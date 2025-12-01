Протесты в Болгарии: десятки тысяч людей выступают против высоких налогов
Десятки тысяч людей в понедельник вышли на протесты по всей Болгарии из-за проекта бюджета на 2026 год.
Как сообщает Цензор.НЕТ, протестующие выступают против повышения налогов и сокращения социальных расходов, пишет The Sofia Globe.
Протесты охватили всю страну
Акция 1 декабря была организована оппозиционной коалицией "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария", которая является второй по численности фракцией парламента. В Софии протест транслировался онлайн, а на правительственные здания проецировали изображение наручников.
Люди скандировали: "Отставка! Мафия!".
Протесты прошли не только в Софии, но и в Пловдиве, Варне, Бургасе и других городах. Темой мероприятий стал лозунг: "Остановите разворовывание бюджета".
Правительственный проект бюджета и критика
Бюджет на 2026 год предусматривает повышение взносов на социальное страхование на 2 процентных пункта и удвоение налога на дивиденды до 10%. При этом государственные расходы запланированы на уровне 46% ВВП.
Оппозиция и бизнес-группы предупреждают, что такие меры могут отпугнуть инвесторов и увеличить теневую экономику. Европейская комиссия отметила, что бюджет рискует превысить рекомендованный лимит роста чистых расходов в пределах ЕС.
"Правительство обещало отозвать проект бюджета, но по состоянию на ночь 1 декабря этого не произошло", — сообщают участники протеста.
Премьер-министр Болгарии Росен Желязков 27 ноября заявил, что правительство отзовет проект, однако до начала массовых протестов этого не произошло.
- Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров Украины в новом проекте бюджета на 2026 год предлагает увеличить в 10 раз расходы на "стратегические коммуникации".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль