Понад 360 тис. абонентів у Києві знову зі світлом після атаки РФ, - ДТЕК

Понад 360 тисяч родин у Києві знову зі світлом після нічної масованої атаки РФ на столицю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, енергетики ДТЕК працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше заживити обʼєкти критичної інфраструктури та повернути електрику в усі оселі.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Києві та 5 областях: знеструмлено понад 600 тис. споживачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга про нічний обстріл: Росія продовжує реалізовувати свій "військовий план", що складається з двох пунктів: вбивати і руйнувати

Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи — росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака на Київщину: зруйновані багатоповерхівки, дві людини постраждали (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж