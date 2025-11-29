Российские атаки делают разговоры о мире абсурдными, - Матернова

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что российские удары по энергетике и гражданским объектам доказывают нежелание РФ достигать мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отметила посол, российские ракеты и дроны прошлой ночью были нацелены на энергетическую инфраструктуру, но также были повреждены жилые дома, многоэтажки, частные здания и предприятия.

"Пока Москва говорит на языке ракет, дронов и крови – как вчера вечером – любое предложение о мире звучит как фарс. Я возмущена и шокирована действиями России. Это так они хотят достичь соглашения? Или они просто притворяются? Или убийства и атаки более присущи им?" – подчеркнула Матернова.

По ее словам, от ударов по энергетической инфраструктуре страдают дети, женщины и пожилые люди.

"Россия атакует в момент, когда весь демократический мир с тревогой следит за обсуждениями о возможном мирном соглашении, когда наступает холодная зима и когда Украина поражена внутренними политическими беспорядками. Все хотят мира – но только справедливого и устойчивого мира, уважающего суверенитет и достоинство Украины", – резюмировала посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цахкна после атаки на Украину: Россия должна почувствовать максимальное давление

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковской области.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы – зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой ночью Россия выпустила 36 ракет и почти 600 дронов. Главными целями стали энергетика и гражданские объекты. Трое погибших и десятки раненых.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обстрел РФ: приветствие кремлевского мясника для делегатов из США, - Браже