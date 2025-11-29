Обстріл РФ: вітання кремлівського м’ясника для делегатів із США, - Браже

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже прокоментувала нічну атаку РФ, загибель трьох людей та десятки постраждалих, а також планований візит американських делегатів до Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Браже у соцмережі Х.

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Вона зауважила, що ці удари відбуваються саме на тлі підготовки американської делегації до візиту в Москву наступного тижня.

Браже зазначила, що у той час, коли більшість людей у світі насолоджується вихідними та святкуванням Дня подяки у США, "звичайні українці виходять із бомбосховищ після ночі російських бомбардувань".

За її словами, такі дії Росії є прямим сигналом напередодні можливих нових раундів мирних переговорів.

"Це підготовка до наступного раунду мирних переговорів і вітання кремлівського м’ясника для делегатів із США", – підкреслила міністерка.

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Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи - росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

Президент України Володимир Зеленський заявив що цієї ночі Росія випустила 36 ракет і майже 600 дронів. Головними цілями стали енергетика та цивільні об’єкти. Троє загиблих і десятки поранених.

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