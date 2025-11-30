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Новини Заліт дронів РФ до Молдови
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ЄС інвестує 20 млн євро в ППО Молдови для протидії російським дронам, - Каллас

Каллас

Цього року Євросоюз інвестує 20 млн євро в зміцнення протиповітряної оборони Молдови.

Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

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Каллас про заліт дронів РФ в Молдову

"Порушення російськими безпілотниками повітряного простору Молдови є неприйнятними та ставить під загрозу цивільний повітряний рух", - заявила топдипломатка.

Вона розповіла, що цього року ЄС інвестує 20 мільйонів євро в протиповітряну оборону Молдови, щоб допомогти зміцнити безпеку країни. 

"Небо Молдови не може стати жертвою війни Росії", - наголосила вона.

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Що передувало?

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Молдова (2201) ППО (4178) дрони (8429) Каллас Кая (524)
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А те ППО буде по кацапським дронам стріляти? Чи воно просто для понтів ... типу як у Польщі? 🤔
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30.11.2025 00:23 Відповісти
Вочевидь - з українськими ППО все ok ? Тепер можна і молдовським зайнятися ?
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30.11.2025 00:26 Відповісти
Це фундаментальний прорив і безмежний захист особливо пані Калас і пані Меркель( вона теж боролась за обороноздатність ЄС))))
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30.11.2025 00:27 Відповісти
Логично, чтобы дроны падали на молдаван, а не на европейцев.
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30.11.2025 02:48 Відповісти
Гроші НЕ СТРІЛЯЮТЬ!!!
Для того, щоб у Молдови з"явилися ППО, те ППО потрібно десь взять! ДЕ????
У НАТО?
У нього самого тих засобів ППО, протиракетних та "протишахедних", не вистачає...
Звідки молдавани можуть їх взять?
Могли-б, з саме цими засобами, допомогти МИ - але ми самі потребуємо - бо воюємо... Але, на відміну від молдаван, ми знаємо, що для цього потріно, маємо технології розробки цих систем ППО, у нас є яка, не яка, технологічна база, для випуску чих засобів... Нічого подібного у молдаван немає... Молдавани повинні кидать у "Шахєди" пачками "євро"?
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30.11.2025 03:45 Відповісти
Хочеться вірити, що в Молдові нема своїх Мендічів і д,Ермаків, і в них справжня президентша, а не блазень
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30.11.2025 07:49 Відповісти
І хтось мені доведе, що в цьому світі щось та не пороблено?
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30.11.2025 10:35 Відповісти
 
 