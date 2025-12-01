Рада не розглядатиме кадрові питання цього тижня, - "слуга народу" Кравчук
Верховна Рада не розглядатиме кадрові питання цього пленарного тижня.
Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відтермінування кадрових рішень
"Що стосується кадрових питань. На засіданні фракції зійшлися на думці, що повне перезавантаження уряду недоцільне. Але очевидно, що подальші точкові кадрові зміни у виконавчій владі будуть... Втім цього тижня проголосувати кадрові рішення не вдасться, адже процес відбору може тривати трохи довше", - розповіла Кравчук.
Комітети проводитимуть попередній відбір кандидатів
За словами народної депутатки на фракції "Слуги народу" погодили процедуру попереднього відбору кандидатів на вакантні посади.
"Цим питанням будуть займатися профільні парламентські комітети: з енергетичних питань – на Міністерство енергетики, з питань правової політики – на Міністерство юстиції. І ці кандидати потім мають отримати схвалення фракції, звісно, у комунікації та узгодженні з прем’єр-міністром і президентом. І тоді фракція зможе офіційно проголосувати за того чи іншого кандидата", – зазначила Кравчук.
Заповнення вакантної посади голови Фонду держмайна
Вона також нагадала, що необхідно заповнити й вакантну посаду голови Фонду державного майна.
"Пошук кандидатів на цю посаду також здійснюватиме комітет з питань економічної політики", – сказала Кравчук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І тут питання - а де монобільшість???
В кожному селі є Кравчуки, Ковалі, Бондарі, Швеці.........................
Перед тим як стати президентом України Леонід Кравчук був одним з керівників Комуністичної партії. Та це не завадило йому підтримати Акт проголошення незалежності 24 серпня 1991 року.
Як президент України 7-8 грудня 1991 року Кравчук підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР. А наприкінці своєї каденції Кравчук підписав велику Угоду про співробітництво та партнерство з ЄС, яка заклала основу європейської інтеграції України.
Водночас на час правління Кравчука припала найбільша економічна криза, а "кравчучка" - візок для перевезення невеликих вантажів - стала синонімом кризи 90-х років.
Кравчук очолював країну 32 місяці. У 1993 році в Україні відбулись найбільші в історії шахтарські страйки. Це призвело до дочасних виборів президента, які відбулись влітку 1994 року.
І українці отримали Кучму з пінчуком і донецькою бандюговкою.
Понад 93% виборців відповіли «так».
У результаті референдуму Крим не став самостійною державою у складі СРСР, але за прийнятим ВР УРСР законом від 12 лютого 1991 року Кримська область була перетворена на Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку у складі УРСР.
Україна ввела на територію Криму велику кількість (близько 60 тисяч) солдатів Національної гвардії та прикордонних військ, після чого ситуація стабілізувалася.
10 червня 1994 Україна та Росія домовилися про поділ Чорноморського флоту.
На півострів перекидають бійців Національної гвардії України.
Підтримати Мєшкова виходять кілька сотень людей пенсійного віку.
Росії було не до Криму, тому що йшла війна в Чечні.