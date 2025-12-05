Велику групу дітей та підлітків повернули з окупованих РФ територій
З окупації вдалося врятувати велику групу дітей та підлітків у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA та за підтримки команди Save Ukraine.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Bring Kids Back UA, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
- Мамі 16-річного Миколи, 11-річної Тетяни та 7-річної Анжеліки окупанти погрожували відібрати дітей через відмову родини від російської школи. А під час виїзду на кордоні сім’ю годинами допитували та змушували розповісти, де перебуває їхній батько-військовий.
- 11-річного Кирила та 9-річного Арсена з першого класу примушували ходити на пропагандистські уроки "разговоры о важном" кілька разів на тиждень. З батьків вимагали гроші "на потреби армії РФ". Коли родина відмовлялася, вчителька почала булити дітей, а батькам погрожували вилученням синів.
- 17-річний Тарас провів під окупацією більшу частину життя. Замість освіти він отримував пропаганду та військовий вишкіл: кидання гранат, тренування "в окопах", розбирання зброї - усе під контролем окупантів.
- Маму 13-річної Олесі викликали до сільради й вимагали віддати дитину до російської школи, попри те що дорогою до школи російські військові регулярно скидали дрони. Після відмови до їхнього будинку приходили представники так званої "військової поліції", звинувачували матір у "коригуванні" та погрожували забрати "на підвал".
Діти та підлітки - у безпеці
Як зазначається, сьогодні всі врятовані діти та підлітки вже перебувають у безпеці. Вони отримують психологічну та гуманітарну допомогу і підтримку, необхідну для того, щоб почати нове життя у вільній Україні.
Ініціатива Bring Kids Back UA: що відомо
Bring Kids Back UA — це стратегічний план, ініційований президентом України, для повернення українських дітей, які були незаконно депортовані чи примусово переміщені до Росії або перебували на тимчасово окупованих територіях.
Мета — ідентифікувати, знайти, безпечно репатріювати дітей, щоб об’єднати їх з родинами та забезпечити їм безпечне середовище.
Крім повернення: план включає реінтеграцію (психологічна допомога, освіта, реставрація документів), підтримку сімей, які приймають дітей, а також юридичний та міжнародний тиск на РФ — з документування випадків викрадень та переслідувань.
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Від початку повномасштабного вторгнення ініціатива зафіксувала понад 19 546 випадків незаконної депортації або переміщення українських дітей.
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Станом на зараз — понад 1 859 дітей вже повернуто в межі України.
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Наприклад, 2024 року було повернуто 449 дітей.
Будь ласка, зачекайте...
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