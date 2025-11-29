Російські атаки роблять розмови про мир абсурдними, - Матернова

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що російські удари по енергетиці та цивільних об’єктах доводять небажання РФ досягати миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у фейсбуці.

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Як зазначила посол, російські ракети і дрони минулої ночі були націлені на енергетичну інфраструктуру, але також були пошкоджені житлові будинки, багатоповерхівки, приватні будівлі та підприємства.

"Поки Москва говорить мовою ракет, дронів і крові – як вчора ввечері – будь-яка пропозиція про мир звучить як фарс. Я обурена і шокована діями Росії. Це так вони хочуть досягти угоди? Чи вони просто прикидаються? Чи вбивства і атаки більш притаманні їм?", – підкреслила Матернова.

За її словами, від ударів по енергетичній інфраструктурі страждають діти, жінки та люди похилого віку.

"Росія атакує в момент, коли весь демократичний світ з тривогою стежить за обговореннями про можливу мирну угоду, коли настає холодна зима і коли Україна вражена внутрішніми політичними заворушеннями. Всі хочуть миру – але тільки справедливого і стійкого миру, що поважає суверенітет і гідність України", – резюмувала посол.

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Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи - росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

Президент України Володимир Зеленський заявив що цієї ночі Росія випустила 36 ракет і майже 600 дронів. Головними цілями стали енергетика та цивільні об’єкти. Троє загиблих і десятки поранених.

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