
Вітаю Вас, шановні! Особисто я переконаний, що адекватною відповіддю на цей обстріл має бути обстріл 2-х міст на кацапії: це москва та петербург. І треба так вгатити, щоб у цього ************ зброду , цієї бидлячої біомаси губи б за вуха позавертались. Тільки це вони розуміють. А ще й би було б правильно вдарити ракетами всіма, якими тільки можливо по всім бункерам на кацапії де потенційно може ховатись кремлівський педофіл, військовий злочинець та терорист №1 в світі на планеті Земля -путінхуйло. Іншої мови ця мразота не розуміє.
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29.11.2025 12:29 Відповісти
+4
По-перше - чим?
По-друге: нема тестикул у нинішньої влади в Україні....
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29.11.2025 12:33 Відповісти
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29.11.2025 12:15 Відповісти
хло - кассаб-м'ясник

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29.11.2025 12:16 Відповісти
То не делегати від США то шістки Трампа, завербованого агента кремля.
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29.11.2025 12:17 Відповісти
кацап?
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29.11.2025 12:28 Відповісти
Вітаю Вас, шановні! Особисто я переконаний, що адекватною відповіддю на цей обстріл має бути обстріл 2-х міст на кацапії: це москва та петербург. І треба так вгатити, щоб у цього ************ зброду , цієї бидлячої біомаси губи б за вуха позавертались. Тільки це вони розуміють. А ще й би було б правильно вдарити ракетами всіма, якими тільки можливо по всім бункерам на кацапії де потенційно може ховатись кремлівський педофіл, військовий злочинець та терорист №1 в світі на планеті Земля -путінхуйло. Іншої мови ця мразота не розуміє.
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29.11.2025 12:29 Відповісти
По-перше - чим?
По-друге: нема тестикул у нинішньої влади в Україні....
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29.11.2025 12:33 Відповісти
А може це на їх прохання, бо делегація ця більше схожа на команду підтримки
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29.11.2025 12:51 Відповісти
Ні,пані Байба. Це змова. Одні обстрілюють цивільних а інші ультиматуми виставляють під цим соусом. Ганьба США на віки.
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29.11.2025 13:02 Відповісти
ПУТИН *****!!!!!!
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29.11.2025 13:10 Відповісти
Вже можна додати-Трамп *****🤮
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29.11.2025 20:09 Відповісти
Це 💯 %, головне що написав з великої літери, тому що він дійсно Ху...ло
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29.11.2025 13:23 Відповісти
Якщо бути відвертими, то чим США відрізнялися від "кремлівського_м'ясника", коли зруйнували Ірак? Яку демократію вони там захищали?

До речі, вони там також били по енергетичних об'єктах. Ніби, щоб народ повстав проти Саддама.

Тому США й кацапія схожі між собою і знайдуть порозуміння коштом України. А кров на руках США завжди була. Тому потискати криваву руку кремлівського_м'ясника їм не завдасть дискомфорту.
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29.11.2025 13:33 Відповісти
 
 