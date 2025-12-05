Большую группу детей и подростков вернули с оккупированных РФ территорий
Из оккупации удалось спасти большую группу детей и подростков в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA и при поддержке команды Save Ukraine.
Об этом сообщается на фейсбук-странице Bring Kids Back UA, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
- Маме 16-летнего Николая, 11-летней Татьяны и 7-летней Анжелики оккупанты угрожали отобрать детей из-за отказа семьи от российской школы. А во время выезда на границе семью часами допрашивали и заставляли рассказать, где находится их отец-военный.
- 11-летнего Кирилла и 9-летнего Арсена с первого класса заставляли ходить на пропагандистские уроки "разговоры о важном" несколько раз в неделю. С родителей требовали деньги "на нужды армии РФ". Когда семья отказывалась, учительница начала издеваться над детьми, а родителям угрожали изъятием сыновей.
- 17-летний Тарас провел под оккупацией большую часть жизни. Вместо образования он получал пропаганду и военную подготовку: бросание гранат, тренировки "в окопах", разборка оружия — все под контролем оккупантов.
- Маму 13-летней Олеси вызвали в сельсовет и требовали отдать ребенка в российскую школу, несмотря на то, что по дороге в школу российские военные регулярно сбрасывали дроны. После отказа к их дому приходили представители так называемой "военной полиции", обвиняли мать в "корректировке" и угрожали забрать "в подвал".
Дети и подростки - в безопасности
Как отмечается, сегодня все спасенные дети и подростки уже находятся в безопасности. Они получают психологическую и гуманитарную помощь и поддержку, необходимую для того, чтобы начать новую жизнь в свободной Украине.
Инициатива Bring Kids Back UA: что известно
Bring Kids Back UA — это стратегический план, инициированный президентом Украины, для возвращения украинских детей, которые были незаконно депортированы или принудительно перемещены в Россию или находились на временно оккупированных территориях.
Цель — идентифицировать, найти, безопасно репатриировать детей, чтобы объединить их с семьями и обеспечить им безопасную среду.
Кроме возвращения: план включает реинтеграцию (психологическая помощь, образование, восстановление документов), поддержку семей, принимающих детей, а также юридическое и международное давление на РФ — с документированием случаев похищений и преследований.
С начала полномасштабного вторжения инициатива зафиксировала более 19 546 случаев незаконной депортации или перемещения украинских детей.
На данный момент — более 1 859 детей уже возвращены в пределы Украины.
Например, в 2024 году было возвращено 449 детей.
