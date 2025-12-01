Рада не будет рассматривать кадровые вопросы на этой неделе, - "слуга народа" Кравчук
Верховная Рада не будет рассматривать кадровые вопросы на этой пленарной неделе.
Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отсрочка кадровых решений
"Что касается кадровых вопросов. На заседании фракции сошлись во мнении, что полная перезагрузка правительства нецелесообразна. Но очевидно, что дальнейшие точечные кадровые изменения в исполнительной власти будут... Впрочем, на этой неделе проголосовать кадровые решения не удастся, ведь процесс отбора может занять немного больше времени", - рассказала Кравчук.
Комитеты будут проводить предварительный отбор кандидатов
По словам народного депутата, во фракции согласовали процедуру предварительного отбора кандидатов на вакантные должности.
"Этим вопросом будут заниматься профильные парламентские комитеты: по энергетическим вопросам - Министерство энергетики, по вопросам правовой политики - Министерство юстиции. И эти кандидаты затем должны получить одобрение фракции, конечно, в коммуникации и согласовании с премьер-министром и президентом. И тогда фракция сможет официально проголосовать за того или иного кандидата", - отметила Кравчук.
Заполнение вакантной должности главы Фонда госимущества
Она также напомнила, что необходимо заполнить и вакантную должность главы Фонда государственного имущества.
"Поиск кандидатов на эту должность также будет осуществлять комитет по вопросам экономической политики", – сказала Кравчук.
І тут питання - а де монобільшість???
В кожному селі є Кравчуки, Ковалі, Бондарі, Швеці.........................
Перед тим як стати президентом України Леонід Кравчук був одним з керівників Комуністичної партії. Та це не завадило йому підтримати Акт проголошення незалежності 24 серпня 1991 року.
Як президент України 7-8 грудня 1991 року Кравчук підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР. А наприкінці своєї каденції Кравчук підписав велику Угоду про співробітництво та партнерство з ЄС, яка заклала основу європейської інтеграції України.
Водночас на час правління Кравчука припала найбільша економічна криза, а "кравчучка" - візок для перевезення невеликих вантажів - стала синонімом кризи 90-х років.
Кравчук очолював країну 32 місяці. У 1993 році в Україні відбулись найбільші в історії шахтарські страйки. Це призвело до дочасних виборів президента, які відбулись влітку 1994 року.
І українці отримали Кучму з пінчуком і донецькою бандюговкою.
Понад 93% виборців відповіли «так».
У результаті референдуму Крим не став самостійною державою у складі СРСР, але за прийнятим ВР УРСР законом від 12 лютого 1991 року Кримська область була перетворена на Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку у складі УРСР.
Україна ввела на територію Криму велику кількість (близько 60 тисяч) солдатів Національної гвардії та прикордонних військ, після чого ситуація стабілізувалася.
10 червня 1994 Україна та Росія домовилися про поділ Чорноморського флоту.