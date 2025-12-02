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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Атака шахедів на Україну 1 грудня

Ввечері понеділка, 1 грудня, триває російська атака безпілотниками на територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Куди рухаються ворожі дрони

О 16:34 - повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 18:08 - пуски КАБ на Донеччину.

Оновлена інформація

О 19:22 - повідомляється про: 

  • групу БпЛА на Харківщині, курсом на південний захід;
  • БпЛА на Миколаївщині - в західному напрямку.
  • Миколаїв - БпЛА на околицях міста.

О 19:32 - Дніпропетровщина - БпЛА на сході курсом на північний захід.

Оновлена інформація

О 19:43 - Дніпропетровщина - група БпЛА в напрямку Павлограда з Харківщини.

О 20:29 - пуски КАБ на Сумщину.

О 20:47 - БпЛА на півдні Харківщини на Дніпропетровщину.

О 20:48 -  БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

О 20:51 - БпЛА на півночі Харківщини на південь.

Оновлена інформація

О 21:11 - Полтавщина - БпЛА з Харківщини.

О 21:54 - пуски КАБ на Донеччину

О 21:55 -  нова група БпЛА на півночі Харківщини курсом на південь.

Оновлена інформація

О 22:18 - повідомляється про групи безпілотників:

  • на межі Сумщини та Харківщини курсом на Полтавщину;
  • на Харківщині курсом на південний захід;
  • БпЛА на Донеччині курсом на Дніпропетровщину;
  • БпЛА на схід Київщини (н.п. Згурівка) з Чернігівщини.

О 22:52 - БпЛА на Черкащину з Київщини.

О 22:54 - пуски КАБ на схід Дніпропетровщини.

О 23:48 - БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на південний захід/схід.

Оновлена інформація

О 00:25 - БпЛА з акваторії Чорного моря на південь Одещини.

О 00:52 - пуски КАБ на Харківщину.

О 00:59 - група БпЛА на півдні Одещини - продовжує рух повз н.п Катлабуг, вектором на Ізмаіл\Рені.

О 01:17 - група БпЛА на півдні Одещини - змінила рух на н.п. Болград.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

  • Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі 2 грудня оголосили день жалоби. Внаслідок російської атаки 4 людини загинули та понад 2 десятки поранених.

Дивіться: Оператори дронів 412‑ї бригади Nemesis уразили російський "шахед" із ракетою "повітря‑повітря". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5970) обстріл (34473) атака (1636) Шахед (2264)
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Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

там нам то що .. аби наше сонечко у Парижі почувало себе добре )
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01.12.2025 19:05 Відповісти
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01.12.2025 19:06 Відповісти
Це випадково не ті підноси запускають, в чиїх вилупиньках якісь задроти побачили жагу до миру? Якесь дивне в них відчуття дипломатичного вирішення.
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01.12.2025 19:06 Відповісти
Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили.

Дивно🤔

"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну"- Зеленський у Мюнхені 19.02.2022 року
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01.12.2025 19:37 Відповісти
Не переживайте!

Володя сьогодні з'їсть шматок фуа-гра і вип'є пару бокалів гарного французького вина "За ваше здоров'я!".

Все буде Україна!
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01.12.2025 19:52 Відповісти
А коли єрмак, за допомогою "найвеличнішого лідора" звільнив бойових генералів під час страшної війни !?!? Результат-на фронті і мапі бойових дій.
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02.12.2025 02:08 Відповісти
 
 