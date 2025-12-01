РУС
Сутки на Сумщине: более 50 обстрелов, разрушены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры

Сутки на Сумщине: более 50 российских обстрелов

В течение суток, с утра 30 ноября до утра 1 декабря 2025 года, российские войска осуществили более 50 обстрелов по 32 населенным пунктам в 14 территориальных громадах Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Последствия вражеских обстрелов

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:

  • Сумская
  • Юнаковская
  • Хотинская
  • Николаевская сельская
  • Белопольская
  • Ворожбянская
  • Миропольская
  • Краснопольская
  • Шалигинская
  • Свесская
  • Есманьская
  • Середино-Будская
  • Глуховская
  • Великописаровская.

Враг применял управляемые авиационные бомбы, БПЛА по территории Сумщины:

  • до 20 ударов КАБ;
  • до 10 ударов БПЛА.

Также враг нанес удары FPV-дронами по территории Сумской области.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • В Сумской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, многоквартирный жилой дом, частные домовладения, легковые автомобили и нежилое здание;
  • В Ворожбянской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • В Белопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, частный жилой дом и автомобиль;
  • В Краснопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры и частный жилой дом;
  • В Николаевской сельской громаде поврежден частный жилой дом;
  • В Середино-Будской громаде поврежден частный жилой дом и нежилое здание;
  • В Глуховской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • В Шалигинской громаде разрушен жилой дом.
  • По уточненным данным, в Зноб-Новгородской громаде также поврежден объект гражданской инфраструктуры.

В результате российских обстрелов территории области за сутки пострадавших среди мирных жителей нет.

армия РФ (21470) обстрел (30708) Сумская область (3862)
