Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером понедельника, 1 декабря, продолжается российская атака беспилотниками на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда движутся вражеские дроны

В 16:34 - сообщалось об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 18:08 - пуски КАБов на Донетчину.

Обновленная информация

В 19:22 сообщается:

Группа БпЛА в Харьковской области, курсом на юго-запад.

БпЛА в Николаевской области - в западном направлении.

Николаев – БпЛА в окрестностях города.

В 19:32 - Днепропетровская область - БпЛА на востоке курсом на северо-запад.

