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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 175 030 осіб (+1 110 за добу), 11 387 танків, 34 768 артсистем, 23 679 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 175 030 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 2.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 175 030 (+1 110) осіб
  • танків – 11 387 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 679 (+1) од.
  • артилерійських систем – 34 768 (+14) од.
  • РСЗВ – 1 552 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 430 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 141 (+51) од.
  • крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 641 (+58) од.
  • спеціальна техніка – 4 011 (+1) од.

Втрати росіян 1 грудня

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Коли були найбільші втрати росіян

Грудень 2024 — за оцінкою Міністерство оборони України, це був місяць із найвищими за весь час масштабними втратами: за місяць зафіксовано близько 48 670 осіб.

Листопад 2024 — перед тим, у цьому місяці теж фіксували рекордні втрати: 45 720 осіб за місяць. Також за даними Міноборони України, у деякі дні цього місяця було близько 2 030 російських загиблих/поранених за добу — це найбільша добова цифра з початку широкомасштабного вторгнення. 

2024 рік загалом — за підсумками року, українське Міноборони зарахувало до втрат РФ понад 430 790 військовослужбовців.

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Автор: 

армія рф (21275) Генштаб ЗС (8493) ліквідація (4793) підводний човен (113) танк (2190) знищення (10348)
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Одна беха на 1110 чумардосів, потужний початок зими
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02.12.2025 07:42 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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02.12.2025 08:10 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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02.12.2025 08:29 Відповісти
Минув 4304 день москальсько-української війни.
74 одиниці знищеної техніки та 1110! чумардосів за день.
Броня мінімум - 1, арта та логістика теж маловато, спецтехніка добре.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 175 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.
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02.12.2025 08:50 Відповісти
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02.12.2025 08:52 Відповісти
В ухфе бур'яти скінчилися...
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02.12.2025 11:49 Відповісти
 
 