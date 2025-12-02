Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 175 030 осіб (+1 110 за добу), 11 387 танків, 34 768 артсистем, 23 679 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 175 030 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 2.12.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 175 030 (+1 110) осіб

танків – 11 387 (+0) од.

бойових броньованих машин – 23 679 (+1) од.

артилерійських систем – 34 768 (+14) од.

РСЗВ – 1 552 (+0) од.

засоби ППО – 1 253 (+0) од.

літаків – 430 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 141 (+51) од.

крилаті ракети – 4 024 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 68 641 (+58) од.

спеціальна техніка – 4 011 (+1) од.

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Коли були найбільші втрати росіян

Грудень 2024 — за оцінкою Міністерство оборони України, це був місяць із найвищими за весь час масштабними втратами: за місяць зафіксовано близько 48 670 осіб.

Листопад 2024 — перед тим, у цьому місяці теж фіксували рекордні втрати: 45 720 осіб за місяць. Також за даними Міноборони України, у деякі дні цього місяця було близько 2 030 російських загиблих/поранених за добу — це найбільша добова цифра з початку широкомасштабного вторгнення.

2024 рік загалом — за підсумками року, українське Міноборони зарахувало до втрат РФ понад 430 790 військовослужбовців.

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