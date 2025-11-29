РУС
Более 420 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством после массированной атаки РФ

світло

Энергетики вернули свет еще более чем 420 тысячам семей в Киеве после массированной атаки РФ в ночь на 29 ноября.

Об этом сообщает компания ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев: 420 тысяч семей снова с электричеством после массированной атаки", - говорится в сообщении.

В то же время без электричества остается часть жителей Голосеевского района.

В ДТЭК добавили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть питание во все дома.

Читайте также: Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Киеве и 5 областях: обесточены более 600 тыс. потребителей, - Минэнерго

Отключение электроэнергии из-за атаки

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Киеве и 5 областях: обесточены более 600 тыс. потребителей.

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковщине.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы — россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

Читайте также: Более 360 тыс. абонентов в Киеве снова с электричеством после атаки РФ, - ДТЭК

Автор: 

атака (762) Тарифы на электроэнергию (2304) ДТЭК (564)
Топ комментарии
+6
владім ссанич зараз вгашений у гімно!
нічого не віддупляє, але, як і завжди.
всі тексти пише литвин, який теж вгашений.....
29.11.2025 21:17 Ответить
+4
29.11.2025 21:23 Ответить
+3
ДТЕК вміє рахувати! І родини, і енергію... Головне - швидко! Пару тисяч "туди-сюди" не будуть перевіряти! Хто там що рахує
29.11.2025 21:08 Ответить
ДТЕК вміє рахувати! І родини, і енергію... Головне - швидко! Пару тисяч "туди-сюди" не будуть перевіряти! Хто там що рахує
29.11.2025 21:08 Ответить
нєнє!
ви шо таке кажете?
яке, туди сюди?
виключно туди!!!
яхти та замки "українця" ахметова у європі самі себе не утримуватимуть!
29.11.2025 21:15 Ответить
вибачаюсь, не врахував...
Надалі буду вважати Ваше зауваження!
29.11.2025 21:17 Ответить
хоч хтось, бодай ДТЕК, має в цій країні працювати ?

.
29.11.2025 21:15 Ответить
🔥ЛУЦЕНКО: Ой-йо! На чому СПІЙМАЛИ Єрмака! Це КІНЕЦЬ Зеленського. ГНІТЮЧИЙ сценарій попереду!
https://www.youtube.com/watch?v=z8qKiuEwea4
29.11.2025 21:21 Ответить
Тримайтесь, кияни!!!

Дніро
29.11.2025 21:11 Ответить
Дніпро
29.11.2025 21:13 Ответить
Уря!
Догонім СеШеА!

дякуємо, владім ссанич, дуже дякуємо !

особенно хороши в Україні дороги...

.
29.11.2025 21:14 Ответить
владім ссанич зараз вгашений у гімно!
нічого не віддупляє, але, як і завжди.
всі тексти пише литвин, який теж вгашений.....
29.11.2025 21:17 Ответить
там третього не вистачає...
показать весь комментарий
як казали в часи моєї армійської молодості:

"Да он родился ******.... вгашеным !"

.
29.11.2025 21:27 Ответить
29.11.2025 21:23 Ответить
...на два пожиттєвих!

.
29.11.2025 21:28 Ответить
Повідомляють, що рашисти запустили 600 дронів і до 40 ракет на одне місто - Київ.
Результат: пошкоджено 8 високовольтних дротів. Ремонт роботи тривали кілька годин.
Крилаті ракети Іскандер-К завдяки спуфінґ-РЕБу пролетіли повз Київ, хоча метою була ТЕЦ-6, й попадали в Макарівському районі у полі.

https://t.me/serhii_flash/6622 @ "Коли Петріот збиває балістику в автоматичному режимі, рятуючи наші життя, це більше заслуга партнерів, які надали нам ці системи.
Але те, що зробили сьогодні вночі ЗСУ, не має аналогів у світі. Я без пафосу скажу, що, напевно, жодне місто у світі жодної країни не зможе відбити продуману атаку понад півтисячі повітряних цілей.
Ми вистояли. Дякуємо ЗСУ!"

Мапа-схема повітряної атаки рашистів в ніч на 29.11.2025 року:

https://pbs.twimg.com/media/G65yfogXgAA-pRC?format=jpg&name=small
29.11.2025 21:31 Ответить
29.11.2025 21:40 Ответить
Слава трудягам энергетикам.
29.11.2025 21:53 Ответить
 
 