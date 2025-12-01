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Новини Обстріли Сумщини
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Доба на Сумщині: понад 50 обстрілів, зруйновано житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури

Доба на Сумщині: понад 50 російських обстрілів

Протягом доби, з ранку 30 листопада до ранку 1 грудня 2025 року, російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 32 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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Наслідки ворожих обстрілів

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Юнаківська
  • Хотінська
  • Миколаївська сільська
  • Білопільська
  • Ворожбянська
  • Миропільська
  • Краснопільська
  • Шалигинська
  • Свеська
  • Есманьська
  • Середино-Будська
  • Глухівська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА по території Сумщини:

  • до 20 ударів КАБ;
  • до 10 ударів БпЛА.

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Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • У Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирний житловий будинок, приватні домоволодіння, легкові автомобілі та нежитлову будівлю;
  • У Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • У Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок та автомобіль;
  • У Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та приватний житловий будинок;
  • У Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • У Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та нежитлову будівлю;
  • У Глухівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • У Шалигинській громаді зруйновано житловий будинок.
  • За уточненими даними, у Зноб-Новгородській громаді також пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу постраждалих серед мирних жителів немає.

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армія рф (21271) обстріл (34473) Сумська область (4784)
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