Молдова твердо стоїть на боці українського народу, - Попшой у розмові з Келлогом

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой та спецпосланник президента США з питань України Кіт Келлог провели зустріч у Вашингтоні, під час якої обговорили російське вторгнення в Україну, регіональну безпеку та подальшу співпрацю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє NewsMaker.

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Попшой повідомив у соцмережах, що розмова стосувалася викликів, з якими стикається Молдова, війни в Україні, ситуації з безпекою в регіоні, а також того, як можна зміцнити співпрацю між Молдовою та США.

Молдова - на боці України

"Говорячи про ситуацію в Україні, я наголосив, що вкрай важливо якнайшвидше закінчити війну і досягти міцного миру, заснованого на повазі до суверенітету та територіальної цілісності країни. Молдова твердо залишається на боці українського народу", - заявив Попшой.

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Інші питання

Він також розповів американській стороні про зусилля влади щодо зміцнення стійкості Молдови та розвитку державних інститутів за підтримки стратегічних партнерів.

Крім того, Попшой провів зустріч із заступником держсекретаря США у справах Європи та Євразії Крістофером Смітом, з яким обговорив питання поточного двостороннього порядку денного.

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