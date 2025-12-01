1 088 5
Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером понедельника, 1 декабря, продолжается российская атака беспилотниками на территорию Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда движутся вражеские дроны
В 16:34 - сообщалось об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В 18:08 - пуски КАБов на Донетчину.
Обновленная информация
В 19:22 сообщается:
- Группа БпЛА в Харьковской области, курсом на юго-запад.
- БпЛА в Николаевской области - в западном направлении.
- Николаев – БпЛА в окрестностях города.
В 19:32 - Днепропетровская область - БпЛА на востоке курсом на северо-запад.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы сообщали, что в Днепре 2 декабря объявили день траура. Вследствие российской атаки 4 человека погибли и более 2 десятков ранены.
