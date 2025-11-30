ЕС инвестирует 20 млн евро в ПВО Молдовы для противодействия российским дронам, - Каллас
В этом году Евросоюз инвестирует 20 млн евро в укрепление противовоздушной обороны Молдовы.
Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ.
Каллас о залете дронов РФ в Молдову
"Нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Молдовы неприемлемо и ставит под угрозу гражданское воздушное движение", - заявила топ-дипломат.
Она рассказала, что в этом году ЕС инвестирует 20 миллионов евро в противовоздушную оборону Молдовы, чтобы помочь укрепить безопасность страны.
"Небо Молдовы не может стать жертвой войны России", - подчеркнула она.
Что предшествовало?
- Напомним, во время массированной атаки России на Украину в ночь на субботу, 29 ноября, два дрона вторглись в воздушное пространство Молдовы в районе Воронково. В качестве меры предосторожности воздушное пространство Республики Молдова было временно закрыто
- В ночь на 25 ноября в воздушном пространстве Молдовы зафиксировали шесть беспилотников. Один из них упал на крышу дома в селе Нижние Кугурешты Флорешского района
- Ранее, в ночь на 19 ноября, в воздушное пространство страны залетел беспилотник. В связи с этим Министерство иностранных дел страны вызвало посла России.
Для того, щоб у Молдови з"явилися ППО, те ППО потрібно десь взять! ДЕ????
У НАТО?
У нього самого тих засобів ППО, протиракетних та "протишахедних", не вистачає...
Звідки молдавани можуть їх взять?
Могли-б, з саме цими засобами, допомогти МИ - але ми самі потребуємо - бо воюємо... Але, на відміну від молдаван, ми знаємо, що для цього потріно, маємо технології розробки цих систем ППО, у нас є яка, не яка, технологічна база, для випуску чих засобів... Нічого подібного у молдаван немає... Молдавани повинні кидать у "Шахєди" пачками "євро"?