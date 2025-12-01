Рада не розглядатиме кадрові питання цього тижня, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада не розглядатиме кадрові питання цього пленарного тижня.

Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Відтермінування кадрових рішень

"Що стосується кадрових питань. На засіданні фракції зійшлися на думці, що повне перезавантаження уряду недоцільне. Але очевидно, що подальші точкові кадрові зміни у виконавчій владі будуть... Втім цього тижня проголосувати кадрові рішення не вдасться, адже процес відбору може тривати трохи довше", - розповіла Кравчук.

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Комітети проводитимуть попередній відбір кандидатів

За словами народної депутатки на фракції "Слуги народу" погодили процедуру попереднього відбору кандидатів на вакантні посади.

"Цим питанням будуть займатися профільні парламентські комітети: з енергетичних питань – на Міністерство енергетики, з питань правової політики – на Міністерство юстиції. І ці кандидати потім мають отримати схвалення фракції, звісно, у комунікації та узгодженні з прем’єр-міністром і президентом. І тоді фракція зможе офіційно проголосувати за того чи іншого кандидата", – зазначила Кравчук.

Заповнення вакантної посади голови Фонду держмайна

Вона також нагадала, що необхідно заповнити й вакантну посаду голови Фонду державного майна.

"Пошук кандидатів на цю посаду також здійснюватиме комітет з питань економічної політики", – сказала Кравчук.

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