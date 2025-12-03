На фронті зафіксовано 84 боєзіткнення, найбільше - на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб
Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 84 бойових зіткнення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Бойові дії на півночі
Від артилерійських обстрілів з території РФ потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Тимоновичі Чернігівської області; Бобилівка, Зарічне, Кучерівка Сумської області.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян, противник від початку доби здійснив 78 обстрілів в тому числі один із реактивної системи залпового вогню.
Бойові дії на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили 11 атак ворога в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове, Амбарне та в напрямку Колодязного. Дотепер триває одне боєзіткнення.
На Куп’янському напрямку триває одне боєзіткнення з ворогом в районі Піщаного.
Бойові дії на сході
На Лиманському напрямку загарбницька армія чотири рази атакувала у районах населених пунктів Надія, Дерилове та Мирне.
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки.
На Краматорському напрямку на даний час триває два боєзіткнення в районі Часового Яру.
На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили 16 наступальних дій ворога, в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та в напрямках Новопавлівки, Степанівки й Торського, ще три боєзіткнення досі тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 17 атак.
Сьогодні на Олександрівському напрямку ворог дев’ять разів атакував в районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове та Привільне.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та в бік Прилук.
На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій противника не зафіксовано.
На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Антонівського мосту, отримав відсіч.
На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.
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У південній частині Степногірська противник просунувся у житловій багатоповерховій забудові у Третьому мікрорайоні. ЗСУ активно працюють по позиціях супротивника, оскільки мікрорайон може стати для супротивника тимчасовим плацдармом для посилення накатів на основну частину Степногірська.
На Гуляйпільському напрямку противник закріпився на північно-східній околиці Гуляйполя і продовжує штурмувати околицю міста. Також російські війська штурмують район балки на північ від Гуляйполя з метою збільшення охоплення.
Покровський напрямок:
На схід від Мирнограда російські війська закріпилися в частині населеного пункту Балаган, що залишилася, і зайняли шахту «Капітальна».
Бої йдуть на східній околиці у північній частині Мирнограда та за південну частину міста. Ситуація дуже складна, оскільки противник посилює тиск на північно-східній околиці Покровська і на північ від нього, що ще більше погіршує ситуацію в Мирнограді.
У Родинському ситуація без істотних змін, продовжуються бої."