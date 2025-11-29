На фронті зафіксовано 157 боєзіткнень. Найактивніше ворог атакує на Покровському та Олександрівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 157.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 29 листопада, передає Цензор.НЕТ.

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Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав чотири авіаційні удари, скинувши шість керованих авіабомб, а також здійснив 60 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог шість разів атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Колодязне та у бік Кутьківки, два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили сім наступальних дій противника поблизу населених пунктів Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки. Ще одне бойове зіткнення триває.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 17 разів атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Нововодяне, Середнє, Карпівка, Дерилове, Новоселівка, Колодязі, Зарічне та у бік Степового. Наразі 11 бойових зіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили п’ять із семи ворожих спроб просунутись уперед у районах населених пунктів Ямпіль та Серебрянка. Бої тривають.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі атаки поблизу Часового Яру, Новомаркового та Васюківки.

На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак, ще два бойових зіткнення точиться дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 56 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія. Дотепер триває десять бойових зіткнень.

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На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 24 атаки ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Соснівка, Олександроград, Січневе, Вишневе, Привілля та Рибне. Наразі тривають три боєзіткнення.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано десять бойових зіткнень. Окупанти натупали в районах населених пунктів Привільне, Солодке та у бік Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог здійснив сім наступальних дій поблизу Степногірська, Степового та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.

За даними Генштабу, на Придніпровському напрямку на цей час боєзіткнень не зафіксовано.