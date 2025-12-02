Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 175 030 человек (+1 110 за сутки), 11 387 танков, 34 768 артсистем, 23 679 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 175 030 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 2.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 175 030 (+1 110) человек
- танков – 11 387 (+0) ед.
- боевых бронированных машин – 23 679 (+1) ед.
- артиллерийских систем – 34 768 (+14) ед.
- РСЗО – 1 552 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 253 (+0) ед.
- самолетов – 430 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 141 (+51) ед.
- крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 68 641 (+58) ед.
- специальная техника – 4 011 (+1) ед.
Когда были самые большие потери россиян
Декабрь 2024 — по оценке Министерства обороны Украины, это был месяц с самыми высокими за все время масштабными потерями: за месяц зафиксировано около 48 670 человек.
Ноябрь 2024 года — перед этим, в этом месяце тоже фиксировали рекордные потери: 45 720 человек за месяц. Также по данным Минобороны Украины, в некоторые дни этого месяца было около 2 030 российских погибших/раненых за сутки — это самая большая суточная цифра с начала широкомасштабного вторжения.
2024 год в целом — по итогам года, украинское Минобороны зачислило в потери РФ более 430 790 военнослужащих.
