Цахкна после атаки на Украину: Россия должна почувствовать максимальное давление

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна осудил очередную комбинированную атаку РФ и подчеркнул, что мир должен усилить давление на Кремль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом эстонский министр написал в соцсети Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Цахкна назвал ночь на 29 ноября "разрушительной" для Украины.

"Россия продолжает свою кампанию по терроризированию украинцев, уничтожению их надежд и подрыву их стойкости. В ответ на это агрессор должен столкнуться с максимально сильным давлением, а поддержка жертвы должна только усиливаться", – подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обстрел РФ: приветствие кремлевского мясника для делегатов из США, - Браже

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковщине.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы – зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой ночью Россия выпустила 36 ракет и почти 600 дронов. Главными целями стали энергетика и гражданские объекты. Трое погибших и десятки раненых.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ликвидированы все пожары, вызванные вражеской атакой на Киев, - Клименко. ФОТОрепортаж