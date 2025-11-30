РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7879 посетителей онлайн
Новости Залет дронов РФ в Молдову
701 6

ЕС инвестирует 20 млн евро в ПВО Молдовы для противодействия российским дронам, - Каллас

Каллас

В этом году Евросоюз инвестирует 20 млн евро в укрепление противовоздушной обороны Молдовы.

Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Каллас о залете дронов РФ в Молдову

"Нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Молдовы неприемлемо и ставит под угрозу гражданское воздушное движение", - заявила топ-дипломат.

Она рассказала, что в этом году ЕС инвестирует 20 миллионов евро в противовоздушную оборону Молдовы, чтобы помочь укрепить безопасность страны. 

"Небо Молдовы не может стать жертвой войны России", - подчеркнула она.

Читайте также: Удар РФ по Украине: Польша поднимала в небо авиацию, Молдова закрывала воздушное пространство

Что предшествовало?

Читайте также: Санду об атаке РФ на Украину и залете дронов РФ в Молдову: Это не язык страны, которая ведет мирные переговоры

Автор: 

Молдова (1968) ПВО (3283) дроны (5601) Каллас Кая (320)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А те ППО буде по кацапським дронам стріляти? Чи воно просто для понтів ... типу як у Польщі? 🤔
показать весь комментарий
30.11.2025 00:23 Ответить
Вочевидь - з українськими ППО все ok ? Тепер можна і молдовським зайнятися ?
показать весь комментарий
30.11.2025 00:26 Ответить
Це фундаментальний прорив і безмежний захист особливо пані Калас і пані Меркель( вона теж боролась за обороноздатність ЄС))))
показать весь комментарий
30.11.2025 00:27 Ответить
Логично, чтобы дроны падали на молдаван, а не на европейцев.
показать весь комментарий
30.11.2025 02:48 Ответить
Гроші НЕ СТРІЛЯЮТЬ!!!
Для того, щоб у Молдови з"явилися ППО, те ППО потрібно десь взять! ДЕ????
У НАТО?
У нього самого тих засобів ППО, протиракетних та "протишахедних", не вистачає...
Звідки молдавани можуть їх взять?
Могли-б, з саме цими засобами, допомогти МИ - але ми самі потребуємо - бо воюємо... Але, на відміну від молдаван, ми знаємо, що для цього потріно, маємо технології розробки цих систем ППО, у нас є яка, не яка, технологічна база, для випуску чих засобів... Нічого подібного у молдаван немає... Молдавани повинні кидать у "Шахєди" пачками "євро"?
показать весь комментарий
30.11.2025 03:45 Ответить
Хочеться вірити, що в Молдові нема своїх Мендічів і д,Ермаків, і в них справжня президентша, а не блазень
показать весь комментарий
30.11.2025 07:49 Ответить
 
 