Рада не будет рассматривать кадровые вопросы на этой неделе, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада не будет рассматривать кадровые вопросы на этой пленарной неделе.

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отсрочка кадровых решений

"Что касается кадровых вопросов. На заседании фракции сошлись во мнении, что полная перезагрузка правительства нецелесообразна. Но очевидно, что дальнейшие точечные кадровые изменения в исполнительной власти будут... Впрочем, на этой неделе проголосовать кадровые решения не удастся, ведь процесс отбора может занять немного больше времени", - рассказала Кравчук.

Комитеты будут проводить предварительный отбор кандидатов

По словам народного депутата, во фракции согласовали процедуру предварительного отбора кандидатов на вакантные должности.

"Этим вопросом будут заниматься профильные парламентские комитеты: по энергетическим вопросам - Министерство энергетики, по вопросам правовой политики - Министерство юстиции. И эти кандидаты затем должны получить одобрение фракции, конечно, в коммуникации и согласовании с премьер-министром и президентом. И тогда фракция сможет официально проголосовать за того или иного кандидата", - отметила Кравчук.

Заполнение вакантной должности главы Фонда госимущества

Она также напомнила, что необходимо заполнить и вакантную должность главы Фонда государственного имущества.

"Поиск кандидатов на эту должность также будет осуществлять комитет по вопросам экономической политики", – сказала Кравчук.

