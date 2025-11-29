Более 420 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством после массированной атаки РФ
Энергетики вернули свет еще более чем 420 тысячам семей в Киеве после массированной атаки РФ в ночь на 29 ноября.
Об этом сообщает компания ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
"Киев: 420 тысяч семей снова с электричеством после массированной атаки", - говорится в сообщении.
В то же время без электричества остается часть жителей Голосеевского района.
В ДТЭК добавили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть питание во все дома.
Отключение электроэнергии из-за атаки
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Киеве и 5 областях: обесточены более 600 тыс. потребителей.
Ночной массированный обстрел
В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковщине.
Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.
Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы — россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.
Результат: пошкоджено 8 високовольтних дротів. Ремонт роботи тривали кілька годин.
Крилаті ракети Іскандер-К завдяки спуфінґ-РЕБу пролетіли повз Київ, хоча метою була ТЕЦ-6, й попадали в Макарівському районі у полі.
https://t.me/serhii_flash/6622 @ "Коли Петріот збиває балістику в автоматичному режимі, рятуючи наші життя, це більше заслуга партнерів, які надали нам ці системи.
Але те, що зробили сьогодні вночі ЗСУ, не має аналогів у світі. Я без пафосу скажу, що, напевно, жодне місто у світі жодної країни не зможе відбити продуману атаку понад півтисячі повітряних цілей.
Ми вистояли. Дякуємо ЗСУ!"
Мапа-схема повітряної атаки рашистів в ніч на 29.11.2025 року:
https://pbs.twimg.com/media/G65yfogXgAA-pRC?format=jpg&name=small