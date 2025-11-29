Понад 360 тис. абонентів у Києві знову зі світлом після атаки РФ, - ДТЕК
Понад 360 тисяч родин у Києві знову зі світлом після нічної масованої атаки РФ на столицю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Як зазначається, енергетики ДТЕК працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше заживити обʼєкти критичної інфраструктури та повернути електрику в усі оселі.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Києві та 5 областях: знеструмлено понад 600 тис. споживачів.
Нічний масований обстріл
У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.
Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.
Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи — росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.
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