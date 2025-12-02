Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 175 030 осіб (+1 110 за добу), 11 387 танків, 34 768 артсистем, 23 679 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 175 030 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 2.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 175 030 (+1 110) осіб
- танків – 11 387 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 679 (+1) од.
- артилерійських систем – 34 768 (+14) од.
- РСЗВ – 1 552 (+0) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 430 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 141 (+51) од.
- крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 641 (+58) од.
- спеціальна техніка – 4 011 (+1) од.
Коли були найбільші втрати росіян
Грудень 2024 — за оцінкою Міністерство оборони України, це був місяць із найвищими за весь час масштабними втратами: за місяць зафіксовано близько 48 670 осіб.
Листопад 2024 — перед тим, у цьому місяці теж фіксували рекордні втрати: 45 720 осіб за місяць. Також за даними Міноборони України, у деякі дні цього місяця було близько 2 030 російських загиблих/поранених за добу — це найбільша добова цифра з початку широкомасштабного вторгнення.
2024 рік загалом — за підсумками року, українське Міноборони зарахувало до втрат РФ понад 430 790 військовослужбовців.
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74 одиниці знищеної техніки та 1110! чумардосів за день.
Броня мінімум - 1, арта та логістика теж маловато, спецтехніка добре.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 175 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.