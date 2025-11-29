Цахкна після атаки на Україну: Росія повинна відчути максимальний тиск
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна засудив чергову комбіновану атаку РФ і підкреслив, що світ має посилити тиск на Кремль.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це естонський міністр написав у соцмережі Х.
Цахкна назвав ніч на 29 листопада "руйнівною" для України.
"Росія продовжує свою кампанію з тероризування українців, знищення їхніх надій і підриву їхньої стійкості. У відповідь на це агресор повинен зіткнутися з максимально сильним тиском, а підтримка жертви повинна тільки посилюватися", – підкреслив він.
Нічний масований обстріл
У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.
Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.
Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи - росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.
Президент України Володимир Зеленський заявив що цієї ночі Росія випустила 36 ракет і майже 600 дронів. Головними цілями стали енергетика та цивільні об’єкти. Троє загиблих і десятки поранених.
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Пізніше на екранах з'явиться набрякша неголена морда оманської криси ( не пацюка, не щура, а іменно кацапською - криси) і вона щось прохрипить про незламність та потужність. Тьфу, бдл!