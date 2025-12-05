Молдова твердо стоит на стороне украинского народа, - Попшой в беседе с Келлогом

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой и спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог провели встречу в Вашингтоне, в ходе которой обсудили российское вторжение в Украину, региональную безопасность и дальнейшее сотрудничество.

Попшой сообщил в соцсетях, что разговор касался вызовов, с которыми сталкивается Молдова, войны в Украине, ситуации с безопасностью в регионе, а также того, как можно укрепить сотрудничество между Молдовой и США.

Молдова - на стороне Украины

"Говоря о ситуации в Украине, я подчеркнул, что крайне важно как можно быстрее закончить войну и достичь прочного мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности страны. Молдова твердо остается на стороне украинского народа", - заявил Попшой.

Другие вопросы

Он также рассказал американской стороне об усилиях властей по укреплению устойчивости Молдовы и развитию государственных институтов при поддержке стратегических партнеров.

Кроме того, Попшой провел встречу с заместителем госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофером Смитом, с которым обсудил вопросы текущей двусторонней повестки дня.

