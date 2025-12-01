Протести у Болгарії: десятки тисяч людей виступають проти високих податків

Десятки тисяч людей у понеділок вийшли на протести по всій Болгарії через проєкт бюджету на 2026 рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, протестувальники виступають проти підвищення податків та скорочення соціальних витрат, пише The Sofia Globe.

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Протести охопили всю країну

Акція 1 грудня була організована опозиційною коаліцією "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", яка є другою за чисельністю фракцією парламенту. У Софії протест транслювався онлайн, а на урядові будівлі проєктували зображення наручників.

Люди скандували: "Відставка! Мафія!".

Протести відбулися не лише в Софії, але й у Пловдиві, Варні, Бургасі та інших містах. Темою заходів стало гасло: "Зупиніть розкрадання бюджету".

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Урядовий проєкт бюджету та критика

Бюджет на 2026 рік передбачає підвищення внесків на соціальне страхування на 2 відсоткові пункти та подвоєння податку на дивіденди до 10%. При цьому державні витрати заплановані на рівні 46% ВВП.

Опозиція та бізнес-групи попереджають, що такі заходи можуть відлякати інвесторів та збільшити тіньову економіку. Європейська комісія зазначила, що бюджет ризикує перевищити рекомендований ліміт зростання чистих витрат у межах ЄС.

"Уряд обіцяв відкликати проєкт бюджету, але станом на ніч 1 грудня цього не сталося", — повідомляють учасники протесту.

Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков 27 листопада заявив, що уряд відкличе проєкт, однак до початку масових протестів цього не відбулося.

Раніше ми повідомляли, що Кабінет Міністрів України у новому проєкті бюджету на 2026 рік пропонує збільшити в 10 разів витрати на "стратегічні комунікації".

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