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Новини Удари по енергетиці
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Понад 420 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом після масованої атаки РФ

світло

Енергетики повернули світло ще більш ніж 420 тисячам родин в Києві після масованої атаки РФ в ніч на 29 листопада.

Про це повідомляє компанія ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

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"Київ: 420 тисяч родин знову зі світлом після масованої атаки", - сказано в повідомленні.

Водночас без електрики залишається частина жителів Голосіївського району.

У ДТЕК додали, що енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути живлення в усі домівки.

Читайте також: Ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Києві та 5 областях: знеструмлено понад 600 тис. споживачів, - Міненерго

Знеструмлення через атаку

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Києві та 5 областях: знеструмлено понад 600 тис. споживачів.

Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи — росіяни вдарили керованими авіабомбами. Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

Читайте також: Понад 360 тис. абонентів у Києві знову зі світлом після атаки РФ, - ДТЕК

Автор: 

атака (1631) електроенергія (6880) ДТЕК (2059)
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Топ коментарі
+9
владім ссанич зараз вгашений у гімно!
нічого не віддупляє, але, як і завжди.
всі тексти пише литвин, який теж вгашений.....
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29.11.2025 21:17 Відповісти
+7
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29.11.2025 21:23 Відповісти
+4
нєнє!
ви шо таке кажете?
яке, туди сюди?
виключно туди!!!
яхти та замки "українця" ахметова у європі самі себе не утримуватимуть!
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29.11.2025 21:15 Відповісти
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ДТЕК вміє рахувати! І родини, і енергію... Головне - швидко! Пару тисяч "туди-сюди" не будуть перевіряти! Хто там що рахує
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29.11.2025 21:08 Відповісти
нєнє!
ви шо таке кажете?
яке, туди сюди?
виключно туди!!!
яхти та замки "українця" ахметова у європі самі себе не утримуватимуть!
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29.11.2025 21:15 Відповісти
вибачаюсь, не врахував...
Надалі буду вважати Ваше зауваження!
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29.11.2025 21:17 Відповісти
хоч хтось, бодай ДТЕК, має в цій країні працювати ?

.
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29.11.2025 21:15 Відповісти
🔥ЛУЦЕНКО: Ой-йо! На чому СПІЙМАЛИ Єрмака! Це КІНЕЦЬ Зеленського. ГНІТЮЧИЙ сценарій попереду!
https://www.youtube.com/watch?v=z8qKiuEwea4
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29.11.2025 21:21 Відповісти
Тримайтесь, кияни!!!

Дніро
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29.11.2025 21:11 Відповісти
Дніпро
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29.11.2025 21:13 Відповісти
Уря!
Догонім СеШеА!

дякуємо, владім ссанич, дуже дякуємо !

особенно хороши в Україні дороги...

.
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29.11.2025 21:14 Відповісти
владім ссанич зараз вгашений у гімно!
нічого не віддупляє, але, як і завжди.
всі тексти пише литвин, який теж вгашений.....
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29.11.2025 21:17 Відповісти
там третього не вистачає...
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29.11.2025 21:24 Відповісти
як казали в часи моєї армійської молодості:

"Да он родился ******.... вгашеным !"

.
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29.11.2025 21:27 Відповісти
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29.11.2025 21:23 Відповісти
...на два пожиттєвих!

.
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29.11.2025 21:28 Відповісти
Повідомляють, що рашисти запустили 600 дронів і до 40 ракет на одне місто - Київ.
Результат: пошкоджено 8 високовольтних дротів. Ремонт роботи тривали кілька годин.
Крилаті ракети Іскандер-К завдяки спуфінґ-РЕБу пролетіли повз Київ, хоча метою була ТЕЦ-6, й попадали в Макарівському районі у полі.

https://t.me/serhii_flash/6622 @ "Коли Петріот збиває балістику в автоматичному режимі, рятуючи наші життя, це більше заслуга партнерів, які надали нам ці системи.
Але те, що зробили сьогодні вночі ЗСУ, не має аналогів у світі. Я без пафосу скажу, що, напевно, жодне місто у світі жодної країни не зможе відбити продуману атаку понад півтисячі повітряних цілей.
Ми вистояли. Дякуємо ЗСУ!"

Мапа-схема повітряної атаки рашистів в ніч на 29.11.2025 року:

https://pbs.twimg.com/media/G65yfogXgAA-pRC?format=jpg&name=small
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29.11.2025 21:31 Відповісти
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29.11.2025 21:40 Відповісти
Слава трудягам энергетикам.
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29.11.2025 21:53 Відповісти
 
 