Доба на Сумщині: понад 50 обстрілів, зруйновано житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури

Протягом доби, з ранку 30 листопада до ранку 1 грудня 2025 року, російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 32 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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Наслідки ворожих обстрілів

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Юнаківська

Хотінська

Миколаївська сільська

Білопільська

Ворожбянська

Миропільська

Краснопільська

Шалигинська

Свеська

Есманьська

Середино-Будська

Глухівська

Великописарівська.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА по території Сумщини:

до 20 ударів КАБ;

до 10 ударів БпЛА.

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Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

У Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирний житловий будинок, приватні домоволодіння, легкові автомобілі та нежитлову будівлю;

У Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

У Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок та автомобіль;

У Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та приватний житловий будинок;

У Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

У Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та нежитлову будівлю;

У Глухівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

У Шалигинській громаді зруйновано житловий будинок.

За уточненими даними, у Зноб-Новгородській громаді також пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу постраждалих серед мирних жителів немає.

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