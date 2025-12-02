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Новини Бойові дії на Покровському напрямку Бої на Куп’янському напрямку
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За добу на фронті 226 боєзіткнень. На Покровському напрямку зупинено 72 штурми ворога, - Генштаб. КАРТА

Минулої доби українські підрозділи зупинили десятки наступальних дій російських військ на Північно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Покровському та інших напрямках. Противник завдав авіаударів та обстрілів із РСЗВ, але успіхів не досяг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Обстріли України

Вчора противник завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 192 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3 547 обстрілів, зокрема 112 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 228 дронів-камікадзе.

Авіаційного удару зазнав населений пункт Зазірки Сумської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три бойові зіткнення. Противник завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши 18 керованих авіабомб, здійснив 116 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

Оперативна ситуація: ЗСУ успішно зупинили численні атаки РФ

На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Ізбицького, Синельникового, Обухівки та Нововасилівки.

Оперативна ситуація: ЗСУ успішно зупинили численні атаки РФ

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Шийківки та Новоплатонівки.

Оперативна ситуація: ЗСУ успішно зупинили численні атаки РФ

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На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Карпівки, Середнього, Шандриголового, Новоселівки, Дробишевого, Ставків та Зарічного.

Оперативна ситуація: ЗСУ успішно зупинили численні атаки РФ

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників у районах Ямполя, Платонівки, Діброви, Федорівки та Серебрянки.

Оперативна ситуація: ЗСУ успішно зупинили численні атаки РФ

На Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районах Пазеного, Миколаївки та Ступочок.

Оперативна ситуація: ЗСУ успішно зупинили численні атаки РФ

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, Щербинівки, Іванівки та у бік населених пунктів Миколайпілля, Костянтинівка й Бересток.

Оперативна ситуація: ЗСУ успішно зупинили численні атаки РФ

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора у районах Нового Шахового, Дорожнього, Никанорівки, Білицького, Шахового, Родинського, Мирнограда, Новоекономічного, Рівного, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Філії та у бік населеного пункту Гришине.

Оперативна ситуація: ЗСУ успішно зупинили численні атаки РФ

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На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 22 атаки у районах Олександрограда, Соснівки, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Привільного, Зеленого Гаю, Ялти, Красногірського, Павлівки та Рибного.

Оперативна ситуація: ЗСУ успішно зупинили численні атаки РФ

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 18 ворожих спроб просунутися вперед у районах Затишшя, Нового Запоріжжя, Зеленого Гаю, Варварівки, Привільного та Гуляйполя.

Оперативна ситуація: ЗСУ успішно зупинили численні атаки РФ

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки у напрямку Антонівки.

Оперативна ситуація: ЗСУ успішно зупинили численні атаки РФ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу ворога.

Втрати російських загарбників за минулу добу становлять 1 110 осіб. Також українські воїни знешкодили одну бойову броньовану машину, 14 артилерійських систем, 51 безпілотний літальний апарат, 58 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Автор: 

Генштаб ЗС (8493) бойові дії (5973)
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