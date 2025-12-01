155 0
Сутки на Сумщине: более 50 обстрелов, разрушены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры
В течение суток, с утра 30 ноября до утра 1 декабря 2025 года, российские войска осуществили более 50 обстрелов по 32 населенным пунктам в 14 территориальных громадах Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
Последствия вражеских обстрелов
Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:
- Сумская
- Юнаковская
- Хотинская
- Николаевская сельская
- Белопольская
- Ворожбянская
- Миропольская
- Краснопольская
- Шалигинская
- Свесская
- Есманьская
- Середино-Будская
- Глуховская
- Великописаровская.
Враг применял управляемые авиационные бомбы, БПЛА по территории Сумщины:
- до 20 ударов КАБ;
- до 10 ударов БПЛА.
Также враг нанес удары FPV-дронами по территории Сумской области.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- В Сумской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, многоквартирный жилой дом, частные домовладения, легковые автомобили и нежилое здание;
- В Ворожбянской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- В Белопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, частный жилой дом и автомобиль;
- В Краснопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры и частный жилой дом;
- В Николаевской сельской громаде поврежден частный жилой дом;
- В Середино-Будской громаде поврежден частный жилой дом и нежилое здание;
- В Глуховской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- В Шалигинской громаде разрушен жилой дом.
- По уточненным данным, в Зноб-Новгородской громаде также поврежден объект гражданской инфраструктуры.
В результате российских обстрелов территории области за сутки пострадавших среди мирных жителей нет.
