На фронте зафиксировано 84 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 84 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
От артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности Тимоновичи Черниговской области; Бобылевка, Заречное, Кучеровка Сумской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки россиян, противник с начала суток осуществил 78 обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
Боевые действия в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили 11 атак врага в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Синельниково, Амбарное и в направлении Колодязного. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.
На Купянском направлении продолжается одно боестолкновение с врагом в районе Песчаного.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении захватническая армия четыре раза атаковала в районах населенных пунктов Надежда, Дерилово и Мирное.
На Славянском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки.
На Краматорском направлении в настоящее время продолжаются два боестолкновения в районе Часова Яра.
На Константиновском направлении наши воины остановили 16 наступательных действий врага, в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в направлениях Новопавловки, Степановки и Торского, еще три боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Никаноровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Софиевки, Белицкого и Гришиного. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 17 атак.
Сегодня на Александровском направлении враг девять раз атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое и Привольное.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в сторону Прилук.
На Ореховском направлении в настоящее время наступательных действий противника не зафиксировано.
На Приднепровском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Антоновского моста, получил отпор.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
