ЄС інвестує 20 млн євро в ППО Молдови для протидії російським дронам, - Каллас
Цього року Євросоюз інвестує 20 млн євро в зміцнення протиповітряної оборони Молдови.
Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.
Каллас про заліт дронів РФ в Молдову
"Порушення російськими безпілотниками повітряного простору Молдови є неприйнятними та ставить під загрозу цивільний повітряний рух", - заявила топдипломатка.
Вона розповіла, що цього року ЄС інвестує 20 мільйонів євро в протиповітряну оборону Молдови, щоб допомогти зміцнити безпеку країни.
"Небо Молдови не може стати жертвою війни Росії", - наголосила вона.
Що передувало?
- Нагадаємо, під час масованої атаки Росії на Україну в ніч на суботу, 29 листопада, два дрони вторглися у повітряний простір Молдови в районі Воронково. Як запобіжний захід, повітряний простір Республіки Молдова був тимчасово закритий
- У ніч на 25 листопада в повітряному просторі Молдови зафіксували шість безпілотників. Один із них упав на дах будинку в селі Нижні Кугурешти Флорешського район
- Раніше, в ніч на 19 листопада, у повітряний простір країни залетів безпілотник. У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ країни викликало посла Росії.
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Для того, щоб у Молдови з"явилися ППО, те ППО потрібно десь взять! ДЕ????
У НАТО?
У нього самого тих засобів ППО, протиракетних та "протишахедних", не вистачає...
Звідки молдавани можуть їх взять?
Могли-б, з саме цими засобами, допомогти МИ - але ми самі потребуємо - бо воюємо... Але, на відміну від молдаван, ми знаємо, що для цього потріно, маємо технології розробки цих систем ППО, у нас є яка, не яка, технологічна база, для випуску чих засобів... Нічого подібного у молдаван немає... Молдавани повинні кидать у "Шахєди" пачками "євро"?