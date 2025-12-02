Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері понеділка, 1 грудня, триває російська атака безпілотниками на територію України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Куди рухаються ворожі дрони
О 16:34 - повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 18:08 - пуски КАБ на Донеччину.
Оновлена інформація
О 19:22 - повідомляється про:
- групу БпЛА на Харківщині, курсом на південний захід;
- БпЛА на Миколаївщині - в західному напрямку.
- Миколаїв - БпЛА на околицях міста.
О 19:32 - Дніпропетровщина - БпЛА на сході курсом на північний захід.
Оновлена інформація
О 19:43 - Дніпропетровщина - група БпЛА в напрямку Павлограда з Харківщини.
О 20:29 - пуски КАБ на Сумщину.
О 20:47 - БпЛА на півдні Харківщини на Дніпропетровщину.
О 20:48 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
О 20:51 - БпЛА на півночі Харківщини на південь.
Оновлена інформація
О 21:11 - Полтавщина - БпЛА з Харківщини.
О 21:54 - пуски КАБ на Донеччину
О 21:55 - нова група БпЛА на півночі Харківщини курсом на південь.
Оновлена інформація
О 22:18 - повідомляється про групи безпілотників:
- на межі Сумщини та Харківщини курсом на Полтавщину;
- на Харківщині курсом на південний захід;
- БпЛА на Донеччині курсом на Дніпропетровщину;
- БпЛА на схід Київщини (н.п. Згурівка) з Чернігівщини.
О 22:52 - БпЛА на Черкащину з Київщини.
О 22:54 - пуски КАБ на схід Дніпропетровщини.
О 23:48 - БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на південний захід/схід.
Оновлена інформація
О 00:25 - БпЛА з акваторії Чорного моря на південь Одещини.
О 00:52 - пуски КАБ на Харківщину.
О 00:59 - група БпЛА на півдні Одещини - продовжує рух повз н.п Катлабуг, вектором на Ізмаіл\Рені.
О 01:17 - група БпЛА на півдні Одещини - змінила рух на н.п. Болград.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі 2 грудня оголосили день жалоби. Внаслідок російської атаки 4 людини загинули та понад 2 десятки поранених.
Будь ласка, зачекайте...
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там нам то що .. аби наше сонечко у Парижі почувало себе добре )
Дивно🤔
"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну"- Зеленський у Мюнхені 19.02.2022 року
Володя сьогодні з'їсть шматок фуа-гра і вип'є пару бокалів гарного французького вина "За ваше здоров'я!".
Все буде Україна!