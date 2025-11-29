Понад 420 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом після масованої атаки РФ

Енергетики повернули світло ще більш ніж 420 тисячам родин в Києві після масованої атаки РФ в ніч на 29 листопада.

Про це повідомляє компанія ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

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"Київ: 420 тисяч родин знову зі світлом після масованої атаки", - сказано в повідомленні.

Водночас без електрики залишається частина жителів Голосіївського району.

У ДТЕК додали, що енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути живлення в усі домівки.

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Знеструмлення через атаку

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Києві та 5 областях: знеструмлено понад 600 тис. споживачів.

Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи — росіяни вдарили керованими авіабомбами. Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

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