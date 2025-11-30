ЄС інвестує 20 млн євро в ППО Молдови для протидії російським дронам, - Каллас

Цього року Євросоюз інвестує 20 млн євро в зміцнення протиповітряної оборони Молдови.

Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

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Каллас про заліт дронів РФ в Молдову

"Порушення російськими безпілотниками повітряного простору Молдови є неприйнятними та ставить під загрозу цивільний повітряний рух", - заявила топдипломатка.

Вона розповіла, що цього року ЄС інвестує 20 мільйонів євро в протиповітряну оборону Молдови, щоб допомогти зміцнити безпеку країни.

"Небо Молдови не може стати жертвою війни Росії", - наголосила вона.

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Що передувало?

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії на Україну в ніч на суботу, 29 листопада, два дрони вторглися у повітряний простір Молдови в районі Воронково. Як запобіжний захід, повітряний простір Республіки Молдова був тимчасово закритий

У ніч на 25 листопада в повітряному просторі Молдови зафіксували шість безпілотників. Один із них упав на дах будинку в селі Нижні Кугурешти Флорешського район

Раніше, в ніч на 19 листопада, у повітряний простір країни залетів безпілотник. У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ країни викликало посла Росії.

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