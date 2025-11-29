Понад 420 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом після масованої атаки РФ
Енергетики повернули світло ще більш ніж 420 тисячам родин в Києві після масованої атаки РФ в ніч на 29 листопада.
Про це повідомляє компанія ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
"Київ: 420 тисяч родин знову зі світлом після масованої атаки", - сказано в повідомленні.
Водночас без електрики залишається частина жителів Голосіївського району.
У ДТЕК додали, що енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути живлення в усі домівки.
Знеструмлення через атаку
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Києві та 5 областях: знеструмлено понад 600 тис. споживачів.
Нічний масований обстріл
У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.
Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.
Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи — росіяни вдарили керованими авіабомбами. Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.
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ви шо таке кажете?
яке, туди сюди?
виключно туди!!!
яхти та замки "українця" ахметова у європі самі себе не утримуватимуть!
Надалі буду вважати Ваше зауваження!
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https://www.youtube.com/watch?v=z8qKiuEwea4
Дніро
Догонім СеШеА!
дякуємо, владім ссанич, дуже дякуємо !
особенно хороши в Україні дороги...
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нічого не віддупляє, але, як і завжди.
всі тексти пише литвин, який теж вгашений.....
"Да он родился
******.... вгашеным !"
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Результат: пошкоджено 8 високовольтних дротів. Ремонт роботи тривали кілька годин.
Крилаті ракети Іскандер-К завдяки спуфінґ-РЕБу пролетіли повз Київ, хоча метою була ТЕЦ-6, й попадали в Макарівському районі у полі.
https://t.me/serhii_flash/6622 @ "Коли Петріот збиває балістику в автоматичному режимі, рятуючи наші життя, це більше заслуга партнерів, які надали нам ці системи.
Але те, що зробили сьогодні вночі ЗСУ, не має аналогів у світі. Я без пафосу скажу, що, напевно, жодне місто у світі жодної країни не зможе відбити продуману атаку понад півтисячі повітряних цілей.
Ми вистояли. Дякуємо ЗСУ!"
Мапа-схема повітряної атаки рашистів в ніч на 29.11.2025 року:
https://pbs.twimg.com/media/G65yfogXgAA-pRC?format=jpg&name=small