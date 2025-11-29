Более 420 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством после массированной атаки РФ

Энергетики вернули свет еще более чем 420 тысячам семей в Киеве после массированной атаки РФ в ночь на 29 ноября.

Об этом сообщает компания ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Киев: 420 тысяч семей снова с электричеством после массированной атаки", - говорится в сообщении.

В то же время без электричества остается часть жителей Голосеевского района.

В ДТЭК добавили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть питание во все дома.

Читайте также: Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Киеве и 5 областях: обесточены более 600 тыс. потребителей, - Минэнерго

Отключение электроэнергии из-за атаки

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Киеве и 5 областях: обесточены более 600 тыс. потребителей.

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковщине.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы — россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

Читайте также: Более 360 тыс. абонентов в Киеве снова с электричеством после атаки РФ, - ДТЭК