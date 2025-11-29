На фронте зафиксировано 157 боестолкновений. Наиболее активно враг атакует на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб
С начала суток общее количество боевых столкновений по всей линии фронта составляет 157.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 29 ноября, передает Цензор.НЕТ.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес четыре авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиабомб, а также осуществил 60 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг шесть раз атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Колодезное и в сторону Кутьковки, два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении наши защитники отразили семь наступательных действий противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Новоплатоновка и в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки. Еще одно боевое столкновение продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении сегодня агрессор 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Нововодяное, Среднее, Карповка, Дерилово, Новоселовка, Колодези, Заречное и в сторону Степного. Сейчас 11 боевых столкновений продолжаются.
На Славянском направлении наши защитники отбили пять из семи вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь и Серебрянка. Бои продолжаются.
На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские атаки вблизи Часова Яра, Новомарково и Васюковки.
На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультиного, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русина Яра и в сторону Софиевки. Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении сегодня враг 56 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Лесовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка и Филия. До сих пор продолжается десять боевых столкновений.
На Александровском направлении наши защитники отбили 24 атаки врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Сосновка, Александроград, Снежное, Вишневое, Приволье и Рыбное. Сейчас продолжаются три боевых столкновения.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении зафиксировано десять боевых столкновений. Оккупанты наступали в районах населенных пунктов Привольное, Солодкое и в сторону Гуляйполя.
На Ореховском направлении с начала суток враг осуществил семь наступательных действий вблизи Степногорска, Степного и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.
По данным Генштаба, на Приднепровском направлении на данный момент боевых столкновений не зафиксировано.
