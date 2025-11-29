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Новини Масований комбінований удар
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Російські атаки роблять розмови про мир абсурдними, - Матернова

ЄС засудив чергову атаку РФ: посол Матернова — про удари по енергетиці та цивільних

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що російські удари по енергетиці та цивільних об’єктах доводять небажання РФ досягати миру. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у фейсбуці.

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Як зазначила посол, російські ракети і дрони минулої ночі були націлені на енергетичну інфраструктуру, але також були пошкоджені житлові будинки, багатоповерхівки, приватні будівлі та підприємства.

"Поки Москва говорить мовою ракет, дронів і крові – як вчора ввечері – будь-яка пропозиція про мир звучить як фарс. Я обурена і шокована діями Росії. Це так вони хочуть досягти угоди? Чи вони просто прикидаються? Чи вбивства і атаки більш притаманні їм?", – підкреслила Матернова.

За її словами, від ударів по енергетичній інфраструктурі страждають діти, жінки та люди похилого віку.

"Росія атакує в момент, коли весь демократичний світ з тривогою стежить за обговореннями про можливу мирну угоду, коли настає холодна зима і коли Україна вражена внутрішніми політичними заворушеннями. Всі хочуть миру – але тільки справедливого і стійкого миру, що поважає суверенітет і гідність України", – резюмувала посол.

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Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи - росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

Президент України Володимир Зеленський заявив що цієї ночі Росія випустила 36 ракет і майже 600 дронів. Головними цілями стали енергетика та цивільні об’єкти. Троє загиблих і десятки поранених.

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обстріл (34445) ракети (4448) Матернова Катаріна (131)
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Топ коментарі
+8
Вона це кому заявляє? Підозрюю що трампістам насрати на ці заяви. І українці вже ситі по горло цими балачками.
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29.11.2025 13:14 Відповісти
+7
Развивайте вашу мысль.... а это все? Понятно. Поэтому нужно продолжать сидеть под этими атаками и дальше но не разговаривать. Правильно? Ведь это же бессмысленно. Вот посидеть еще пару лет под обстрелами без света и отопления вот это другое дело. Смысла море. Может быть ***** надоест и он решит закончить войну. А не, ракеты и деньги закончатся... но это не точно. Вы ж до сих пор ему валютную выручку делаете. Но это другое.
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29.11.2025 13:27 Відповісти
+5
Матернова сама піде воювати чи пошле солдат ЄС на фронт щоб не було абсурду?
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29.11.2025 13:20 Відповісти
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Ну так російські атаки це прикриття для вивозу двушок на москву, а як же їх вивозити?!
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29.11.2025 13:11 Відповісти
Вона це кому заявляє? Підозрюю що трампістам насрати на ці заяви. І українці вже ситі по горло цими балачками.
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29.11.2025 13:14 Відповісти
РУДОМУ це розповідайте на день по вісім разів,будь ласка!!!
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29.11.2025 17:29 Відповісти
Матернова сама піде воювати чи пошле солдат ЄС на фронт щоб не було абсурду?
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29.11.2025 13:20 Відповісти
Вони ж брехуни а не дУрні
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29.11.2025 13:35 Відповісти
Про мир каже персонаж артиста Зеленського "президент". Його розмови про мир та гарантії безпеки то фарс, абсурд а може трагікомедія?
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29.11.2025 13:26 Відповісти
Развивайте вашу мысль.... а это все? Понятно. Поэтому нужно продолжать сидеть под этими атаками и дальше но не разговаривать. Правильно? Ведь это же бессмысленно. Вот посидеть еще пару лет под обстрелами без света и отопления вот это другое дело. Смысла море. Может быть ***** надоест и он решит закончить войну. А не, ракеты и деньги закончатся... но это не точно. Вы ж до сих пор ему валютную выручку делаете. Но это другое.
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29.11.2025 13:27 Відповісти
Це називається "прінуждєніє к ̶м̶і̶р̶у̶ капітуляціі" Що їй незрозуміло?
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29.11.2025 13:36 Відповісти
А кого принуждають, багато незгодних ?
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29.11.2025 14:07 Відповісти
"Треба воювати щоб не воювати"
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29.11.2025 15:40 Відповісти
РОЗМОВИ .СТУРБОВАНІСТЬ І ВСЯКА ІНША СЛОВЕСНА КУЙНЯ ВІД ЄС , США НАТО , ТЕЖ ВИГЛЯДАЮТЬ ЛИЦЕМІРНО АБСУРДНИМИ...3,14СДЬОЖ НЕ БІЛЬШЕ.ДІЙ НЕМАЄ
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29.11.2025 15:50 Відповісти
 
 