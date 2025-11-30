ЕС инвестирует 20 млн евро в ПВО Молдовы для противодействия российским дронам, - Каллас

В этом году Евросоюз инвестирует 20 млн евро в укрепление противовоздушной обороны Молдовы.

Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Каллас о залете дронов РФ в Молдову

"Нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Молдовы неприемлемо и ставит под угрозу гражданское воздушное движение", - заявила топ-дипломат.

Она рассказала, что в этом году ЕС инвестирует 20 миллионов евро в противовоздушную оборону Молдовы, чтобы помочь укрепить безопасность страны.

"Небо Молдовы не может стать жертвой войны России", - подчеркнула она.

Что предшествовало?

Напомним, во время массированной атаки России на Украину в ночь на субботу, 29 ноября, два дрона вторглись в воздушное пространство Молдовы в районе Воронково. В качестве меры предосторожности воздушное пространство Республики Молдова было временно закрыто

В ночь на 25 ноября в воздушном пространстве Молдовы зафиксировали шесть беспилотников. Один из них упал на крышу дома в селе Нижние Кугурешты Флорешского района

Ранее, в ночь на 19 ноября, в воздушное пространство страны залетел беспилотник. В связи с этим Министерство иностранных дел страны вызвало посла России.

