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Доба на Сумщині: понад 50 обстрілів, зруйновано житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури
Протягом доби, з ранку 30 листопада до ранку 1 грудня 2025 року, російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 32 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Наслідки ворожих обстрілів
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Юнаківська
- Хотінська
- Миколаївська сільська
- Білопільська
- Ворожбянська
- Миропільська
- Краснопільська
- Шалигинська
- Свеська
- Есманьська
- Середино-Будська
- Глухівська
- Великописарівська.
Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА по території Сумщини:
- до 20 ударів КАБ;
- до 10 ударів БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- У Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирний житловий будинок, приватні домоволодіння, легкові автомобілі та нежитлову будівлю;
- У Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- У Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок та автомобіль;
- У Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та приватний житловий будинок;
- У Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- У Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та нежитлову будівлю;
- У Глухівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- У Шалигинській громаді зруйновано житловий будинок.
- За уточненими даними, у Зноб-Новгородській громаді також пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу постраждалих серед мирних жителів немає.
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