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Рада не розглядатиме кадрові питання цього тижня, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук

Верховна Рада не розглядатиме кадрові питання цього пленарного тижня.

Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Відтермінування кадрових рішень

"Що стосується кадрових питань. На засіданні фракції зійшлися на думці, що повне перезавантаження уряду недоцільне. Але очевидно, що подальші точкові кадрові зміни у виконавчій владі будуть... Втім цього тижня проголосувати кадрові рішення не вдасться, адже процес відбору може тривати трохи довше", - розповіла Кравчук.

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Комітети проводитимуть попередній відбір кандидатів

За словами народної депутатки на фракції "Слуги народу" погодили процедуру попереднього відбору кандидатів на вакантні посади.

"Цим питанням будуть займатися профільні парламентські комітети: з енергетичних питань – на Міністерство енергетики, з питань правової політики – на Міністерство юстиції. І ці кандидати потім мають отримати схвалення фракції, звісно, у комунікації та узгодженні з прем’єр-міністром і президентом. І тоді фракція зможе офіційно проголосувати за того чи іншого кандидата", – зазначила Кравчук.

Заповнення вакантної посади голови Фонду держмайна

Вона також нагадала, що необхідно заповнити й вакантну посаду голови Фонду державного майна.

"Пошук кандидатів на цю посаду також здійснюватиме комітет з питань економічної політики", – сказала Кравчук.

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ВР (15176) Слуга народу (2868) Кравчук Євгенія (371)
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Топ коментарі
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Більшість українців проголосували за Кравчука у 1991 році, що зберегло Україну від розвалу ще в 1991 році.

Перед тим як стати президентом України Леонід Кравчук був одним з керівників Комуністичної партії. Та це не завадило йому підтримати Акт проголошення незалежності 24 серпня 1991 року.

Як президент України 7-8 грудня 1991 року Кравчук підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР. А наприкінці своєї каденції Кравчук підписав велику Угоду про співробітництво та партнерство з ЄС, яка заклала основу європейської інтеграції України.

Водночас на час правління Кравчука припала найбільша економічна криза, а "кравчучка" - візок для перевезення невеликих вантажів - стала синонімом кризи 90-х років.

Кравчук очолював країну 32 місяці. У 1993 році в Україні відбулись найбільші в історії шахтарські страйки. Це призвело до дочасних виборів президента, які відбулись влітку 1994 року.

І українці отримали Кучму з пінчуком і донецькою бандюговкою.
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02.12.2025 00:19 Відповісти
+2
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01.12.2025 23:35 Відповісти
+2
"На засіданні фракції зійшлися на думці, що повне перезавантаження уряду недоцільне " - тому, що і фракції "Слуга народу" сама вже стала недоцільна.
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01.12.2025 23:40 Відповісти
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Рада в прострації - чи в ****?
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01.12.2025 23:33 Відповісти
Можна й місяць ще почекати...чи рік....зарплатня ж капає, виборів немає...
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02.12.2025 06:04 Відповісти
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01.12.2025 23:35 Відповісти
Вийде 5-10 зелених депутатів "без конвертів" офісу дЄрмака - і всі підуть в ліс!!!
І тут питання - а де монобільшість???
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01.12.2025 23:36 Відповісти
"На засіданні фракції зійшлися на думці, що повне перезавантаження уряду недоцільне " - тому, що і фракції "Слуга народу" сама вже стала недоцільна.
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01.12.2025 23:40 Відповісти
Голосування за бюджет покаже реальний стан справ в ЕксОфісі дЄрмака! І чи має він там вплив...
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01.12.2025 23:41 Відповісти
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02.12.2025 00:05 Відповісти
В "точкові" зміни це мали на увазі поставити крапку в все?? Смачно - і крапка!! Десь вже таке чув....
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01.12.2025 23:42 Відповісти
Невже некваліфіковані покидьки закінчилися?
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01.12.2025 23:50 Відповісти
С такой фамилией как кравчук и близко подпускать нельзя. Был уже один. Всем нравится?
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02.12.2025 00:06 Відповісти
Не дискременуйте.
В кожному селі є Кравчуки, Ковалі, Бондарі, Швеці.........................
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02.12.2025 00:16 Відповісти
Більшість українців проголосували за Кравчука у 1991 році, що зберегло Україну від розвалу ще в 1991 році.

Перед тим як стати президентом України Леонід Кравчук був одним з керівників Комуністичної партії. Та це не завадило йому підтримати Акт проголошення незалежності 24 серпня 1991 року.

Як президент України 7-8 грудня 1991 року Кравчук підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР. А наприкінці своєї каденції Кравчук підписав велику Угоду про співробітництво та партнерство з ЄС, яка заклала основу європейської інтеграції України.

Водночас на час правління Кравчука припала найбільша економічна криза, а "кравчучка" - візок для перевезення невеликих вантажів - стала синонімом кризи 90-х років.

Кравчук очолював країну 32 місяці. У 1993 році в Україні відбулись найбільші в історії шахтарські страйки. Це призвело до дочасних виборів президента, які відбулись влітку 1994 року.

І українці отримали Кучму з пінчуком і донецькою бандюговкою.
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02.12.2025 00:19 Відповісти
20 січня 1991 року відбувся всекримський референдум, який порушив запитання: «Ви за відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки як суб'єкта Союзу РСР і учасника Союзного договору?».
Понад 93% виборців відповіли «так».
У результаті референдуму Крим не став самостійною державою у складі СРСР, але за прийнятим ВР УРСР законом від 12 лютого 1991 року Кримська область була перетворена на Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку у складі УРСР.
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02.12.2025 00:42 Відповісти
В січні 1994 Юрій Мєшков, який на той час обіймав посаду «президента» Криму, закликав Росію включити до свого складу Крим.
Україна ввела на територію Криму велику кількість (близько 60 тисяч) солдатів Національної гвардії та прикордонних військ, після чого ситуація стабілізувалася.
10 червня 1994 Україна та Росія домовилися про поділ Чорноморського флоту.
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02.12.2025 00:43 Відповісти
У березні 1995 року український парламент скасовує кримську Конституцію 1992 року, а разом із нею ‒ посаду президента Криму.
На півострів перекидають бійців Національної гвардії України.
Підтримати Мєшкова виходять кілька сотень людей пенсійного віку.
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02.12.2025 00:44 Відповісти
Тоді ‒ у 1995 році ‒ президент Росії Борис Єльцин виступав за зближення з Заходом, тому визнавав територіальну цілісність України.

Росії було не до Криму, тому що йшла війна в Чечні.
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02.12.2025 00:45 Відповісти
Одним із перших розпоряджень Кравчука було скасування "п'ятої графи" - національність. Всі стали аморфними "громадянами України", що дозволило всім інородцям зберегти посади в Кабміні та окупувати Верховну Раду. Вони і досі там... Кількість етнічних українців, наприклад в Кабміні, за 34 роки зросла від 15% до 15,5% особового складу. В "першій сотні Зєлєнского в ВР лише 8 етнічних українців (76 жидів, 14 кацапів, 1 мегрел (Арахамія) і 1 негр-напівукраїнець Беленюк). Оце і є справжній спадок комуніста Кравчука. Хохол Кравчук зробив те, на що москва не наважувалась всі роки совєцької влади...
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02.12.2025 00:43 Відповісти
"Нового Єрмака" і без вас призначать. А ті міністри вже будуть шістками "нового Єрмака" і ваша участь в кнопкодавстві їм вже не сильно треба буде.
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02.12.2025 00:37 Відповісти
Щури порозбігалися готувать запасні аеродроми - яке там голосування
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02.12.2025 01:44 Відповісти
Аукціони розпродажу посад тривають
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02.12.2025 03:34 Відповісти
 
 