В результате удара беспилотника по грузовику погибли двое мужчин в Изюме на Харьковщине. ФОТО
Сегодня в городе Изюм, Харьковской области, во время перегрузки дров из автомобиля ЗИЛ в тягач, по транспортному средству попал ударный беспилотник.
В результате атаки БПЛА в кабину грузовика погибли 52 и 67-летние мужчины, которые находились рядом с автомобилем, сообщает Цензор.НЕТ.
На месте удара возник пожар
Полицейские сейчас проводят осмотр места происшествия, собирают доказательства и фиксируют очередное преступление военных РФ против украинцев.
