1 088 5

Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)

Атака шахидов на Украину 1 декабря

Вечером понедельника, 1 декабря, продолжается российская атака беспилотниками на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда движутся вражеские дроны

В 16:34 - сообщалось об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 18:08 - пуски КАБов на Донетчину.

Обновленная информация

В 19:22 сообщается:

  • Группа БпЛА в Харьковской области, курсом на юго-запад.
  • БпЛА в Николаевской области - в западном направлении.
  • Николаев – БпЛА в окрестностях города.

В 19:32 - Днепропетровская область - БпЛА на востоке курсом на северо-запад.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

  • Ранее мы сообщали, что в Днепре 2 декабря объявили день траура. Вследствие российской атаки 4 человека погибли и более 2 десятков ранены.

Смотрите: Операторы дронов 412-й бригады Nemesis поразили российский "шахед" ракетой "воздух-воздух". ВИДЕО

беспилотник (4585) обстрел (30708) атака (771) Шахед (1690)
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

там нам то що .. аби наше сонечко у Парижі почувало себе добре )
01.12.2025 19:05 Ответить
01.12.2025 19:06 Ответить
Це випадково не ті підноси запускають, в чиїх вилупиньках якісь задроти побачили жагу до миру? Якесь дивне в них відчуття дипломатичного вирішення.
01.12.2025 19:06 Ответить
Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили.

Дивно🤔

"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну"- Зеленський у Мюнхені 19.02.2022 року
01.12.2025 19:37 Ответить
Не переживайте!

Володя сьогодні з'їсть шматок фуа-гра і вип'є пару бокалів гарного французького вина "За ваше здоров'я!".

Все буде Україна!
01.12.2025 19:52 Ответить
 
 