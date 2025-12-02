Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері понеділка, 1 грудня, триває російська атака безпілотниками на територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Куди рухаються ворожі дрони

О 16:34 - повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 18:08 - пуски КАБ на Донеччину.

Оновлена інформація

О 19:22 - повідомляється про:

групу БпЛА на Харківщині, курсом на південний захід;

БпЛА на Миколаївщині - в західному напрямку.

Миколаїв - БпЛА на околицях міста.

О 19:32 - Дніпропетровщина - БпЛА на сході курсом на північний захід.

Оновлена інформація

О 19:43 - Дніпропетровщина - група БпЛА в напрямку Павлограда з Харківщини.

О 20:29 - пуски КАБ на Сумщину.

О 20:47 - БпЛА на півдні Харківщини на Дніпропетровщину.

О 20:48 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

О 20:51 - БпЛА на півночі Харківщини на південь.

Оновлена інформація

О 21:11 - Полтавщина - БпЛА з Харківщини.

О 21:54 - пуски КАБ на Донеччину

О 21:55 - нова група БпЛА на півночі Харківщини курсом на південь.

Оновлена інформація

О 22:18 - повідомляється про групи безпілотників:

на межі Сумщини та Харківщини курсом на Полтавщину;

на Харківщині курсом на південний захід;

БпЛА на Донеччині курсом на Дніпропетровщину;

БпЛА на схід Київщини (н.п. Згурівка) з Чернігівщини.

О 22:52 - БпЛА на Черкащину з Київщини.

О 22:54 - пуски КАБ на схід Дніпропетровщини.

О 23:48 - БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на південний захід/схід.

Оновлена інформація

О 00:25 - БпЛА з акваторії Чорного моря на південь Одещини.

О 00:52 - пуски КАБ на Харківщину.

О 00:59 - група БпЛА на півдні Одещини - продовжує рух повз н.п Катлабуг, вектором на Ізмаіл\Рені.

О 01:17 - група БпЛА на півдні Одещини - змінила рух на н.п. Болград.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі 2 грудня оголосили день жалоби. Внаслідок російської атаки 4 людини загинули та понад 2 десятки поранених.

Дивіться: Оператори дронів 412‑ї бригади Nemesis уразили російський "шахед" із ракетою "повітря‑повітря". ВIДЕО