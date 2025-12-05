В результате удара беспилотника по грузовику погибли двое мужчин в Изюме на Харьковщине. ФОТО

Сегодня в городе Изюм, Харьковской области, во время перегрузки дров из автомобиля ЗИЛ в тягач, по транспортному средству попал ударный беспилотник.

В результате атаки БПЛА в кабину грузовика погибли 52 и 67-летние мужчины, которые находились рядом с автомобилем, сообщает Цензор.НЕТ.

На месте удара возник пожар

Полицейские сейчас проводят осмотр места происшествия, собирают доказательства и фиксируют очередное преступление военных РФ против украинцев.

