За сутки на фронте - 226 боестолкновений. На Покровском направлении остановлено 72 штурма врага, - Генштаб. КАРТА

За минувшие сутки украинские подразделения остановили десятки наступательных действий российских войск на Северо-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Покровском и других направлениях. Противник нанес авиаудары и обстрелы из РСЗО, но успехов не достиг.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный и 66 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 192 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 3 547 обстрелов, в том числе 112 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 228 дронов-камикадзе.

Авиационному удару подвергся населенный пункт Зазорки Сумской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло три боевые столкновения. Противник нанес четыре авиационных удара, сбросив 18 управляемых авиабомб, осуществил 116 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Избицкого, Синельниково, Обуховки и Нововасильевки.

На Купянском направлении вчера произошло девять боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Петропавловки, Глушковки, Шейковки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Дружелюбовки, Твердохлебово, Карповки, Среднего, Шандриголово, Новоселовки, Дробышево, Ставков и Заречного.

На Славянском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков в районах Ямполя, Платоновки, Дибровы, Федоровки и Серебрянки.

На Краматорском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах Пазино, Николаевки и Ступочек.

На Константиновском направлении противник осуществил 22 атаки в районах Александро-Шультино, Плещиевки, Русина Яра, Софиевки, Щербиновки, Ивановки и в сторону населенных пунктов Николаево, Константиновка и Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовые действия агрессора в районах Нового Шахово, Дорожного, Никаноровки, Белицкого, Шахово, Родинского, Мирнограда, Новоекономического, Ривного, Покровска, Зверово, Котлино, Удачного, Молодецкого, Новоподгородного, Филии и в сторону населенного пункта Гришино.

На Александровском направлении противник вчера осуществил 22 атаки в районах Александрограда, Сосновки, Вербового, Вишневого, Егоровки, Привольного, Зеленого Гая, Ялты, Красногорского, Павловки и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 18 попыток противника продвинуться вперед в районах Затишья, Нового Запорожья, Зеленого Гая, Варваровки, Привольного и Гуляйполя.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две вражеские атаки в направлении Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава врага.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составляют 1 110 человек. Также украинские воины обезвредили одну боевую бронированную машину, 14 артиллерийских систем, 51 беспилотный летательный аппарат, 58 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.