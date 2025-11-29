Более 360 тыс. абонентов в Киеве - снова с электричеством после атаки РФ, - ДТЭК

Более 360 тысяч семей в Киеве снова с электричеством после ночной массированной атаки РФ на столицу.

Как отмечается, энергетики ДТЭК работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее запитать объекты критической инфраструктуры и вернуть электричество во все дома.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Киеве и 5 областях: обесточены более 600 тыс. потребителей.

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковщине.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

