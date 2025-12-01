РУС
364 17

Рада не будет рассматривать кадровые вопросы на этой неделе, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук

Верховная Рада не будет рассматривать кадровые вопросы на этой пленарной неделе.

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отсрочка кадровых решений

"Что касается кадровых вопросов. На заседании фракции сошлись во мнении, что полная перезагрузка правительства нецелесообразна. Но очевидно, что дальнейшие точечные кадровые изменения в исполнительной власти будут... Впрочем, на этой неделе проголосовать кадровые решения не удастся, ведь процесс отбора может занять немного больше времени", - рассказала Кравчук.

Комитеты будут проводить предварительный отбор кандидатов

По словам народного депутата, во фракции согласовали процедуру предварительного отбора кандидатов на вакантные должности.

"Этим вопросом будут заниматься профильные парламентские комитеты: по энергетическим вопросам - Министерство энергетики, по вопросам правовой политики - Министерство юстиции. И эти кандидаты затем должны получить одобрение фракции, конечно, в коммуникации и согласовании с премьер-министром и президентом. И тогда фракция сможет официально проголосовать за того или иного кандидата", - отметила Кравчук.

Заполнение вакантной должности главы Фонда госимущества

Она также напомнила, что необходимо заполнить и вакантную должность главы Фонда государственного имущества.

"Поиск кандидатов на эту должность также будет осуществлять комитет по вопросам экономической политики", – сказала Кравчук.

ВР (29483) Слуга народа (2691) Кравчук Евгения (370)
+2
"На засіданні фракції зійшлися на думці, що повне перезавантаження уряду недоцільне " - тому, що і фракції "Слуга народу" сама вже стала недоцільна.
01.12.2025 23:40 Ответить
+2
Не дискременуйте.
В кожному селі є Кравчуки, Ковалі, Бондарі, Швеці.........................
02.12.2025 00:16 Ответить
+1
Невже некваліфіковані покидьки закінчилися?
01.12.2025 23:50 Ответить
Рада в прострації - чи в ****?
01.12.2025 23:33 Ответить
01.12.2025 23:35 Ответить
Вийде 5-10 зелених депутатів "без конвертів" офісу дЄрмака - і всі підуть в ліс!!!
І тут питання - а де монобільшість???
01.12.2025 23:36 Ответить
01.12.2025 23:40 Ответить
Голосування за бюджет покаже реальний стан справ в ЕксОфісі дЄрмака! І чи має він там вплив...
01.12.2025 23:41 Ответить
02.12.2025 00:05 Ответить
В "точкові" зміни це мали на увазі поставити крапку в все?? Смачно - і крапка!! Десь вже таке чув....
01.12.2025 23:42 Ответить
01.12.2025 23:50 Ответить
С такой фамилией как кравчук и близко подпускать нельзя. Был уже один. Всем нравится?
02.12.2025 00:06 Ответить
02.12.2025 00:16 Ответить
Більшість українців проголосували за Кравчука у 1991 році, що зберегло Україну від розвалу ще в 1991 році.

Перед тим як стати президентом України Леонід Кравчук був одним з керівників Комуністичної партії. Та це не завадило йому підтримати Акт проголошення незалежності 24 серпня 1991 року.

Як президент України 7-8 грудня 1991 року Кравчук підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР. А наприкінці своєї каденції Кравчук підписав велику Угоду про співробітництво та партнерство з ЄС, яка заклала основу європейської інтеграції України.

Водночас на час правління Кравчука припала найбільша економічна криза, а "кравчучка" - візок для перевезення невеликих вантажів - стала синонімом кризи 90-х років.

Кравчук очолював країну 32 місяці. У 1993 році в Україні відбулись найбільші в історії шахтарські страйки. Це призвело до дочасних виборів президента, які відбулись влітку 1994 року.

І українці отримали Кучму з пінчуком і донецькою бандюговкою.
02.12.2025 00:19 Ответить
20 січня 1991 року відбувся всекримський референдум, який порушив запитання: «Ви за відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки як суб'єкта Союзу РСР і учасника Союзного договору?».
Понад 93% виборців відповіли «так».
У результаті референдуму Крим не став самостійною державою у складі СРСР, але за прийнятим ВР УРСР законом від 12 лютого 1991 року Кримська область була перетворена на Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку у складі УРСР.
02.12.2025 00:42 Ответить
В січні 1994 Юрій Мєшков, який на той час обіймав посаду «президента» Криму, закликав Росію включити до свого складу Крим.
Україна ввела на територію Криму велику кількість (близько 60 тисяч) солдатів Національної гвардії та прикордонних військ, після чого ситуація стабілізувалася.
10 червня 1994 Україна та Росія домовилися про поділ Чорноморського флоту.
02.12.2025 00:43 Ответить
Одним із перших розпоряджень Кравчука було скасування "п'ятої графи" - національність. Всі стали аморфними "громадянами України", що дозволило всім інородцям зберегти посади в Кабміні та окупувати Верховну Раду. Вони і досі там... Кількість етнічних українців, наприклад в Кабміні, за 34 роки зросла від 15% до 15,5% особового складу. В "першій сотні Зєлєнского в ВР лише 8 етнічних українців (76 жидів, 14 кацапів, 1 мегрел (Арахамія) і 1 негр-напівукраїнець Беленюк). Оце і є справжній спадок комуніста Кравчука. Хохол Кравчук зробив те, на що москва не наважувалась всі роки совєцької влади...
02.12.2025 00:43 Ответить
"Нового Єрмака" і без вас призначать. А ті міністри вже будуть шістками "нового Єрмака" і ваша участь в кнопкодавстві їм вже не сильно треба буде.
02.12.2025 00:37 Ответить
 
 