Массированный комбинированный удар
466 8

Российские атаки делают разговоры о мире абсурдными, - Матернова

ЕС осудил очередную атаку РФ: посол Матернова — об ударах по энергетике и гражданским объектам

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что российские удары по энергетике и гражданским объектам доказывают нежелание РФ достигать мира. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте в Facebook.

Как отметила посол, российские ракеты и дроны прошлой ночью были нацелены на энергетическую инфраструктуру, но также были повреждены жилые дома, многоэтажки, частные здания и предприятия.

"Пока Москва говорит на языке ракет, дронов и крови – как вчера вечером – любое предложение о мире звучит как фарс. Я возмущена и шокирована действиями России. Это так они хотят достичь соглашения? Или они просто притворяются? Или убийства и атаки более присущи им?" – подчеркнула Матернова.

По ее словам, от ударов по энергетической инфраструктуре страдают дети, женщины и пожилые люди.

"Россия атакует в момент, когда весь демократический мир с тревогой следит за обсуждениями о возможном мирном соглашении, когда наступает холодная зима и когда Украина поражена внутренними политическими беспорядками. Все хотят мира – но только справедливого и устойчивого мира, уважающего суверенитет и достоинство Украины", – резюмировала посол.

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковской области.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы – зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой ночью Россия выпустила 36 ракет и почти 600 дронов. Главными целями стали энергетика и гражданские объекты. Трое погибших и десятки раненых.

обстрел (30679) ракеты (3817) Матернова Екатерина (98)
Ну так російські атаки це прикриття для вивозу двушок на москву, а як же їх вивозити?!
29.11.2025 13:11 Ответить
Вона це кому заявляє? Підозрюю що трампістам насрати на ці заяви. І українці вже ситі по горло цими балачками.
29.11.2025 13:14 Ответить
Матернова сама піде воювати чи пошле солдат ЄС на фронт щоб не було абсурду?
29.11.2025 13:20 Ответить
Вони ж брехуни а не дУрні
29.11.2025 13:35 Ответить
Про мир каже персонаж артиста Зеленського "президент". Його розмови про мир та гарантії безпеки то фарс, абсурд а може трагікомедія?
29.11.2025 13:26 Ответить
Развивайте вашу мысль.... а это все? Понятно. Поэтому нужно продолжать сидеть под этими атаками и дальше но не разговаривать. Правильно? Ведь это же бессмысленно. Вот посидеть еще пару лет под обстрелами без света и отопления вот это другое дело. Смысла море. Может быть ***** надоест и он решит закончить войну. А не, ракеты и деньги закончатся... но это не точно. Вы ж до сих пор ему валютную выручку делаете. Но это другое.
29.11.2025 13:27 Ответить
Це називається "прінуждєніє к ̶м̶і̶р̶у̶ капітуляціі" Що їй незрозуміло?
29.11.2025 13:36 Ответить
А кого принуждають, багато незгодних ?
29.11.2025 14:07 Ответить
 
 