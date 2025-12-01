Сутки на Сумщине: более 50 обстрелов, разрушены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры

В течение суток, с утра 30 ноября до утра 1 декабря 2025 года, российские войска осуществили более 50 обстрелов по 32 населенным пунктам в 14 территориальных громадах Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Последствия вражеских обстрелов

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:

Сумская

Юнаковская

Хотинская

Николаевская сельская

Белопольская

Ворожбянская

Миропольская

Краснопольская

Шалигинская

Свесская

Есманьская

Середино-Будская

Глуховская

Великописаровская.

Враг применял управляемые авиационные бомбы, БПЛА по территории Сумщины:

до 20 ударов КАБ;

до 10 ударов БПЛА.

Также враг нанес удары FPV-дронами по территории Сумской области.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

В Сумской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, многоквартирный жилой дом, частные домовладения, легковые автомобили и нежилое здание;

В Ворожбянской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

В Белопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, частный жилой дом и автомобиль;

В Краснопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры и частный жилой дом;

В Николаевской сельской громаде поврежден частный жилой дом;

В Середино-Будской громаде поврежден частный жилой дом и нежилое здание;

В Глуховской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

В Шалигинской громаде разрушен жилой дом.

По уточненным данным, в Зноб-Новгородской громаде также поврежден объект гражданской инфраструктуры.

В результате российских обстрелов территории области за сутки пострадавших среди мирных жителей нет.

