В результате удара беспилотника по грузовику погибли двое мужчин в Изюме на Харьковщине. ФОТО

Сегодня в городе Изюм, Харьковской области, во время перегрузки дров из автомобиля ЗИЛ в тягач, по транспортному средству попал ударный беспилотник.

В результате атаки БПЛА в кабину грузовика погибли 52 и 67-летние мужчины, которые находились рядом с автомобилем, сообщает Цензор.НЕТ.

На месте удара возник пожар

Полицейские сейчас проводят осмотр места происшествия, собирают доказательства и фиксируют очередное преступление военных РФ против украинцев.

обстрел

армия РФ (21532) обстрел (30762) Изюм (294) Харьковская область (1975) Изюмский район (167)
Нєхєр красти ліс. І за цих мирних лісорубів, які крадуть ліс- замість лісу одна оболонка.
